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વર્ષો બાદ બન્યો દુર્લભ રાજયોગ! મંગળ-ચંદ્રની યુતિથી 4 રાશિઓને મળશે પૈસા, સફળતા અને પ્રગતિ !

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 10, 2026, 12:00 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 12:00 PM IST

Mahalaxmi Yog Benefits Zodiac Signs: જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં, મહાલક્ષ્મી રાજયોગને સૌથી શુભ અને દુર્લભ ધન આપનારા યોગોમાંનો એક માનવામાં આવે છે. આ યોગ મુખ્યત્વે મંગળ અને ચંદ્રની યુતિ અથવા તેમના ખાસ પાસાના કારણે બને છે. આ યુતિ 9 ઓગસ્ટના રોજ થઈ હતી. તો ચાલો જાણીએ કે મહાલક્ષ્મી રાજયોગના નિર્માણથી કઈ રાશિઓને ફાયદો થશે.
 

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Mahalaxmi Yog Benefits Zodiac Signs: જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં, ગ્રહોની યુતિ અને તેના પરિણામે બનતા રાજયોગોનું વિશેષ મહત્વ છે. હાલમાં મંગળ મિથુન રાશિમાં છે. દૃક પંચાંગ અનુસાર, ચંદ્ર પણ 9 ઓગસ્ટના રોજ બપોરે 3:48 વાગ્યે મિથુન રાશિમાં ગોચર કરશે.   

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મિથુન રાશિમાં મંગળ અને ચંદ્રનું આ યુતિ અત્યંત દુર્લભ અને શુભ મહાલક્ષ્મી રાજયોગનું સર્જન કરશે. જ્યોતિષીય માન્યતાઓ અનુસાર, જેમની કુંડળી અથવા ગોચર આ યુતિ બનાવે છે તેઓ નાણાકીય મુશ્કેલીઓથી મુક્ત થાય છે અને સંપત્તિમાં અણધારી વૃદ્ધિનો અનુભવ કરે છે. ચાલો જાણીએ કે 9 ઓગસ્ટથી કઈ રાશિઓનું ભાગ્ય ખુલશે.  

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તુલા રાશિ: તુલા રાશિ માટે, આ યોગ ભાગ્યના નવમા ભાવમાં બની રહ્યો છે, જે તમારા સુતેલા ભાગ્યને જગાડશે. તમારા બધા આયોજિત કાર્યો સરળતાથી પૂર્ણ થશે. કામ કે વ્યવસાય માટે મુસાફરી ખૂબ જ નફાકારક સાબિત થશે. વાહન કે નવું ઘર ખરીદવાની યોજનાઓ સફળ થઈ શકે છે.  

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સિંહ રાશિ: સિંહ રાશિ માટે, આ મહાલક્ષ્મી રાજયોગ નફાના અગિયારમા ભાવમાં બની રહ્યો છે. તમારી આવક અનેકગણી વધી શકે છે. શેરબજાર અથવા મિલકત સાથે સંકળાયેલા લોકોને નોંધપાત્ર લાભ થશે. નોકરી કરતા વ્યક્તિઓને પ્રમોશન અથવા પગાર વધારાનો શુભ સમાચાર મળી શકે છે. આ સમય દરમિયાન લાંબા સમયથી અધૂરી રહેલી ઇચ્છા પૂર્ણ થઈ શકે છે.  

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મિથુન રાશિ: તમારી રાશિ (પ્રથમ ઘર)માં બનતું મંગળ અને ચંદ્રનું આ યુતિ તમારા માટે સૌથી વધુ ફળદાયી રહેશે. આવકના નવા સ્ત્રોત ઉભરી આવશે, અને તમે અટકેલા પૈસા પાછા મેળવી શકો છો. કામ પ્રત્યેનો તમારો ઉત્સાહ વધશે. સાહસિક વ્યવસાયિક નિર્ણયો નોંધપાત્ર નફો આપશે. સમાજ અને કાર્યસ્થળમાં તમારું વર્ચસ્વ વધશે.  

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કુંભ રાશિ: કુંભ રાશિ માટે, આ રાજયોગ પાંચમા ભાવને સક્રિય કરશે. જૂના રોકાણો ઉત્તમ વળતર આપશે, અને તમારી નાણાકીય સ્થિતિ પહેલા કરતા નોંધપાત્ર રીતે મજબૂત થશે. જો તમે નવી નોકરી શોધી રહ્યા છો, તો તમને એક મહત્વપૂર્ણ અને ઇચ્છનીય ઓફર મળી શકે છે. વિદ્યાર્થીઓને સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓમાં સફળતા મળશે અને તેમનું મન ખુશ રહેશે.

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Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

TAGS:
Mahalaxmi Rajyog August 2026
Mars Moon Conjunction Gemini 2026
Mahalaxmi Yoga Benefits Zodiac Signs
Gemini Leo Libra Aquarius Horoscope
Financial Gain August 2026
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