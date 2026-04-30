ગુજરાતમાં ચોમાસાને લઈને બે અલગ અનુમાન; મે મહિનામાં આ 29 રાજ્યોમાં વાવાઝોડા સાથે વરસાદની આગાહી
Ambalal Patel forecast: દેશમાં પ્રી-મોન્સૂન દસ્તક દઈ ચૂક્યું છે, કારણ કે એપ્રિલ મહિનાના અંતમાં ભીષણ ગરમી વચ્ચે અચાનક હવામાન પલટાયું છે. તોફાની પવનો અને ગાજવીજ સાથે વાદળો વરસ્યા છે. હવામાન વિભાગ (IMD) એ વધુ એક વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ સક્રિય થવાને કારણે વરસાદ અને હિમવર્ષાનો દોર ચાલુ રહેવાની ધારણા વ્યક્ત કરી છે. ચાલો જાણીએ કે આગામી 5 દિવસ એટલે કે 4 મે સુધી દેશભરમાં હવામાન કેવું રહેશે?
ચોમાસાને લઈને બે અલગ-અલગ અંદાજો સામે આવ્યા છે. જૂન અને ઓગસ્ટ મહિનામાં ગુજરાતમાં સારો વરસાદ રહેવાની અંબાલાલ પટેલે આશા વ્યક્ત કરી છે. મે મહિનામાં પવન અને વરસાદનો 'ઉલટફેર' જોવા મળશે. ગુજરાતમાં ચોમાસું સારું રહેવાની અંબાલાલ પટેલે આગાહી કરી છે. 8થી 15 જૂન વચ્ચે ગુજરાતમાં થશે ચોમાસાનું આગમન થશે. જૂન અને ઓગસ્ટમાં સારો વરસાદ રહેશે. આ વર્ષે ચોમાસામાં વરસાદ સામાન્ય કરતાં ઓછો રહેવાનો અંદાજ છે. જ્યારે, દક્ષિણ-પશ્ચિમ ચોમાસું 1 જૂનની આસપાસ કેરળના દરિયાકાંઠે પહોંચી શકે છે. ત્યારબાદ તે આગળ વધતા ભોપાલ સહિત મધ્ય ભારતમાં 15 થી 20 જૂન વચ્ચે દસ્તક દેશે.
અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર 28 એપ્રિલથી મે મહિનાની શરૂઆત સુધીમાં પશ્ચિમી વિક્ષેપ (Western Disturbance) ને કારણે રાજ્યના કેટલાક ભાગોમાં કરા સાથે વરસાદ પડી શકે છે. મે મહિનામાં ગાજવીજ સાથે અચાનક વરસાદી ઝાપટાં પડવાની શક્યતા છે. મે મહિનો ગુજરાત માટે પડકારજનક બની શકે છે. આગાહી મુજબ મે મધ્યમાં કાળી આંધી સાથે વાવાઝોડું આવવાની શક્યતા છે. 15 મે બાદ બંગાળની ખાડીમાં ભયાનક ચક્રવાત સર્જાઈ શકે છે. 23 મેની આસપાસ દરિયામાં ભારે પવન ફૂંકાશે અને ઊંચા મોજા ઉછળશે, જેના કારણે કાચા મકાનોના છાપરા ઉડી જવાની પણ ભીતિ છે.
હવામાન વિભાગના અનુસાર, આગામી 3-4 દિવસ દેશમાં પ્રી-મોન્સૂનની ગતિવિધિઓ જોવા મળશે. એલ નીનો મજબૂત થવાને કારણે પ્રશાંત મહાસાગરના પાણીનું તાપમાન સામાન્ય કરતા વધુ ગરમ થઈ રહ્યું છે. એલ નીનોને કારણે ભારતમાં દક્ષિણ-પશ્ચિમ ચોમાસું (જૂનથી સપ્ટેમ્બર) નબળું પડી શકે છે, પરંતુ પ્રી-મોન્સૂન ફેઝમાં હવામાન અસ્થિર રહે છે. આ જ કારણ છે કે 6 દિવસની કાળઝાળ ગરમી બાદ વરસાદ એ પ્રી-મોન્સૂન એક્ટિવિટી છે.
