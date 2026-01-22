ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

દૈનિક રાશિફળ: મિથુન રાશિ માટે ગ્રહોની સ્થિતિ શુભ, આજે અચાનક મોટો લાભ મળી શકે, આજનું રાશિફળ

Daily Horoscope 22 January 2026 ( By Chirag Bejan Daruwalla) : ગ્રહો અને નક્ષત્રો પોતાની ચાલ હર પળે બદલતા રહે છે. આ નક્ષત્રોની આપણા જીવન ઉપર પણ ખુબ અસર પડે છે. જ્યોતિષ વિજ્ઞાન મુજબ કયો ગ્રહ અને નક્ષત્ર તમારી કુંડળીના કયા ઘરમાં જઈ રહ્યો છે તે મુજબ તમારું જીવન પ્રભાવિત થતું હોય છે. ગ્રહોની રોજ બદલાતી ચાલના કારણે આપણો દિવસ પણ અલગ હોય છે. ક્યારેક આપણને સફળતા મળે છે અને ક્યારેક દિવસ સામાન્ય પસાર થાય છે. જાણો કેવો રહેશે તમારો આજનો દિવસ.
 

મેષ:

ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ તમારા માટે શુભ છે અને તમને દરેક સંજોગોમાં વિજય મળશે. કાર્યકાળમાં સુધારો કરવા માટે આજનો દિવસ સારો છે. નિષ્ણાતની સલાહ ભવિષ્યમાં તમારા માટે ઉપયોગી સાબિત થશે. તમને આજે તમારા જીવનસાથી સાથે ચાલવાની તક મળી શકે છે.  

વૃષભ:

ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ તમારા માટે નસીબદાર છે અને સંપત્તિની પ્રાપ્તિનો સંકેત આપી રહ્યો છે. ધનમાં વધારો થશે. શત્રુ હારશે અને અંતે સર્વત્ર સફળતાની પ્રાપ્તિથી ખુશ થશો. આજે વિદ્યાર્થીઓને સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષામાં લાભ થશે અને પરિવારમાં ખુશીઓ રહેશે. સાંજે મિત્રો ઘરે આવશે ત્યારે વાતાવરણ સારું રહેશે.  

મિથુન:

ગણેશજી કહે છે, ગ્રહોની શુભ સ્થિતિને કારણે આજે તમને અચાનક મોટી રકમ મળી શકે છે અને તમારા ભંડોળમાં પણ વધારો થશે. તમારી સમસ્યાઓ તમારા પોતાના દમ પર ઉકેલવાનો પ્રયાસ કરો. તેનાથી થોડી સ્થાયી સફળતા મળશે. આજે વધતી આવકના કિસ્સામાં તમને ગમે ત્યાંથી નવા સ્ત્રોત મળી શકે છે.  

કર્ક:

ગણેશજી કહે છે, આજે તમારો દિવસ વ્યસ્ત છે અને આખો દિવસ કોઈક પ્રકારની વ્યવસ્થા કરવામાં પસાર થશે. પૈસાની દ્રષ્ટિએ તમને ફાયદો થશે અને પરિવારમાં સમૃદ્ધિ મળશે. આજે કંઈક એવું બનશે કે જે તમારા દ્રષ્ટિકોણને બદલશે. આજે કામ કાળજીપૂર્વક કરવાનો પ્રયાસ કરો, જે તમારું આત્મગૌરવ વધારશે.

સિંહ:

ગણેશજી કહે છે, આજે તમારે વેપાર વ્યવસાય તરફ ધ્યાન આપવાની વધારે જરૂર છે. આજે બપોર સુધીમાં તમે તમારા છૂટાછવાયા વ્યવસાયને એક કરી શકશો. આગળ કોઈ સમય ના મળી શકે. આજે મહિલાઓને દરેક ક્ષેત્રમાં વિશેષ સફળતા મળશે.

