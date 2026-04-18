Akha Teej 2026: તમારા મૂલાંક અનુસાર અખાત્રીજ પર ગરીબોને વસ્તુ કરો દાન, સોનું ખરીદવા કરતાં પણ વધારે લાભ થશે
Akha Teej 2026: 19 એપ્રિલ 2026 અને શનિવારે અખાત્રીજ છે. આ વર્ષે અક્ષય તૃતીયા પર દુર્લભ યોગ સર્જાવાનો છે જેનો લાભ લેવાની ઈચ્છા દરેક વ્યક્તિને હશે. આ વર્ષની અખાત્રીજનું શુભ ફળ પ્રાપ્ત કરવું હોય તો દાનથી ઉત્તમ બીજું કોઈ કાર્ય ન હોય શકે.
ક્ષય તૃતીયા પર દાન કરવાનું મહત્વ
અક્ષય ફળની પ્રાપ્તિ માટે જો આ વર્ષે સોનાના ભાવના કારણે સોનું ખરીદી શકાય તેમ ન હોય તો તમે તમારા મૂલાંક અનુસાર આ વસ્તુઓ દાન કરીને શુભ ફળ પ્રાપ્ત કરી શકો છો. અક્ષય તૃતીયા પર દાન કરવાનું પણ વિશેષ મહત્વ છે. ફટાફટ તમે પણ જાણી લો અંકશાસ્ત્ર અનુસાર કઈ વસ્તુનું દાન કરવું શુભ છે.
મૂલાંક 1
અંકશાસ્ત્ર અનુસાર જે લોકોનો મૂલાંક 1 હોય તેઓ અખાત્રીજના દિવસે જરૂરીયાત મંદને ઘઉં, ગોળ અથવા લાલ રંગના વસ્ત્ર દાન કરે તે શુભ રહેશે.
મૂલાંક 2
અંકશાસ્ત્ર અનુસાર જે લોકોનો મૂલાંક 2 છે તેમણે અખાત્રીજના દિવસે તાંબાનો કળશ, ચોખા, સાકર જેવી વસ્તુઓનું દાન કરવું જોઈએ.
મૂલાંક 3
અક્ષય તૃતીયાના દિવસે મૂલાંક 3 માટે પીળી વસ્તુનું દાન શુભ રહેશે. આ લોકો ચણાની દાળ, કેસર, ધાર્મિક પુસ્તક અથવા તો ગુરુ ગ્રહ સંબંધિત કોઈપણ વસ્તુ દાન કરી શકે છે
મૂલાંક 4
અંકશાસ્ત્ર અનુસાર મૂલાંક 4 રાહુ ગ્રહ સંબંધિત છે. અખાત્રીજના શુભ ફળની પ્રાપ્તિ માટે આ મૂલાંકના લોકોએ કાળા તલ, જવ જેવી વસ્તુઓ દાનમાં આપવી જોઈએ.
મૂલાંક 5
અંકશાસ્ત્ર અનુસાર મૂલાંક 5 માટે અખાત્રીજના દાન માટે મગની લીલી દાળ, મગ, લીલા શાકભાજી દાન માટે ઉત્તમ ફળ આપનાર સિદ્ધ થઈ શકે છે.
મૂલાંક 6
મૂલાંક 6 શુક્ર ગ્રહનો અંક ગણાય છે. આ મૂલાંકના લોકોએ અખાત્રીજના દિવસે ખાવાની સફેદ વસ્તુઓ, અત્તર વગેરેનું દાન કરવું જોઈએ.
મૂલાંક 7
જે લોકોનો મૂલાંક 7 હોય તેમણે અખાત્રીજના દિવસે અનાજ, ધાબળા જેવી વસ્તુઓનું દાન કરવું જોઈએ. આ વસ્તુઓ જરૂરીયાતમંદોને આપવાથી લાભ થાય છે.
મૂલાંક 8
અંકશાસ્ત્ર અનુસાર મૂલાંક 8નો સ્વામી શનિ ગ્રહ હોય છે. અક્ષયતૃતિયાના દિવસે આ મૂળાંકના લોકો છત્રી, સરસવનું તેલ, લોઢાની વસ્તુઓ દાનમાં આપે તે શુભ રહે છે.
મૂલાંક 9
મંગળનો અંક 9 જેનો મૂલાંક હોય તેણે અખાત્રીજના દિવસે મસૂરની દાળ, તાંબાની વસ્તુ, ગોળ ગરીબોને દાનમાં આપવો.
Trending Photos