21 એપ્રિલે મિથુનમાં બની રહ્યો છે પાવરફૂલ ગજકેસરી રાજયોગ, 3 રાશિના જાતકોની કરશે માલામાલ !

Gajkesari Yog: 21 એપ્રિલના રોજ ચંદ્ર અને ગુરુની યુતિ ગજકેસરી રાજયોગનું નિર્માણ કરશે. જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર, આ યોગ સંપત્તિ, કારકિર્દી અને ભાગ્યમાં વૃદ્ધિ દર્શાવે છે. તે બધી રાશિઓને અસર કરશે. તો ચાલો જોઈએ કે આ શુભ યોગનો તમારા જીવન પર શું પ્રભાવ પડશે અને તમને કયા ક્ષેત્રોમાં પ્રગતિ મળશે.
 

Updated:Apr 11, 2026, 04:51 PM IST

Gajkesari Yog: જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં ઘણા શુભ યોગોનું વર્ણન છે, જે વ્યક્તિના જીવનમાં પ્રગતિ, સન્માન અને આરામ લાવે છે. આવો જ એક ખાસ યોગ ગજકેસરી રાજયોગ છે, જે ચંદ્ર અને ગુરુના જોડાણથી બને છે. આ શુભ યોગ એપ્રિલ 2026માં બનવાનો છે. 21 એપ્રિલે ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે, જ્યાં ગુરુ પહેલાથી જ હાજર હશે. આ બે ગ્રહોના જોડાણથી ગજકેસરી રાજયોગ બને છે, જે અત્યંત શુભ માનવામાં આવે છે.

જ્યોતિષશાસ્ત્ર અનુસાર, ચંદ્ર મન, લાગણીઓ અને ખુશીનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, જ્યારે ગુરુ જ્ઞાન, સંપત્તિ અને ભાગ્યનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. જ્યારે આ બે ગ્રહો એક સાથે આવે છે, ત્યારે ઘણા ક્ષેત્રોમાં સકારાત્મક અસરો જોઈ શકાય છે. આ યોગ બધી રાશિઓને અસર કરશે, પરંતુ આ સમય મિથુન, સિંહ અને કન્યા રાશિ માટે વધુ ફાયદાકારક હોઈ શકે છે.  

જ્યોતિષશાસ્ત્ર અનુસાર, ગજકેસરી રાજયોગ ત્યારે બને છે જ્યારે ગુરુ અને ચંદ્રમાં એક જ રાશિમાં હોય છે અથવા એકબીજાથી કેન્દ્ર સ્થાને (1લા, 4થા, 7મા અને 10મા ઘર)માં હોય. આ યોગ કુંડળીમાં શુભ માનવામાં આવે છે અને સફળતા પ્રાપ્ત કરવામાં મદદ કરે છે.

સિંહ રાશિ: સિંહ રાશિ માટે, આ યોગ આવક અને નફાની દ્રષ્ટિએ ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. આ સમય દરમિયાન તમારી મહેનતની પ્રશંસા થશે, અને કામ પર તમારી ઓળખ વધી શકે છે. ઉદ્યોગપતિઓને રોકાણથી ફાયદો થવાની સંભાવના છે અને નવી તકો પણ મળી શકે છે. પરિવારમાં સારા સમાચાર મળી શકે છે, પરંતુ ઉતાવળ કે ઘમંડ ટાળવું મહત્વપૂર્ણ છે, કારણ કે આનાથી નુકસાન થઈ શકે છે.  

મિથુન રાશિ: મિથુન રાશિ માટે, આ યોગ કારકિર્દીમાં વૃદ્ધિ લાવી શકે છે. કાર્યસ્થળ પર પ્રમોશન અથવા નવી જવાબદારીઓની શક્યતા છે. તમારી વાતચીત કુશળતા તમને આગળ વધવામાં મદદ કરશે. નવી વ્યવસાયિક તકો પણ ઊભી થઈ શકે છે, અને ભાગીદારી ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. જોકે, ખર્ચ વધી શકે છે, તેથી તમારા બજેટનું ધ્યાન રાખો અને વધુ પડતો આત્મવિશ્વાસ ટાળો.  

કન્યા રાશિ: કન્યા રાશિ માટે, આ સમય સારા નસીબનો સમયગાળો હોઈ શકે છે. બાકી રહેલા કાર્યો પૂર્ણ થઈ શકે છે, અને કારકિર્દીમાં સ્થિરતા પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. નવી નોકરી અથવા વ્યવસાયિક તકો ઊભી થઈ શકે છે. આ સમય દરમિયાન મુસાફરીની શક્યતાઓ ઉભરી રહી છે, અને તમને કોઈ ધાર્મિક કાર્યક્રમમાં ભાગ લેવાની તક મળી શકે છે. જોકે, કામનું દબાણ વધી શકે છે, તેથી તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો અને પૂરતો આરામ કરો.  

Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

