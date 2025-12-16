ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

દૈનિક રાશિફળ 16 ડિસેમ્બર: મિથુન રાશિ માટે શુભ દિવસ, મીન રાશિની આર્થિક સ્થિતિ પહેલા કરતા વધુ મજબૂત રહેશે, વાંચો આજનું રાશિફળ

Daily Horoscope 16 December 2025 ( By Chirag Bejan Daruwalla) : ગ્રહો અને નક્ષત્રો પોતાની ચાલ હર પળે બદલતા રહે છે. આ નક્ષત્રોની આપણા જીવન ઉપર પણ ખુબ અસર પડે છે. જ્યોતિષ વિજ્ઞાન મુજબ કયો ગ્રહ અને નક્ષત્ર તમારી કુંડળીના કયા ઘરમાં જઈ રહ્યો છે તે મુજબ તમારું જીવન પ્રભાવિત થતું હોય છે. ગ્રહોની રોજ બદલાતી ચાલના કારણે આપણો દિવસ પણ અલગ હોય છે. ક્યારેક આપણને સફળતા મળે છે અને ક્યારેક દિવસ સામાન્ય પસાર થાય છે. જાણો કેવો રહેશે તમારો આજનો દિવસ.
 

Updated:Dec 16, 2025, 07:00 AM IST

મેષ:

ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ તમારા માટે વિશેષ છે અને પરિવાર સાથે આનંદમાં સમય વિતાવશો. સુખ આવશે અને પરિવારમાં ખુશીઓ રહેશે. બપોર સુધી સારા સમાચાર પણ મળી શકે છે અને મિત્રોના આગમનથી તમને સાંજે આનંદનો અનુભવ થશે. આરોગ્યની બાબતમાં પણ સભાન રહેવાની જરૂર છે.  

વૃષભ:

ગણેશજી કહે છે, આજે તમને રોજગારીની દિશામાં સફળતા મળશે. ભેટો અને માન-સન્માનના લાભ મળશે. બીજાના સહકાર લેવામાં સફળ રહેશો. રાજ્ય પ્રવાસ અને મુસાફરીની સ્થિતિ સુખદ અને લાભદાયક બનશે. પ્રિયજન સાથે મુલાકાત શક્ય બનશે. આજે તમને નોકરી અને ધંધામાં પણ વિશેષ લાભની અપેક્ષા છે.  

મિથુન:

ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ તમારા માટે શુભ દિવસ છે અને તમારું ભાગ્ય વધી શકે છે. પરિવારમાં સમૃદ્ધિ થશે અને બગડેલી બધી બાબતો પૂરી થશે. જીવનસાથી અને ભાગીદારોને વ્યવસાયમાં સહયોગ મળશે. સારા કાર્યોમાં રુચિ રહેશે અને નસીબ પણ પ્રાપ્ત થશે.

કર્ક:

ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ તમારા માટે થોડો જોખમી હોઈ શકે છે. તમારે જરૂરિયાત મુજબ જોખમ પણ લેવું જોઈએ, આમ કરવાથી તમારા માટે સફળતાની નવી રીત ખુલી શકે છે. પૈસાની દ્રષ્ટિએ રોજગાર અને વેપારીઓ બંને માટે આજનો દિવસ મુશ્કેલ હોઈ શકે છે.

સિંહ:

ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ તમારા માટે જુદો છે. કાર્યસ્થળમાં કેટલાક પરિવર્તન આવશે. તમે ક્યારેય બદલાવથી ડરતા નથી, પરંતુ આજે સરકાર અથવા સિસ્ટમમાંથી પરિવર્તન આવી શકે છે, જે તમારા માટે થોડી મુશ્કેલી ઊભી કરી શકે છે. આ કિસ્સામાં તમારે ડરવાની જરૂર નથી. કોઈ વરિષ્ઠની સલાહથી કામ કરવાનું વધુ સારું રહેશે.

