/રિમોટમાં છુપાયેલા મેજિક બટનથી ઘટી જશે ACનું બિલ, જાણો કેવી રીતે કરશો ઉપયોગ

ગરમી વધતા જ દરેક ઘરમાં એસીનો ઉપયોગ વધી જાય છે. પરંતુ મહિનાના અંતમાં જ્યારે લાઇટ બિલ સામે આવે છે તો વધાલે ખર્ચથી ચિંતા થવા લાગે છે. પરંતુ આજે અમે એક એવી ટ્રિક જણાવીશું, જેનાથી એસીનો ઉપયોગ કરવા છતાં લાઇટ બિલ ઓછું આવશે.
ગરમીનો પ્રકોપ વધતા બધુ ધ્યાન એરકંડીશનર તરફ જતું રહે છે, જેથી તેને ચાલુ રાખી રૂમનું તાપમાન જાળવી શકાય. તે માટે રાત-દિવસ એસી ચલાવવું પડે છે.
વધુ સમય સુધી એસી ચાલુ રાખવાથી વીજળીનું બિલ વધુ આવે છે. તેવામાં તેવામાં ખિસ્સા પર પડતા ભારણની ચિંતા થવા લાગે છે.
જો તમને પણ એવી ચિંતા છે તો હવે છોડી દો. તમારા એસી રિમોટમાં તેનો ઉકેલ છે. એસીના રિમોટમાં એક એવું મેજિક બટન છુપાયેલું છે, જે વીજળીનો વપરાશ ઓછો કરી બિલને કંટ્રોલ કરે છે.
મોટા ભાગના લોકો ACના આ ફીચરનો ઉપયોગ કરવા વિશે જાણતા નથી કે તે કઈ રીતે કામ કરે છે. મહત્વનું છે કે જ્યારે તમે એસીને સ્લીપ મોડ પર ચલાવો છો તો સ્લીપમોડ નક્કી તાપમાનને રિસેટ કરી તેને વધારી દે છે. વધુ સમય સુધી એક તાપમાનમાં રહેવાથી શરીરને ઠંડક લાગવા લાગે છે ત્યારે તે એક કે બે ડિગ્રી તાપમાન વધવા પર પણ આરામથી એડજસ્ટ કરે છે.
માની લો જો તમારૂ AC 24°C પર ચાલી રહ્યં છે, તો દોઢથી બે કલાક બાદ તે ઓટોમેટિક 25 કે 26 પર જતું રહે છે. તેનાથી ગરમી લાગતી નથી અને એસીના કમ્પ્રેસર પર પણ ઓછો દબાવ પડે છે, જેનાથી વીજળીનો વપરાશ ઓછો થઈ જાય છે.
નવા એસી એવો દાવો કરે છે કે જો તમે એસીનું તાપમાન 1 ડિગ્રી વધારો છો તો તેનાથી 4 ટકા વીજળીની બચત થાય છે. એટલે કે જેટલી વીજળી 24°C પર ખર્ચ થશે, તો તેને 25°C કરવા પર 4 ટકા અને 26°C કરવા પર આઠ ટકા વીજળીની બચત થશે.