Aadhaar Card Rules: આધાર કાર્ડ સાથે જોડાયેલો મોટો નિયમ, મૃત્યુ પછી IDનું શું થશે? 5 પોઈન્ટમાં જાણો
Aadhaar Card Rules: આધાર કાર્ડ ભારતીય હોવાની ઓળખ છે. બાળકના જન્મની સાથે જ તેનું આધાર કાર્ડ બની જાય છે, જેમ કે બર્થ સર્ટિફિકેટ બનાવવામાં આવે છે. વ્યક્તિના મૃત્યુ પર ડેથ સર્ટિફિકેટ બની જાય છે, પરંતુ મૃત્યુ પછી આધાર કાર્ડનું શું થાય છે, તેને લઈને પણ UIDAI એ નિયમો બનાવ્યા છે, ચાલો જાણીએ...
Aadhaar Card Rules: ભારતીય વિશિષ્ટ ઓળખ સત્તામંડળ (UIDAI) ના નિયમો અનુસાર, જો પરિવારના સભ્યનું અવસાન થાય તો તેનું આધાર કાર્ડ ડિએક્ટિવેટ (Deactivate) કરાવવું પડશે. જેના માટે એક પ્રોસેસ ફોલો કરવાની રહેશે. UIDAI નું કહેવું છે કે દુનિયા છોડી ગયેલા વ્યક્તિનું આધાર કાર્ડ ડિએક્ટિવેટ કરાવવું અત્યંત જરૂરી છે.
આધાર કાર્ડના દુરુપયોગનો ખતરો
UIDAI અનુસાર, મૃત્યુ પછી આધાર કાર્ડનો મિસયુઝ થવાનો ભય રહે છે. નકલી સબસિડી મેળવી શકાય છે, પેન્શન કે બેંક એકાઉન્ટમાંથી પૈસા કઢાવવાનો પ્રયાસ થઈ શકે છે. કોઈ ગુનાહિત ઘટનાને અંજામ આપી શકાય છે અથવા કોઈપણ પ્રકારની છેતરપિંડી થવાનો ડર પણ રહે છે.
આધારને ડિએક્ટિવેટ કરાવવાની રીત
મૃત્યુ પછી આધાર કાર્ડને કેવી રીતે ડિએક્ટિવેટ કરાવવું? આ માટે એક પ્રક્રિયા અનુસરવી પડશે. સૌથી પહેલા 'માય આધાર' (My Aadhaar) પોર્ટલ પર જાઓ. તમારા આધાર નંબર અને OTP થી લોગિન કરો. સર્વિસ સેક્શનમાં જાઓ, જ્યાં 'Report Death of a Family Member' વિકલ્પ પર ક્લિક કરો. મૃતક વ્યક્તિની માંગવામાં આવેલી વિગતો ભરો. રજિસ્ટર્ડ મોબાઈલ નંબર પર આવેલા OTP ને ભરીને બાયોમેટ્રિક આઈડેન્ટિટી વેરિફાય કરો અને રિક્વેસ્ટ સબમિટ કરી દો. થોડા દિવસોમાં આધાર કાર્ડ ડિએક્ટિવેટ થઈ જશે.
UIDAI એ પોતે જ જણાવી આખી પ્રક્રિયા
તમને જણાવી દઈએ કે UIDAI એ પોતાના સત્તાવાર X (ટ્વિટર) એકાઉન્ટ પરથી ટ્વીટ કરીને આખી પ્રોસેસ જણાવી છે. આ પોસ્ટ હવે સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહી છે. પોસ્ટમાં લખ્યું છે કે, પરિવારના એ સભ્યના આધારને ડિએક્ટિવેટ કરો જેમનું મૃત્યુ થઈ ચૂક્યું છે. આવું કરીને તમે આધાર કાર્ડનો ખોટો ઉપયોગ થતો અટકાવીને UIDAI ની મદદ કરી શકો છો.
ડિએક્ટિવેશનની સંપૂર્ણ પ્રોસેસ ડિજિટલ
UIDAI ના જણાવ્યા અનુસાર, કોઈના મૃત્યુ પછી તેનું આધાર કાર્ડ ડિએક્ટિવેટ કરવા માટે કોઈ કાગળના દસ્તાવેજોની જરૂર નથી. ડિએક્ટિવેશનની આખી પ્રોસેસ ઓનલાઈન રહેશે. તમારા દ્વારા આપવામાં આવેલી માહિતી પર વિશ્વાસ કરીને જ આધાર કાર્ડ ડિએક્ટિવેટ કરવામાં આવશે.
Trending Photos