અભિષેક શર્માએ એશિયા કપમાં રચ્યો ઇતિહાસ, વિરાટ કોહલીનો તોડ્યો આ રેકોર્ડ
Abhishek Sharma : ટીમ ઈન્ડિયાનો યુવા ઓપનિંગ બેટ્સમેન અભિષેક શર્મા એશિયા કપ 2025માં પોતાની વિસ્ફોટક બેટિંગથી ધૂમ મચાવી રહ્યો છે. તેણે એશિયા કપમાં વિરાટ કોહલીનો એક મોટો રેકોર્ડ પણ તોડ્યો છે.
Abhishek Sharma : શ્રીલંકા સામેની વિસ્ફોટક ઇનિંગ સાથે અભિષેકે વિરાટ કોહલી અને મોહમ્મદ રિઝવાનનો રેકોર્ડ તોડ્યો છે. અભિષેકે વર્તમાન ટુર્નામેન્ટની છ ઇનિંગમાં 309 રન બનાવ્યા છે, જેમાં ત્રણ અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે.
અભિષેકનો સર્વોચ્ચ સ્કોર 75 છે. તેની સરેરાશ 51.50 છે અને તેની સ્ટ્રાઇક રેટ 204.63 છે. તે એશિયા કપના T20 એડિશનમાં 300 રન બનાવનાર પ્રથમ બેટ્સમેન છે. અભિષેક પાસે આ એડિશનમાં હજુ એક મેચ બાકી છે. તેના વર્તમાન પ્રદર્શનને જોતાં તેનો 309 રનનો આંકડો વધી શકે છે.
મોહમ્મદ રિઝવાને T20 એશિયા કપ 2022માં 6 ઇનિંગ્સમાં 281 રન બનાવ્યા હતા. વિરાટ કોહલીએ 2022માં 5 ઇનિંગ્સમાં 276 રન બનાવ્યા હતા. એશિયા કપ 2025એ T20 ફોર્મેટની ત્રીજી સિઝન છે. પ્રથમ સિઝન 2016માં રમાઈ હતી.
અભિષેક T20 ફોર્મેટમાં ભારત માટે એક મોટું વરદાન સાબિત થયો છે. તેણે પોતાની કારકિર્દીની શરૂઆતથી જ ઓપનર તરીકે મોટી સફળતા મેળવી છે. તે પાવર પ્લેમાં જ પોતાની વિસ્ફોટક બેટિંગથી મેચને ભારતના પક્ષમાં ફેરવી શકે છે.
અભિષેકે 23 T20 મેચોની 22 ઇનિંગ્સમાં 844 રન બનાવ્યા છે, જેમાં 5 અડધી સદી અને 2 સદીનો સમાવેશ થાય છે. તેનો સર્વોચ્ચ સ્કોર 135 છે, જે T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં કોઈપણ ભારતીય બેટ્સમેન દ્વારા બનાવેલ સૌથી વધુ સ્કોર છે. અભિષેકની સ્ટ્રાઇક રેટ 197.66 છે. તે ICC T20 રેન્કિંગમાં નંબર વન બેટ્સમેન છે.
