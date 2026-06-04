/21મા પ્રથમ, 40 વર્ષે બીજા અને 61મા વર્ષે ત્રીજા લગ્ન કરશે આમિર ખાન? જાણો હવે ક્યાં છે બંને પૂર્વ પત્ની

Aamir Khan Wedding: બોલીવુડ ઈન્ડસ્ટ્રીના સુપરસ્ટાર આમિર ખાન 61 વર્ષની ઉંમરમાં ત્રીજા લગ્ન કરવા જઈ રહ્યાં છે. પ્રાપ્ત વિગત અનુસાર આમિર અને ગૌરી સ્પ્રેડ 5 જુલાઈએ લગ્ન કરશે. આ વચ્ચે આવો તમને જણાવીએ આખરે આમિર ખાનના પ્રથમ અને બીજા લગ્ન કેમ તૂટી ગયા હતા અને હવે તેની બંને પૂર્વ પત્ની ક્યાં છે અને શું કરી રહી છે.
Aamir Khan First and Second Wedding: બોલીવુડ અભિનેતા આમિર ખાન હંમેશા પોતાની પર્સનલ લાઇફને લઈને ચર્ચામાં રહે છે. આમિર ખાન ત્રીજા લગ્નને લઈને ચર્ચામાં આવ્યા છે. રિપોર્ટ્સ પ્રમાણે આમિર ખાન 61 વર્ષની ઉંમરે પોતાની ગર્લફ્રેન્ડ ગૌરી સ્પ્રેડની સાથે જલ્દી લગ્ન કરશે. કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે આ કપલ ખાનગી સેરેમનીમાં લગ્ન કરશે. ગૌરી પહેલા આમિર ખાને રીના દત્તા અને કિરણ રાવ સાથે લગ્ન કર્યાં હતા. ત્યારબાદ બંને સાથે આમિરના છૂટાછેડા થઈ ગયા હતા. આ વચ્ચે આવો તમને જણાવીએ કે આમિર ખાનની પ્રથમ અને બીજા લગ્ન કેમ તૂટ્યા હતા.
આમિર ખાનની લવ લાઇફ કોઈ ફિલ્મી કહાનીથી ઓછી નથી. તેણે 21 વર્ષની ઉંમરે પ્રથમ લગ્ન રીના દત્તા સાથે કર્યા હતા અને બીજા લગ્ન 40 વર્ષની ઉંમરે કિરણ રાવ સાથે કર્યાં હતા. છૂટાછેડા બાદ પણ આમિરના બંને પૂર્વ પત્ની સાથે સારા સંબંધ છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે તેના બંને લગ્ન કેમ તૂટ્યા હતા.
આમિર ખાને વર્ષ 1986મા રીના દત્તા સાથે લગ્ન કર્યાં હતા. બંનેએ પોતાના પરિવારની મરજી વિરુદ્ધ જઈ લગ્ન કર્યાં હતા. રીના અને આમિરને બે બાળકો જુનૈદ અને ઇરા છે, પરંતુ 2002મા બંનેએ છૂટાછેડા લઈ લીધા હતા. આમિર ખાને સ્વીકાર કર્યો હતો કે એ સમયે તે ફિલ્મોમાં ખોવાયેલો રહેતો હતો અને પોતાના પરિવારને સમય આપતો નહોતો. તેના કારણે બંનેએ આપસી સહમતિથી અલગ થવાનો નિર્ણય લીધો હતો.
આમિર ખાનની પ્રથમ પત્ની રીના દત્તા ફિલ્મોથી દૂર થઈ ગઈ છે, પરંતુ તે સામાજિક અને ચેરિટી કામોમાં સક્રિય રહે છે. આ સિવાય રીના પોતાના પરિવાર સાથે સમય પસાર કરે છે, તે મુંબઈમાં રહે છે અને પોતાની પુત્રી ઇરા ખાનના પરિવાર સાથે જોડાયેલી છે.
આમિર ખાને વર્ષ 2005મા બીજા લગ્ન કિરણ રાવ સાથે કર્યાં હતા. તે સમયે કિરણ ઉંમરના આમિર કરતા 10 વર્ષ નાની હતી. બંનેની લવ સ્ટોરી ફિલ્મ લગાનના સેટથી શરૂ થઈ હતી. ધીમે-ધીમે બંને નજીક આવ્યા અને લિવ-ઇનમાં રહેતા હતા. ત્યારબાદ વર્ષ 2011મા બંનેએ પુત્ર આઝાદનું સ્વાગત કર્યું હતું. બંનેએ વર્ષ 2021મા અલગ થવાનો નિર્ણય કર્યો હતો.
કિરણ રાવ એક જાણીતી ફિલ્મમેકર, પ્રોડ્યૂસર અને ડાયરેક્ટર છે. હાલ કિરણ મુંબઈમાં રહે છે અને આમિર ખાનના પ્રોડક્શન હાઉસના પ્રોજેક્ટ્સમાં પણ સહયોગ કરે છે. આમિર અને કિરણ બંને મળી પોતાના પુત્ર આઝાદનો ઉછેર કરે છે.