મે મહિનાના અંત સુધી પ્રી-મોન્સૂન રહેશે
IMD અનુસાર, ઉત્તર અને મધ્ય ભારતમાં માર્ચથી જૂન વચ્ચે પ્રી-મોન્સૂન હોય છે. આ દરમિયાન 'હીટ ડોમ' વેધર પેટર્ન બને છે અને તાપમાન સતત વધતું જાય છે. પરંતુ વચ્ચે-વચ્ચે પ્રી-મોન્સૂનને કારણે ગરમીથી રાહત મળતી રહેશે. મે મહિનાના અંત સુધીમાં પ્રી-મોન્સૂન સંપૂર્ણ રીતે સક્રિય થઈ જશે. અંદાજે 18-20 મેની આસપાસ અંદામાન સાગરમાં ચોમાસું બેસી જશે અને 1 જૂન સુધીમાં કેરળમાં એન્ટ્રી કરી લેશે.
નવું વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ સક્રિય થશે
પશ્ચિમી પવનોની સાથે વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ સક્રિય છે. પૂર્વી ઉત્તર પ્રદેશ અને પશ્ચિમી ઉત્તર પ્રદેશના આસપાસના વિસ્તારોમાં સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન સર્જાયું છે. વળી, 2 મેથી પશ્ચિમ હિમાલયના ક્ષેત્રમાં નવા વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ આવવાની શક્યતા છે. તેની અસરે લૂ અને ગરમીનું પ્રમાણ ઘટશે. ઉત્તર-પૂર્વી ભારતમાં ગાજવીજ અને તેજ પવન (40-60 કિમી પ્રતિ કલાક) સાથે ક્યાંક હળવો તો ક્યાંક ભારે વરસાદ થવાની સંભાવના છે.
લૂ અને ગરમ રાતોની ચેતવણી
હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, રાજસ્થાન, પૂર્વી મધ્ય પ્રદેશ, વિદર્ભ, ઓડિશા, તેલંગાણા, ઉત્તર તમિલનાડુ, પુડુચેરી, કરાઈકલ, દક્ષિણ તટીય આંધ્ર પ્રદેશ, કેરળ, માહે, સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છમાં 2 મે સુધી ભેજવાળું અને ગરમ હવામાન રહેવાની પ્રબળ શક્યતા છે. ઉત્તર પ્રદેશ અને રાજસ્થાનના કેટલાક વિસ્તારોમાં રાત્રિ દરમિયાન પણ ગરમીનો અનુભવ થશે.
5 દિવસ ગાજવીજ સાથે વરસાદ
ત્રિપુરા, આસામ, મેઘાલય, અરુણાચલ પ્રદેશ સહિતના રાજ્યોમાં આગામી 5 દિવસ ભારે પવન (50-70 કિમી/કલાક) સાથે વરસાદની આગાહી છે. જમ્મુ-કાશ્મીર, હિમાચલ અને ઉત્તરાખંડમાં 4 મે સુધી વરસાદ અને હિમવર્ષા થઈ શકે છે. પંજાબ, હરિયાણા અને ચંદીગઢમાં પણ તેજ પવન સાથે હળવા વરસાદની શક્યતા છે. બિહારમાં 2 મે સુધી અને ઝારખંડ-ઓડિશામાં 4 મે સુધી વરસાદી માહોલ રહેશે. પશ્ચિમ બંગાળના કેટલાક વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદનું એલર્ટ છે. મધ્ય પ્રદેશ અને છત્તીસગઢમાં પણ આગામી 5 દિવસ હળવો વરસાદ થઈ શકે છે. તમિલનાડુ, કર્ણાટક, આંધ્ર પ્રદેશ અને કેરળમાં 2 મે સુધી ગાજવીજ સાથે વરસાદ અને કેટલાક સ્થળોએ કરાં પડવાની પણ શક્યતા છે.
દિલ્હીમાં 2 દિવસ હવામાન ખરાબ રહેશે
દિલ્હીમાં ગત રાત 9 વર્ષમાં સૌથી ગરમ રહી હતી, જ્યાં લઘુત્તમ તાપમાન 28 ડિગ્રીથી વધુ નોંધાયું હતું. જોકે, 29 એપ્રિલથી 4 મે દરમિયાન મહત્તમ તાપમાન સામાન્ય કરતા ઓછું રહેવાની ધારણા છે. 1 અને 2 મેના રોજ આકાશ ચોખ્ખું રહેશે, પરંતુ 3-4 મેના રોજ ફરી વરસાદ થવાની સંભાવના છે.
