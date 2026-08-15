/Nag Panchami Lucky Zodiac Sign: નાગ પંચમી પર વર્ષો બાદ એક દુર્લભ સંયોગ, 3 રાશિઓનું ચમકશે ભાગ્ય, જાણો

Nag Panchami Lucky Zodiac Sign: ૧૭ ઓગસ્ટ, ૨૦૨૬ ના રોજ, શ્રાવણ મહિનાનો ત્રીજો સોમવાર, નાગ પંચમી અને સૂર્યનું રાશિ પરિવર્તન એક સાથે થશે. ભગવાન શિવ, નાગ દેવતા અને સૂર્ય દેવનો આ દુર્લભ સંગમ ઘણી રાશિઓને લાભદાયી રહેશે.
Nag Panchami Lucky Zodiac Sign: 2026માં, નાગ પંચમીનો તહેવાર 17 ઓગસ્ટ, સોમવારના રોજ ઉજવવામાં આવશે. આ વર્ષે, નાગ પંચમી ખાસ છે કારણ કે તે શ્રાવણ મહિનાના ત્રીજા સોમવારે આવે છે. શ્રાવણ સોમવાર અને નાગ પંચમીનું આ દુર્લભ સંયોજન શિવ ભક્તો માટે અત્યંત ફાયદાકારક માનવામાં આવે છે. આ દિવસે, આત્મસન્માન અને ગૌરવના ગ્રહ સૂર્ય દેવ પણ પોતાની રાશિ બદલવા જઈ રહ્યા છે.
ભગવાન શિવની કૃપા, સર્પ દેવના આશીર્વાદ અને સૂર્ય દેવના તેજનો આ સંગમ જ્યોતિષીય દ્રષ્ટિકોણથી અત્યંત ફાયદાકારક માનવામાં આવે છે. આ મહાયુતિના પ્રભાવને કારણે, ત્રણ ખાસ રાશિઓના જીવનમાં સુખ, સમૃદ્ધિ અને પ્રગતિના નવા દરવાજા ખુલવા જઈ રહ્યા છે.
સિંહ રાશિ: સૂર્ય દેવ તમારી રાશિનો અધિપતિ છે. નાગ પંચમી, શ્રાવણ સોમવાર અને સૂર્યના ગોચરનું આ અદ્ભુત સંયોજન તમારા માટે વરદાન સાબિત થશે. સમાજ અને કાર્યસ્થળમાં તમારું માન અને પ્રતિષ્ઠા વધશે. સરકારી અધિકારીઓ અથવા ઉચ્ચ અધિકારીઓના સહયોગથી અટકેલા કાર્યો પૂર્ણ થશે. નાણાકીય લાભની પ્રબળ શક્યતાઓ છે.
મેષ રાશિ: આ મહાયુતિ મેષ રાશિના જાતકો માટે ભાગ્યમાં વધારો લાવી રહી છે. ભગવાન શિવ અને સૂર્ય દેવના આશીર્વાદથી, તમારા આત્મવિશ્વાસમાં નોંધપાત્ર વધારો થશે. આવકના નવા સ્ત્રોત બનશે. વ્યવસાયમાં કરવામાં આવેલા જૂના રોકાણો નોંધપાત્ર નફો મેળવી શકે છે.
ધન રાશિ: ધન રાશિના જાતકો માટે, આ પવિત્ર અને પવિત્ર સંયોજન કારકિર્દી અને વ્યવસાયમાં સફળતાના દ્વાર ખોલશે. લાંબા સમયથી ચાલી આવતી નાણાકીય મુશ્કેલીઓ અથવા અવરોધોનો અંત આવશે. ઘરમાં શુભ પ્રસંગો યોજાઈ શકે છે, અને પૂર્વજોની સંપત્તિમાંથી લાભ થવાની સંભાવના છે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)