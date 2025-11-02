માવઠાનો માર ઝીલનારા ગુજરાત માટે સારા સમાચાર; ભારે વરસાદ હવે ભૂક્કા નહીં કાઢે! આગાહી બદલાઈ!
Ambalal Patel forecast: અરબ સાગરમાં સક્રિય થયેલું ડિપ્રેશન હવે નબળું પડ્યું છે. હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, આ ડિપ્રેશન નબળું પડીને વોલમાર્કમાં ફેરવાયું છે, જેના કારણે ગુજરાત રાજ્યમાં ચાલી રહેલા કમોસમી વરસાદની અસર હવે ધીમે ધીમે ઘટી રહી છે.
હવામાન વિભાગનું 'નાવકાસ્ટ બુલેટિન' અને આગામી આગાહી
હવામાન વિભાગે તાજેતરમાં નાવકાસ્ટ બુલેટિન જાહેર કર્યું છે, જેમાં આગામી કલાકો અને દિવસો માટે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. આગામી ત્રણ કલાકમાં દેવભૂમિ દ્વારકા અને પોરબંદર ઓરેન્જ એલર્ટ સાથે ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે, તેવી જ રીતે હળવા છૂટાછવાયા વરસાદની આગાહી કચ્છ, જામનગર, રાજકોટ અને જૂનાગઢ માટે કરવામાં આવી છે. જ્યારે અમદાવાદ સહિત દક્ષિણ, ઉત્તર અને પૂર્વ ગુજરાતમાં વરસાદ માટે કોઈ વિશેષ ચેતવણી જાહેર કરવામાં આવી નથી.
આગામી 24 કલાકમાં રાજ્યમાં હજી પણ વરસાદનું જોર યથાવત્ રહેવાની સંભાવના છે. આગામી ત્રણ દિવસ રાજ્યમાં છૂટાછવાયા હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. પાંચમા દિવસથી વરસાદની શક્યતા લગભગ નહિવત્ થઈ જશે.
આજે આ જિલ્લાઓમાં યેલો એલર્ટ
આજે રાજ્યના અમુક વિસ્તારોમાં યેલો એલર્ટ સાથે ભારે વરસાદની આગાહી છે, જેમાં નીચેના જિલ્લાઓનો સમાવેશ થાય છે. જેમાં અમદાવાદ, આણંદ, ભરૂચ, સુરત અને બોટાદનો સમાવેશ થાય છે.
ધુમ્મસમય વાતાવરણ અને વિઝિબિલિટીમાં ઘટાડો
અરબસાગરના ડિપ્રેશનને કારણે વાતાવરણમાં ભેજનું પ્રમાણ વધ્યું છે, જેને પગલે અનેક વિસ્તારોમાં ધુમ્મસમય વાતાવરણ જોવા મળી રહ્યું છે. ધુમ્મસના કારણે હાઇવે ઉપર વિઝિબિલિટી (દ્રશ્યતા) ઘટી છે, જેને કારણે વાહનચાલકોને સાવચેતી રાખવા અપીલ કરવામાં આવી છે.
આવતીકાલથી સ્થિતિ સામાન્ય થશે
હવામાન વિભાગે રાહતના સમાચાર આપતા જણાવ્યું છે કે અરબ સાગરમાં બનેલું આ ડિપ્રેશન નબળું પડી ગયું છે, અને આવતીકાલ સુધીમાં વોલમાર્ક ડિપ્રેશનની અસર લગભગ નહિવત્ થઈ જશે. આનાથી રાજ્યભરમાં વાતાવરણ ધીમે ધીમે સામાન્ય બની શકે છે.
