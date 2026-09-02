/જન્માષ્ટમી પર દ્વાપર યુગ જેવો દુર્લભ મહાસંયોગ! આ 4 રાશિઓનો શરૂ થશે ગોલ્ડન ટાઈમ!

Janmashtami lucky Zodiac Sign: 4 સપ્ટેમ્બર, 2026ના રોજ, કૃષ્ણ જન્માષ્ટમીનો પવિત્ર તહેવાર દ્વાપર યુગની યાદ અપાવે તેવા ઐતિહાસિક અને દુર્લભ જ્યોતિષીય સંયોગો સાથે ઉજવવામાં આવશે. આ દિવસે, ચંદ્ર તેની ઉચ્ચ રાશિ, વૃષભ રાશિમાં સ્થિત થશે, અને રોહિણી નક્ષત્ર તેની સાક્ષી બનવાની સાથે, સર્વાર્થ સિદ્ધિ યોગ અને 'હર્ષણ યોગ' નું ખૂબ જ શુભ સંયોજન પણ બની રહ્યું છે. તો, ચાલો જાણીએ કે કઈ રાશિઓ ભાગ્યશાળી રહેશે.
Janmashtami lucky Zodiac Sign: ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના જન્મનો શુભ તહેવાર, જન્માષ્ટમી, આ વર્ષે 4 સપ્ટેમ્બરના રોજ ઉજવવામાં આવશે. આ તારીખ અત્યંત દુર્લભ અને અલૌકિક જ્યોતિષીય સંયોગો સાથે એકરુપ છે. શાસ્ત્રો અનુસાર, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો જન્મ દ્વાપર યુગમાં ભાદ્રપદ મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષ (અંધારા પખવાડિયા)ના આઠમા દિવસે, મધ્યરાત્રિએ, રોહિણી નક્ષત્ર અને ચંદ્ર વૃષભ રાશિમાં હોવાથી થયો હતો. આ વર્ષે, જન્માષ્ટમીના દિવસે પણ આ જ ઐતિહાસિક અને દુર્લભ સંયોગ બનશે.
પંચાંગ મુજબ, ચંદ્ર તેની ઉચ્ચ રાશિ, વૃષભમાં રહેશે અને રોહિણી નક્ષત્રના સાક્ષી બનશે. વધુમાં, આ શુભ દિવસે સર્વાર્થ સિદ્ધિ યોગ અને હર્ષણ યોગના ખૂબ જ શુભ સંયોજનનો સાક્ષી બનશે. જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં, સર્વાર્થ સિદ્ધિ યોગ બધી ઇચ્છાઓ પૂર્ણ કરનાર માનવામાં આવે છે, અને હર્ષણ યોગને અપાર આનંદ અને ખુશી લાવનાર માનવામાં આવે છે. ભગવાન દ્વારકાધીશના જન્મદિન પર આ દુર્લભ યોગોના પ્રભાવને કારણે, ચાર મુખ્ય રાશિઓ હેઠળ જન્મેલા લોકોના જીવનમાંથી બધી મુશ્કેલીઓ દૂર થશે અને તેઓ ધન અને સમૃદ્ધિ પ્રાપ્ત કરશે.
વૃશ્ચિક રાશિ: વૃષભ રાશિમાં ચંદ્રની સ્થિતિ તમારી રાશિના સાતમા ભાવમાં કૃપા કરશે, જે વૈવાહિક અને ભાગીદારીના પ્રયાસોમાં જબરદસ્ત સફળતા લાવશે. તમારા જીવનસાથી સાથેના તમારા સંબંધો વધુ સૌહાર્દપૂર્ણ બનશે, અને તમને તેમનો સંપૂર્ણ સહયોગ મળશે. નવા વ્યવસાયિક સોદાઓ અંતિમ સ્વરૂપ પામી શકે છે, જેનાથી ભવિષ્યમાં નોંધપાત્ર નાણાકીય લાભ થશે. અટકેલા ભંડોળને પાછું મેળવવાની પ્રબળ સંભાવના છે.
વૃષભ રાશિ: જન્મષ્ટમી પર, ચંદ્ર તમારી રાશિમાં ઉચ્ચમાં રહેશે. વધુમાં, રોહિણી નક્ષત્રનો યુતિ તમારા માટે આશીર્વાદરૂપ છે. તમારા વ્યક્તિત્વમાં સુધારો થશે. તમારો આત્મવિશ્વાસ ચરમસીમાએ રહેશે. લાંબા સમયથી અટકેલા પ્રોજેક્ટ્સ અચાનક વેગ પકડશે. નાણાકીય લાભની મજબૂત શક્યતાઓ ઉભરી રહી છે. કામ પર તમારા નિર્ણયોની પ્રશંસા થશે, અને તમને નવી જવાબદારીઓ મળી શકે છે.
સિંહ રાશિ: સર્વાર્થ સિદ્ધિ અને હર્ષણ યોગનું નિર્માણ સિંહ રાશિના જાતકો માટે કારકિર્દી અને વ્યવસાયમાં નવા દ્વાર ખોલશે. નવી નોકરી શોધી રહેલા અથવા પોતાનો વ્યવસાય વિસ્તારનારાઓને મોટી સફળતા મળશે. તમારી સામાજિક સ્થિતિ વધશે. પૂર્વજોની મિલકત અથવા જૂના રોકાણોથી નોંધપાત્ર નાણાકીય લાભ થવાના મજબૂત સંકેતો છે.
મકર રાશિ: મકર રાશિના જાતકો માટે, રોહિણી નક્ષત્ર અને સર્વાર્થ સિદ્ધિ યોગનું આ સંયોજન અત્યંત શુભ અને ફળદાયી સાબિત થશે. વિદ્યાર્થીઓ અને સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની તૈયારી કરતા લોકો માટે કેટલાક સારા સમાચાર મળી શકે છે. ઘરમાં આનંદનું વાતાવરણ રહેશે. આવકના નવા સ્ત્રોતોના ઉદભવથી તમારી નાણાકીય સ્થિતિ નોંધપાત્ર રીતે મજબૂત થશે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)