ચૂંટણીના ગણતરીના કલાકો પહેલા AAP નું ભડકાઉ પોસ્ટર વોર : બુલડોઝરનો બદલો લેવાની કરી વાત...
AAP Gujarat Controversial Posters Before Gujarat Local Body Elections 2026 : સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી પહેલાં પોસ્ટર વિવાદ જોવા મળ્યો છે. રાજ્યભરમાં વિવાદીત પોસ્ટરથી રાજકારણ ગરમાયું છે. રાતોરાત મુસ્લિમ વિસ્તારોમાં લાગેલા પોસ્ટરથી ખળભળાટ મચી ગયો છે. આ પોસ્ટરોમાં લખાયું છે કે, જો ગુજરાતમાં AAPની સરકાર આવશે તો મુસ્લિમ તહેવારો માટે અલગ બજેટ ફાળવાશે. રસ્તા પર નમાઝ પઢતાં કોઈ રોકી શકશે નહીંના પોસ્ટર લાગ્યા. જ્યાં ડિમોલિશન થયું ત્યાં ફરી ઘર બનાવી આપવાની આપ દ્વારા ખાતરી આપવામાં આવી. ફતવા એ મિલ્લત ઈન્તખાબી પૈગામ કોમ કે નામ' પોસ્ટર પર ઉલ્લેખ કરાયો છે.
આમ આદમી પાર્ટીનું વિવાદિત પોસ્ટર વોર
સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીના આડે હવે ગણતરીના કલાકો બાકી છે. ત્યારે સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણી પહેલા મહાનગરોમાં 'પોસ્ટર વોર' જોવા મળ્યુ છે. રાજ્યના તમામ મહાનગરોમાં મુસ્લિમ વિસ્તારોમાં લાગેલા વિવાદાસ્પદ પોસ્ટર્સને કારણે ભારે ખળભળાટ મચી ગયો છે. AAPના વચનો અને 'બુલડોઝરનો બદલો' લેવાની અપીલથી રાજકારણ ગરમાયું છે. પોસ્ટર્સમાં આમ આદમી પાર્ટીને મતદાન કરવા અને ભાજપ સામે 'બદલો' લેવાની ઉગ્ર ભાષાનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે.
પોસ્ટરમાં બદલો લેવાની વાત કરી
ગુજરાતના વિવિધ શહેરોમાં રાતોરાત પોસ્ટર લાગી જતા ખળભળાટ મચી ગયો છે. આ પોસ્ટરમાં બદલો લેવાની વાત કરવામાં આવી છે. પોસ્ટરમાં લખાયું છે કે, આપણા પર ચાલેલા બુલડોઝરનો બદલો લેવાનો સમય આવી ગયો છે. આમ, ગુજરાતના અનેક શહેરોમાં વિવિધ ભડકાઉ પોસ્ટર જોવા મળ્યાં છે.
પોસ્ટરમાં નમાજની વાત
આ પોસ્ટરોમાં મુસ્લિમ સમાજને વિવિધ મુદ્દે સમર્થન આપવાની વાત કરાઈ છે. જો આમ આદમી પાર્ટીને વોટ અપાશે તો શું થશે તેની વાત કરાઈ છે. ગુજરાતમાં આપની સરકાર આવશે તો મુસ્લિમોને તહેવારોની ઉજવણી માટે અલગથી બજેટ ફાળવવાનું વચન અપાયું. જ્યાં બુલડોઝરથી ડિમોલિશન થયું છે ત્યાં ફરીથી ઘર બનાવી આપવાની ખાતરી અપાઈ. રસ્તા પર જાહેરમા નમાજ પઢવાની છૂટનું વચન અપાયું છે. આમ, ચૂંટણીના બરાબર એક દિવસ પહેલાં આ પ્રકારના ભડકાઉ પોસ્ટર્સ લાગતા રાજકીય ગરમાવો ચરમસીમાએ પહોંચ્યો છે.
આમ આદમી પાર્ટીના પોસ્ટર સામે હર્ષ સંઘવીનો જવાબ
મુસ્લિમોને રસ્તા પર નમાઝ પઢવાની છૂટ આપવાનું વચન આપતી આમ આદમી પાર્ટીને ગુજરાતના નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ કહ્યું કે, ચૂંટણી પહેલા આમ આદમી પાર્ટીના કેટલાક નેતાઓએ જાહેરમાં મુસ્લિમોને વચન આપ્યું છે કે તમારે જ્યાં પણ દરગાહ બનાવવી હોય તો અમે છૂટ આપીશું. સાથે જ તમને રસ્તા પર નમાઝ પઢવાની છૂટ આપીશું. આમ આદમી પાર્ટીનું આ વચન હર્ષભાઈ સંઘવી સુધી પહોંચતા જ તેમણે આમ આદમી પાર્ટીની આ હલકી માનસિકતાને આડેહાથ લેતા કહ્યું કે ભારતીય જનતા પાર્ટીનો એક પણ કાર્યકર્તા જ્યાં સુધી જીવતો છે ત્યાં સુધી કોઈ જ ગેરકાનૂની કૃત્ય નહીં થવા દઈએ.
ભડકાવતી માનસિકતાનો જવાબ ગુજરાતની જનતા આવતીકાલે ચૂંટણીમાં આપશે - હર્ષ સંઘવી
મુસ્લિમોને ભડકાવતા આ પ્રકારના આમ આદમી પાર્ટીના નિવેદનોને ‘મૂંગેરીલાલ કે હસીન સપને’ ગણાવીને હર્ષ સંઘવીએ કહ્યું કે, ગુજરાતમાં કાયદો મજબૂત છે અને અમે નિયમોની વિરુદ્ધ કોઈને જવા નહીં દઈએ. આ પ્રકારની ભડકાવતી માનસિકતાનો જવાબ ગુજરાતની જનતા આવતીકાલે ચૂંટણીમાં આપશે. નિયમવિરુદ્ધ જઈને ખોટા ભડકાઉ નિવેદનો આપતા નેતાઓ અને તેમના આકાઓને અમે સીધા કરી દઇશું માટે ગુજરાતની પ્રજા નિશ્ચિંત રહે.
