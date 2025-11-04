દેવ દિવાળી પર બનશે દુર્લભ રાજયોગ, આ રાશિના જાતકોને કરાવશે અણધાર્યો નાણાકીય લાભ !
Dev Diwali 2025: 2025માં દેવ દિવાળી ખૂબ જ ખાસ માનવામાં આવે છે કારણ કે આ દિવસે ઘણા દુર્લભ સંયોગો બનવાના છે. આ શુભ સંયોગોને કારણે, કેટલીક રાશિઓને દેવી લક્ષ્મીનો આશીર્વાદ મળવાનો છે. તો ચાલો જાણીએ તે રાશિઓ વિશે.
Dev Diwali 2025: દેવ દિવાળી 5 નવેમ્બર, 2025 બુધવારના રોજ ઉજવવામાં આવશે. કેલેન્ડર મુજબ, દેવ દિવાળી કાર્તિક મહિનાના શુક્લ પક્ષ (વધતા તબક્કા)ની પૂર્ણિમાના દિવસે ઉજવવામાં આવે છે. આ તહેવાર દેવ દીપાવલી, ત્રિપુરારી પૂર્ણિમા અને કાર્તિક પૂર્ણિમા જેવા અન્ય નામોથી પણ ઓળખાય છે. આ મહાન તહેવાર પર ભગવાન શિવ અને ભગવાન વિષ્ણુની પૂજા કરવામાં આવે છે.
જ્યોતિષીઓના દૃષ્ટિકોણથી, આ વર્ષની દેવ દિવાળી ખૂબ જ ખાસ માનવામાં આવે છે કારણ કે આ દિવસે ચંદ્ર મેષ રાશિમાં રહેશે. શનિ મીન રાશિમાં વક્રી થશે. ગુરુ, તેની ઉચ્ચ રાશિમાં હોવાથી, હંસરાજયોગનું સર્જન કરી રહ્યો છે. શુક્ર પણ તેની રાશિ તુલામાં રહેશે. રાહુ કુંભ રાશિમાં રહેશે, અને મંગળ, વૃશ્ચિક રાશિમાં હોવાથી, રુચક રાજયોગનું સર્જન કરશે. સૂર્ય અને શુક્ર તુલા રાશિમાં ભેગા થઈને શુક્રાદિત્ય યોગ બનાવશે. વધુમાં, સિદ્ધિ યોગ, અમૃત સિદ્ધિ યોગ અને સર્વાર્થ સિદ્ધિ યોગ પણ બનશે. તો ચાલો જાણીએ કે દિવાળી પર બનનારા આ શુભ યોગોને કારણે કઈ રાશિના જાતકોને સારો સમય મળશે.
વૃશ્ચિક રાશિ: દેવ દિવાળી વૃશ્ચિક રાશિના જાતકોના કારકિર્દીમાં નવી ચમક લાવશે. ઉપરી અધિકારીઓનો સહયોગ નજીક છે, અને પ્રમોશન નજીક છે. વ્યવસાયના વિસ્તરણની મજબૂત સંભાવનાઓ છે. આત્મવિશ્વાસ વધશે, અને તમારી સામાજિક પ્રતિષ્ઠા વધશે. ઘરમાં પણ શુભ ઘટનાઓ બની શકે છે. લાંબા સમયથી અટકેલા પ્રોજેક્ટ્સ હવે વેગ પકડશે. કારકિર્દીમાં પ્રગતિ માટે નવી તકો ઉભરી આવશે. વિદ્યાર્થીઓ અને સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની તૈયારી કરતા લોકો માટે આ ખૂબ જ શુભ સમય છે. માતાપિતાના આશીર્વાદ ક્ષિતિજ પર છે.
મેષ રાશિ: દિવાળી પર બનનારા આ શુભ યોગો મેષ રાશિના જાતકોને ખુશીઓ લાવશે. તેઓ નાણાકીય બાબતોમાં સકારાત્મક પરિણામો જોશે. તેઓ નવા સાહસો શરૂ કરશે. મિલકત અને રોકાણના મામલાઓમાં પણ ફાયદો થશે. લાંબા સમયથી અટકેલા પ્રોજેક્ટ્સ પૂર્ણ થશે, અને તેમની નાણાકીય સ્થિતિમાં સુધારો થશે. જો કોઈ રોકાણ કરવાનું વિચારી રહ્યું છે, તો આ ખૂબ જ અનુકૂળ સમય છે. પરિવારમાં આનંદનું વાતાવરણ રહેશે, અને કેટલાક સારા સમાચાર મળી શકે છે.
કર્ક રાશિ: આ દિવાળીમાં, દેવી લક્ષ્મીના આશીર્વાદ ખાસ કરીને વરસશે. અચાનક નાણાકીય લાભ અને મિલકતમાં વૃદ્ધિ થવાની શક્યતા છે. નોકરીમાં રહેલા લોકોને પ્રમોશન અથવા સન્માન મળી શકે છે. કૌટુંબિક સુમેળ વધશે, અને તમે લીધેલા નિર્ણયો ભવિષ્યમાં ખૂબ ફાયદાકારક સાબિત થશે. નાણાકીય સ્થિરતા પ્રાપ્ત થશે. જૂના વિવાદનો ઉકેલ આવી શકે છે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
