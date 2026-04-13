સરકારે જણાવી દીધી Electricity Bill બચાવવાની ટ્રિક! આટલા ડિગ્રી પર ચલાવ્યું AC તો ધીમું ચાલશે મીટર
ગરમીમાં દરેક ઈચ્છે છે કે ઘર ઠંડુ રહે, પરંતુ આ સાથે વીજળીનું બિલ પણ કંટ્રોલમાં રહેવું જોઈએ. હંમેશા લોકો વધુ ઠંડક મેળવવા માટે એસીને 16-18 ડિગ્રી સુધી સેટ કરો છો, જેનાથી વીજળીનો વપરાશ વધી જાય છે. તેવામાં યોગ્ય તાપમાનની પસંદગી કરવી જરૂરી રહે છે. હવે સરકારે તેના પર સલાહ આપી છે, જેનાથી તમે આરામની સાથે બિલમાં બચત કરી શકો છો.
સરકારની એડવાઇઝરી શું કહે છે
ભારત સરકારના Bureau of Energy Efficiency (BEE) અનુસાર AC નું આદર્શ તાપમાન 24 ડિગ્રી સેલ્સિયસ રાખવામાં આવ્યું છે. 1 જાન્યુઆરી 2020થી લાગૂ નિયમો હેઠળ BSE સ્ટાર રેટિંગવાળા બધી એસીનું ડિફોલ્ટ તાપમાન 24°C હોય છે. આ તાપમાન ન માત્ર શરીર માટે યોગ્ય છે, પરંતુ વીજળીનો વપરાશ પણ ઓછો કરે છે.
24 ડિગ્રી પર એસી ચલાવવાના ફાયદા
24 ડિગ્રી પર AC ચલાવવાથી તમારૂ રૂમ આરામદાયક ઠંડો રહે છે અને મશીન પર વધુ દબાવ પડતો નથી. જો તમે એસીને ખુબ ઓછા તાપમાન પર ચલાવો છો તો તે વધુ મહેનત કરે છે, જેનાથી વીજળીનું બિલ વધુ આવે છે. આ કારણ છે કે એક્સપર્ટ પણ 24°C ને સૌથી બેલેન્સ્ડ તાપમાન માને છે.
રાત્રે કેટલું હોવું જોઈએ તાપમાન
રાત્રે સૂવા સમયે એસીનું તાપમાન 24 ડિગ્રી પર રાખવું સારૂ માનવામાં આવે છે. ઘણા લોકો રાત્રે 18-20 ડિગ્રી પર એસી ચલાવે છે, તેનાથી ન તો જલ્દી ઠંડી મળે છે અને ન આરામદાયક ઊંઘ. તેની જગ્યાએ લાઇટ બિલ ઝડપથી વધે છે. જો તામાન બહારના હવામાનને બરોબર રાખવામાં આવે તો AC વધુ સારી રીતે કામ કરે છે.
વીજળી બચાવવાની સરળ ટ્રિક
જો તમે ACની સાથે પંખો ચલાવો છો, તો ઠંડી હવા આખા રૂમમાં જલ્દી ફેલાઈ છે અને ઓછા તાપમાન પર પણ વધુ ઠંડકનો અનુભવ થાય છે. આ સિવાય રૂમમાં ભેજ વધુ હોય તો ડીહ્યૂમિડિફાયરનો ઉપયોગ કરવો ફાયદાકારક હોય છે. તેનાથી હવા શુષ્ક રહે છે અને ઠંડીનો વધુ ઉપયોગ થાય છે, જેનાથી એસીનો લોડ ઓછો થઈ જાય છે.
સ્માર્ટ AC થી વધુ બચત
આજકાલ સ્માર્ટ AC નું ચલણ વધી રહ્યું છે, જેને મોબાઇલથી કંટ્રોલ કરી શકો છો. તેમાં ટાઇમર અને ઓટો ટેમ્પ્રેચર જેવા ફીચર્સ હોય છે, જેનાથી તમે સૂતા પહેલા રૂમને ઠંડો કરી શકો છો અને રાત્રે તાપમાન ઓટોમેટિક વધી જાય છે. તેનાથી ન માત્ર વીજળીની બચત થાય છે, પરંતુ ઊંઘમાં સમસ્યા આવતી નથી.
Trending Photos