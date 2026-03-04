AC ના રિમોટમાં આ 'બટન' દબાવી દીધું તો વીજળીનું બિલ થઈ જશે અડધું! 99% લોકો કરે છે ઈગ્નોર

ગુજરાતી ન્યૂઝફોટોAC ના રિમોટમાં આ બટન દબાવી દીધું તો વીજળીનું બિલ થઈ જશે અડધું! 99% લોકો કરે છે ઈગ્નોર

AC Power Saving Tips: હવે ધીમે-ધીમે ગરમી વધી રહી છે. લોકો ઉનાળામાં ઘરમાં હવા ખાવા માટે એસીનો ઉપયોગ કરતા હોય છે. પરંતુ તેમાં વીજળીનું બીલ વધુ આવે છે. પરંતુ એસીના રિમોટમાં રહેલું એક બટન તમારી આ મુશ્કેલી દૂર કરી શકે છે.

Updated:Mar 04, 2026, 04:18 PM IST

ઉનાળાની ગરમીમાં AC

ઉનાળાની ગરમીમાં એસી એક તરફ ઠંડક આપે છે, પરંતુ બીજીતરફ ખિસ્સાનો ભાર વધારે છે.  

AC રિમોટમાં બટન

એસીની સાથે મળનાર રિમોટમાં એક એવું બટન હોય છે, જેનાથી ન માત્ર લાંબા સમય સુધી એસી ચાલશે પરંતુ તમારૂ વીજળીનું બિલ પણ બચી જશે.  

ECO મોડ બટન

એસીના રિમોટમાં ECO મોડ બટન તમારા વીજળીનું બિલ ઘટાડવામાં મદદ કરે છે.  

એનર્જી સેવર બટન

ECO મોડ ઘણા એસી રિમોટમાં એનર્જી સેવર મોડના નામથી પણ હોય છે. એનર્જી સેવર મોડ પણ બિલ ઘટાડવામાં મદદ કરે છે.

વીજળીનો ઓછો થશે વપરાશ

ECO મોડ બીજા મોડની તુલનામાં વીજળીનો ઓછો વપરાશ કરે છે. તેનાથી વીજળીનું બિલ ઓછું આવે છે.

આ રીતે કામ કરે છે ECO Mode

ECO મોડમાં એસીનું કમ્પ્રેસર ધીમી ગતિથી ચાલે છે, તેનાથી કમ્પ્રેસર પર ઓછો ભાર પડે છે.  

