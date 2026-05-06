/અમદાવાદમાં રાત્રે અચાનક આવેલા મીની વાવાઝોડાએ સર્જી તારાજી; જાણો ક્યાં કેટલું થયું નુકસાન, કેટલા ઈમરજન્સી કોલ?

Mini Cyclone with Ahmedabad: અમદાવાદ શહેરમાં છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી પડી રહેલી અસહ્ય ગરમી અને 40 ડિગ્રીથી વધુ તાપમાન વચ્ચે મંગળવારે રાત્રે વાતાવરણમાં અચાનક પલટો આવ્યો હતો. દિવસભરના ઉકળાટ બાદ મોડી સાંજે ધૂળની ડમરીઓ અને તેજ પવન સાથે મેઘરાજાની પધરામણી થઈ હતી. શહેરના પશ્ચિમથી લઈને પૂર્વ વિસ્તાર સુધી સર્વત્ર વરસાદી માહોલ છવાતા નગરજનોને ગરમીથી મોટી રાહત મળી છે.
સાંજના સમયે પવનની દિશા બદલાતા આકાશ કાળાડિબાંગ વાદળોથી ઘેરાઈ ગયું હતું. પશ્ચિમ અમદાવાદના બોપલ, શીલજ, થલતેજ, સિંધુભવન રોડ, એસ.જી. હાઈવે, શ્યામલ અને સેટેલાઈટ જેવા વિસ્તારોમાં તેજ પવન સાથે વરસાદ તૂટી પડ્યો હતો. ત્યારબાદ વરસાદનો આ સિલસિલો પાલડી, વાસણા, આનંદનગર, સરખેજ અને નેહરૂનગર સુધી ફેલાયો હતો. પૂર્વ વિસ્તારમાં પણ નારોલ, ઈસનપુર, જશોદાનગર, દાણીલીમડા અને મણિનગરમાં વરસાદી ઝાપટાં પડતા વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી ગઈ હતી.
વરસાદની સાથે ફૂંકાયેલા તોફાની પવનને કારણે શહેરના અનેક વિસ્તારોમાં નુકસાનના અહેવાલો પ્રાપ્ત થયા છે, શહેરના વિવિધ વિસ્તારોમાં કુલ 12 જેટલા ઝાડ પડવાના કોલ ફાયર બ્રિગેડને મળ્યા હતા. પ્રહલાદનગરમાં એક વિશાળ વૃક્ષ વીજળીના થાંભલા પર પડતા થાંભલો ધરાશાયી થયો હતો. સિંધુભવન હોલ પાસે બંજારા કેફે, આંબલી રોડ પર આર.એચ. કાપડિયા સ્કૂલ પાસે અને સેટેલાઈટના નવરત્ન બિઝનેસ પાર્ક પાસે કાર પર ઝાડ પડવાની ઘટનાઓ બની હતી. વાતાવરણના પલટા દરમિયાન શોર્ટ સર્કિટ કે અન્ય કારણોસર આગ લાગવાના 7 જેટલા કોલ પણ નોંધાયા હતા.
વટવા બીબી તળાવ પાસે વરસાદ પૂર્વે જ અચાનક ભુવો પડવાની ઘટના બની હતી. આ ભુવામાં એક બાઇક સવાર ચાલક અંદર ગરકાવ થઈ ગયો હતો. ઘટનાની જાણ થતા જ ફાયર બ્રિગેડની ટીમ સ્થળ પર પહોંચી હતી અને બાઇક સહિત ચાલકનું સફળતાપૂર્વક રેસ્ક્યુ કર્યું હતું. ચાલકને સામાન્ય ઈજાઓ થતા તાત્કાલિક હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યો હતો.
શહેરમાં સર્જાયેલી આ ઇમરજન્સી સ્થિતિને પહોંચી વળવા અમદાવાદ ફાયર બ્રિગેડની ટીમો રાતભર કાર્યરત રહી હતી. પ્રહલાદનગરમાં જલારામ પરોઠા હાઉસ પાસે અને અન્ય રસ્તાઓ પર પડેલા ઝાડોને હટાવી રસ્તા ખુલ્લા કરવાની કામગીરી યુદ્ધના ધોરણે કરવામાં આવી હતી. છેલ્લા કેટલાય દિવસોથી 40 ડિગ્રીથી વધુ તાપમાનમાં શેકાતા અમદાવાદીઓ માટે આ માવઠું આશીર્વાદ સમાન સાબિત થયું છે. અચાનક તાપમાનમાં થયેલા ઘટાડાને કારણે લોકોએ ગરમી અને ઉકળાટમાંથી છુટકારો મેળવ્યો છે.