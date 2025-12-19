ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

આચાર્ય બાલકૃષ્ણએ જણાવ્યો ગજબનો ઘરેલું ઉપાય, આંખની રોશની વધારવા માટે સૌથી શ્રેષ્ઠ

આમળાનું સેવન તમે પણ કરતા હશો, પરંતુ શું તમે જાણો છો કે તે આપણા સ્વાસ્થ્ય માટે કેટલા લાભદાયક છે. આજે અમે તમને આચાર્ય બાલકૃષ્ણ દ્વારા જણાવવામાં આવેલા આમળાના ફાયદા વિશે જણાવીશું.

Updated:Dec 19, 2025, 04:27 PM IST

આમળાના ફાયદા

આમળાનું સેવન તો તમે કર્યું જ જશે. આમળાને શરીર માટે લાભદાયક માનવામાં આવે છે. આચાર્ય બાલકૃષ્ણએ આમળાનું સેવન કરવાથી કયા-કયા લાભ મળે છે તે વિશે માહિતી આપી છે.

આમળામાં રહેલાં પોષક તત્વો

આમળામાં વિટામિન એ, વિટામિન ઈ, વિટામિન સીની સાથે કેલ્શિયમ અને આયરન જેવા પોષક તત્વો હોય છે, જે શરીરમાં બીમારીઓ સાથે લડવાની ક્ષમતા વધારે છે અને ઘણી બીમારીમાં રાહત અપાવે છે.

 

 

રોગપ્રતિકારક શક્તિ થશે મજબૂત

આમળા ખાવાથી આપણી રોગ પ્રતિકારક શક્તિ એટલે કે ઇમ્યુન સિસ્ટમ મજબૂત થાય છે. જેના કારણે આપણે જલ્દી બીમાર પડતા નથી, તેથી તેનું સેવન તમે દરરોજ કરી શકો છો.

 

 

પેટની સમસ્યા

આચાર્ય બાલકૃષ્ણ પ્રમાણે તેમાં ફાઇબરની સારી માત્રા હોય છે, જે પાચનમાં મદદ કરે છે. તેનાથી કબજીયાતની સમસ્યા દૂર રહે છે અને પેટ સારૂ રહે છે.

 

 

આંખ માટે સર્વશ્રેષ્ઠ

 આમળા વિટામિન સીથી ભરપૂર હોય છે, જે ત્વચા માટે બેસ્ટ માનવામાં આવે છે. તેના સતત સેવનથી બ્લડ સુગર કંટ્રોલમાં રહે છે અને આંખની દ્રષ્ટિમાં સુધારો થાય છે.