કન્યા:

ગણેશજી કહે છે, તમારા માટે આજનો દિવસ શુભ છે અને તમને લાભ મળશે. દરેક પ્રકારની ઇચ્છા પ્રાપ્ત થશે. ઘરે શુભ કાર્યો ગોઠવી શકાય છે અથવા સમાજના કોઈપણ કાર્યક્રમમાં ભાગ લઈ શકો છો. ધાર્મિક કાર્યોમાં અને નજીકની યાત્રામાં રુચિ શક્ય છે. પરિવાર સાથે થોડો સમય પસાર કરવો વધુ સારો રહેશે.  

તુલા:

ગણેશજી કહે છે, આજે તમને શ્રેષ્ઠ સંપત્તિ મળશે અને ભાગ્યની સહાયથી કાર્યો પૂરા થશે. આજે ધન રાશિના માલિકના આશીર્વાદથી તમને ભાગ્યનો સહયોગ પ્રાપ્ત થશે. કેટલાક ખર્ચ પણ આમાં શક્ય છે. સંતાન તરફથી આનંદદાયક સમાચાર પ્રાપ્ત થશે અને મનોરંજનના માધ્યમોમાં વધારો થશે.  

વૃશ્ચિક:

ગણેશજી કહે છે, આજે તમારો શુભ દિવસ રહેશે અને તમને પરિવારના બધા સભ્યોનો સહયોગ મળશે. ઓફિસમાં લોકો તમારી સહાય માટે તૈયાર રહેશે અને મનમાં ખાસ પ્રકારનો ઉત્સાહ રહેશે. પ્રેમ સંબંધના મામલામાં પણ આજનો દિવસ ખૂબ સકારાત્મક પરિણામ લાવશે અને જીવનસાથીને પણ ખુશ કરવામાં સફળ રહેશો.  

ધન:

ગણેશજી કહે છે, આજે તમે ભાગ્યની સહાયથી ખુશ અને સમૃદ્ધ થવાના છો અને આજે તમને ભેટો અને સન્માનનો લાભ મળશે. નજીકના મિત્રની સલાહ અને ટેકાથી તમે તમારા ખરાબ કાર્યોને પણ યોગ્ય રીતે કરી શકો છો, સમયનો લાભ લઈ શકો છો. આજે તમારે તમારા બાળકને લઈને કોઈ મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લેવો પડી શકે છે.  

મકર:

ગણેશજી કહે છે, આજે તમારો ખાસ દિવસ છે અને તમારી રાશિના લોકોને આજે વિશેષ લાભ મળશે. આજનો દિવસ ભાગદોડમાં વિતાવશો અને વિશેષ ચિંતા રહેશે. પત્નીના સ્વાસ્થ્ય માટે સાવચેત રહેવું. મહેમાનો અને અતિથિઓ પણ લાંબું રહેવાનું વિચારે છે અને તમારા પૈસા પણ તેમના પર ખર્ચ કરવામાં આવશે.  

કુંભ:

ગણેશજી કહે છે, આ દિવસે તમને ભાગ્યનો સહયોગ મળશે. ક્ષેત્રમાં સ્થાળાંતરથી તમને ફાયદો થઈ શકે છે અને ધંધામાં પણ નફો વધશે. ભાગીદારો સાથે સાચી પ્રામાણિકતા અને સારી વાણી રાખીને તમે લોકોનું દિલ જીતી શકો છો. આજથી અચાનક કોઈ સારા સમાચાર તમારી પાસે આવશે.  

મીન:

ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ તમારા માટે શુભ છે અને તમને શ્રેષ્ઠ પ્રકારની સંપત્તિ મળશે. આજે ઘણા દિવસોથી અટકેલા પૈસા મળી શકે છે. આજે ચંદ્ર સુખ અને શાંતિ આપશે અને તમને તમારા ભાગ્યનો પૂરો સહયોગ મળશે. તમે ઘણા દિવસોથી જે કાર્યો વિશે વિચારતા હતા આજે તે કાર્યો પૂર્ણ થઈ શકે છે.  

