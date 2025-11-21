બંગાળની ખાડીમાં સર્જાઈ મજબૂત વરસાદી સિસ્ટમ! આ વિસ્તારોને લઈને અંબાલાલની ચોંકાવનારી આગાહી
Ambalal Ni Agahi : બંગાળની ખાડીમાં એક નવી સિસ્ટમ બની રહી છે. એવો અંદાજ છે કે, શુક્રવારે મોડી રાત્રે અથવા શનિવારે સવાર સુધીમાં દક્ષિણ-પૂર્વ બંગાળની ખાડી અને દક્ષિણ આંદામાન સમુદ્ર પર એક લો પ્રેશર એરિયા બની શકે છે. સ્કાયમેટ વેધરના એક રિપોર્ટ અનુસાર, આ સિસ્ટમ બન્યા બાદ સતત મજબૂત બનશે. તે પહેલા ડિપ્રેશનમાં ફેરવાશે અને પછી ઝડપથી ચક્રવાતી તોફાનમાં ફેરવાઈ જશે.
રાજ્યના ખેડૂતો માટે વધુ એક માઠા સમાચાર. આવતા મહિનાથી શરૂઆતમાં પડી શકે છે કમોસમી વરસાદ. સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં હળવા વરસાદ પડવાની હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલની આગાહી. સ્કાયમેટ વેધરના રિપોર્ટમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, વાવાઝોડામાં ફેરવાયા પછી પૂર્વ કિનારા તરફ આગળ વધી શકે છે. તેની સૌથી મોટી અસર તમિલનાડુ, આંધ્રપ્રદેશ અને ઓડિશામાં જોવા મળી શકે છે.
અંબાલાલ પટેલે વધુ એક વાવાઝોડાની આગાહી કરી છે. બંગાળના ઉપસાગરમાં મજબૂત સિસ્ટમ બની જે વાવાઝોડું બની શકે છે. આ કારણે 22 નવેમ્બરથી ગુજરાતમાં વાદળછાયું વાતાવરણ બનશે. 25 નવેમ્બરથી ૨૮ નવેમ્બર બંગાળના ઉપસાગરમાં ચક્રવાત બનશે. ચક્રવાતની અસરને પગલે માવઠું આવશે અને આ કારણે ગુજરાતમાં ઠંડીમાં આંશિક ઘટાડો થશે. 2 થી 8 ડિસેમ્બર દેશના ઉત્તરીય પર્વતીય પ્રદેશોમાં મધ્યમ પશ્ચિમી વિક્ષેપ આવશે. વાવાઝોડાની અસર અને પશ્ચિમી વિક્ષેપની અસરોના કારણે ગુજરાતમાં વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે.
પશ્ચિમી વિપેક્ષના અસરથી તો કેટલાક વિસ્તારોમાં ગુજરાતમાં કમોસમી વરસાદ આવી શકે છે. પૂર્વ ગુજરાતમાં કમોસમી વરસાદની અસર વધુ રહેશે. જેમાં સુરત, નવસારી, ભરૂચ અને અમરેલી જેવા વિસ્તારોમાં કમોસમી વરસાદ થઈ શકે છે. ડિસેમ્બરના બીજા અને ત્રીજા સપ્તાહમાં સામુદ્રીક પેરા મીટર સક્રીય થતા હવામાનમાં મોટો પલટો આવશે. ઉત્તરીય પર્વતીય પ્રદે માં હિમ વર્ષા થશે, જે આકરી ઠંડી લાવશે. આ કારણે ગુજરાતમાં વાદળવાયુ કે ઠંડીમાં વધારો થશે.
સ્કાયમેટ વેધરના રિપોર્ટ અનુસાર, જો વાવાઝોડું બને છે, તો તે 27 થી 29 નવેમ્બરની વચ્ચે લેન્ડફોલ કરી શકે છે. હવામાન વિભાગનું કહેવું છે કે, વાવાઝોડા વિશે ચોક્કસ માહિતી ત્યારે જ મળશે જ્યારે સિસ્ટમ 24 નવેમ્બરની આસપાસ ડિપ્રેશન અથવા ડીપ ડિપ્રેશનના સ્તરે પહોંચશે. જો તે વાવાઝોડું બને છે, તો તે આ સિઝનમાં બંગાળની ખાડીમાં બીજું ચક્રવાતી તોફાન હશે. IMD અનુસાર, 22 નવેમ્બરના રોજ દક્ષિણ-પૂર્વ બંગાળની ખાડી પર એક લો પ્રેશર વિસ્તાર બનવાની સંભાવના છે, જે 24 નવેમ્બર સુધીમાં ડિપ્રેશનમાં તીવ્ર બનવાની ધારણા છે.
બંગાળની ખાડીમાં આ સિઝનનું બીજું ચક્રવાતી વાવાઝોડું આવવાની શક્યતા છે. આ સિઝનમાં બંગાળની ખાડીમાં ચોમાસા પછીનું બીજું વાવાઝોડું હશે. હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ, દક્ષિણપૂર્વ બંગાળની ખાડી અને દક્ષિણ આંદામાન સમુદ્ર નજીક એક લો પ્રેશર એરિયા બની રહ્યો છે. જે આજે મોડી રાત્રે અથવા શનિવારે સવાર સુધીમાં ચક્રવાતી વાવાઝોડામાં ફેરવાઈ શકે છે. હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ, આનાથી ત્રણ રાજ્યો તમિલનાડુ, આંધ્રપ્રદેશ અને ઓડિશામાં ભારે વરસાદ અને વાવાઝોડું આવવાની શક્યતા છે.
આંદામાન સમુદ્ર અને ઉત્તર બંગાળની ખાડીમાં બનતા તોફાનો ઘણીવાર ઓડિશા અને પશ્ચિમ બંગાળ તરફ આગળ વધે છે. જો કે, હાલમાં જે સિસ્ટમ બની રહી છે તે વિષુવવૃત્તની ખૂબ નજીક છે, જેના કારણે તે તમિલનાડુ અને આંધ્રપ્રદેશ તરફ વળે તેવી શક્યતા વધુ છે. સ્કાયમેટ વેધર અનુસાર, જો આ વાવાઝોડું મજબૂત બને છે, આ વાવાઝોડાને સેન-યાર નામ રાખવામાં આવશે. આ નામ સંયુક્ત આરબ અમીરાત દ્વારા આપવામાં આવ્યું હતું.
Trending Photos