કન્યા:

ગણેશજી કહે છે, આજે તમારું મન પરેશાન થઈ શકે છે. તમે કોઈ કારણસર અસ્વસ્થ રહેશો. વ્યાવસાયિક વિકાસ માટે કરવામાં આવેલા પ્રયત્નો નિરર્થક હોઈ શકે છે. સાંજ સુધીમાં તમે તમારા ધૈર્ય અને પ્રતિભાથી દુશ્મનને જીતવા માટે સક્ષમ હશો. જો રાજ્યમાં કોઈ ચર્ચા બાકી છે તો તેમાં સફળતા મેળવવાની સંભાવના છે.

તુલા:

ગણેશજી કહે છે, આજે કોઈ કારણસર મુશ્કેલી આવી શકે છે. પારિવારિક મુશ્કેલીઓ સમસ્યામાં વધારો કરી શકે છે. આર્થિક વ્યવહારમાં સાવચેત રહેવું. કોઈની સાથે વિવાદના કારણે મન ખરાબ થઈ શકે છે અને ચિંતા વધી શકે છે. તમારા દ્વારા કરવામાં આવેલા કામનો વિરોધ થઈ શકે છે.  

વૃશ્ચિક:

ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ તમારા માટે વિશેષ છે અને શુભ કાર્યોમાં તમારી રુચિ વધશે. આજે તમે જે પણ નિર્ણય લેશો તે ભવિષ્યમાં તમને લાભ આપશે. સંતાનના લગ્નમાં આવતી અડચણનો અંત આવશે. આજે તમારા લોકો સાથેના વધુ સારા સંપર્કો થશે. કોઈ પણ પ્રકારની ડીલ કરતા પહેલા બધા કાગળો એકવાર જોઈ લો.  

ધન:

ગણેશજી કહે છે, આ દિવસે તમે તમારા કાર્યક્ષેત્રમાં સારી ખ્યાતિ મેળવી શકો છો. જો તમે તમારું કાર્ય ગંભીરતાથી કરશો તો તમને સફળતા મળશે. સમય સાથ આપશે અને પરિવારના સભ્યો પણ સહયોગ કરશે. કાર્યક્ષેત્રમાં તમને અધિકારીઓ અને સહકાર્યકરોનો સહયોગ મળશે.  

મકર:

ગણેશજી કહે છે, આજે તમારા ઘરના લોકો સાથે થોડો વિવાદ થઈ શકે છે, પરંતુ તેમ છતાં તમારું દાંપત્ય જીવન સુખી રહેશે. ભાગ્ય પ્રાપ્ત થશે અને ધન, પદ, પ્રતિષ્ઠા વધશે. આજે તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે થાક અનુભવી શકો છો, પરંતુ ખુશી સામે થાક ઓછો થઈ જશે. પરીક્ષાની દિશામાં કરવામાં આવેલ પ્રયાસ સાર્થક થશે.  

કુંભ:

ગણેશજી કહે છે, આજે ગ્રહોનો વિશેષ યોગ તમને આર્થિક સફળતા તરફ લઈ જશે. નમ્ર વાણીથી તમારી પ્રતિષ્ઠા વધશે. તમારા સ્વાસ્થ્ય વિશે સાવધાન રહેવું. તમારી ભોજનની ટેવમાં ધૈર્ય રાખો. સાસરિયાઓથી લાભ થશે. તમને આજે ક્યાંકથી અટકેલા પૈસા મળી શકે છે.  

મીન:

ગણેશજી કહે છે, આ દિવસે નોકરી અને ધંધામાં ઇચ્છિત પરિણામ મળતાં આનંદ થશે. આર્થિક સ્થિતિ પહેલા કરતા વધુ મજબૂત રહેશે. આજે તમે તમારા ધંધાને લગતા કેટલાક મહત્વપૂર્ણ ફેરફારો કરવા વિશે વિચારી શકો છો અને આમ કરવાથી તમને લાભ મળશે. સાંજે તમે પરિવાર સાથે ફરવા પણ જઈ શકો છો.  

