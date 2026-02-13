અદાણીએ ખરીદી વધુ એક કંપની, શેરનો ભાવ છે 2 રૂપિયા, જાણો કંપની વિશે
Adani Buy Company: આ સમગ્ર મામલો ICICI બેંક દ્વારા દાખલ કરાયેલી નાદારીની અરજી સાથે સંબંધિત છે. 2019માં, કંપની પર આશરે 6,000 કરોડ રૂપિયાનું દેવું હતું, જેમાંથી એકલા ICICI બેંક પર આશરે 854 કરોડ રૂપિયાનું દેવું હતું. અદાણી ગ્રુપની પેટાકંપની, અદાણી ઇન્ફ્રાએ હવે કંપનીને હસ્તગત કરી લીધી છે.
Adani Buy Company: દેશની અગ્રણી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર કંપનીઓમાંની એક ગણાતી પુંજ લોયડ(punj lioyd)ના સંપાદન અંગે મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. નેશનલ કંપની લો ટ્રિબ્યુનલ (NCLT)એ લિક્વિડેશન દરમિયાન કંપનીના વેચાણને ચાલુ ચિંતા તરીકે મંજૂરી આપી છે. NCLT એ સ્પષ્ટતા કરી છે કે કંપની તેની વર્તમાન સ્થિતિમાં હસ્તગત કરવામાં આવશે. અગાઉની જવાબદારીઓ, કાનૂની વિવાદો અને દાવાઓ તેમની સંબંધિત કાનૂની જોગવાઈઓ હેઠળ ઉકેલવામાં આવશે.
શું મામલો છે?
12 ફેબ્રુઆરીના રોજ, દિલ્હીમાં નેશનલ કંપની લો ટ્રિબ્યુનલની પ્રિન્સિપલ બેન્ચે એક આદેશ પસાર કર્યો હતો જેમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે પુંજ લોયડ(punj lioyd)ને અદાણી ઇન્ફ્રા (ઇન્ડિયા) લિમિટેડ(Adani Infra) દ્વારા હસ્તગત કરવામાં આવશે. આ સમગ્ર ઘટના ICICI બેંકે દાખલ કરેલી નાદારીની અરજી સાથે જોડાયેલ છે.
શરૂઆતમાં કંપની સામે કોર્પોરેટ ઇન્સોલ્વન્સી રિઝોલ્યુશન પ્રોસેસ (CIRP) શરૂ કરવામાં આવી હતી, પરંતુ કોઈ રિઝોલ્યુશન પ્લાન સફળ થયો ન હતો. ત્યારબાદ, જૂન 2022માં લિક્વિડેશન ઓર્ડર જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો. લિક્વિડેશન પ્રક્રિયા દરમિયાન અનેક ઇ-ઓક્શન યોજવામાં આવ્યા હતા. ત્યારબાદ, અદાણી ગ્રુપની કંપની અદાણી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની બિડને મંજૂરી આપવામાં આવી હતી.
લિસ્ટેડ કંપની
પુંજ લોયડ એક લિસ્ટેડ કંપની છે. તેના શેર એક સમયે 600 રૂપિયાથી ઉપર ટ્રેડ થતા હતા, પરંતુ પરિસ્થિતિ એટલી બગડી ગઈ કે ભાવ 2 રૂપિયાની આસપાસ ઘટી ગયો. હવે, શેર પર ટ્રેડિંગ બંધ થઈ ગયું છે. કંપનીના જણાવ્યા અનુસાર, કોર્પોરેટ ઇન્સોલ્વન્સી રિઝોલ્યુશન પ્રક્રિયા અથવા IBC હેઠળ લિક્વિડેશન દરમિયાન ઇક્વિટી ટ્રેડિંગ સ્થગિત કરવામાં આવે છે.
આ કારણોસર, પુંજ લોયડના શેર હાલમાં NSE અને BSE પર સ્થગિત છે. કંપનીએ એમ પણ જણાવ્યું હતું કે અદાણી ઇન્ફ્રાને ડિલિસ્ટિંગ મંજૂરી મળી ગઈ છે. આનો અર્થ એ છે કે ભવિષ્યમાં લિક્વિડેશન મૂલ્યના આધારે શેરધારકોને ચૂકવણી કરવામાં આવી શકે છે.
કંપની વિશે
પુંજ લોયડ લિમિટેડના શેરહોલ્ડિંગ પેટર્ન અંગે, ડિસેમ્બર 2025 ક્વાર્ટરના અંત સુધીમાં પ્રમોટર્સ પાસે 13.93% હિસ્સો હતો. છૂટક રોકાણકારો અને અન્ય શ્રેણીઓમાં 83.55% હિસ્સો હતો. અન્ય સ્થાનિક સંસ્થાઓ પાસે 2.30% હિસ્સો હતો, જ્યારે વિદેશી સંસ્થાકીય રોકાણકારો (FII/FPI) પાસે નજીવો હિસ્સો હતો.
એક સમયે, કંપનીનો વ્યવસાય ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, ઊર્જા, સંરક્ષણ અને હાઇવે પ્રોજેક્ટ્સમાં ફેલાયેલો હતો, પરંતુ ભારે દેવું તેની સૌથી મોટી નબળાઈ બની ગયું. 2019માં, કંપની પર આશરે 6,000 કરોડ રૂપિયાનું દેવું હતું, જેમાંથી એકલા ICICI બેંકના 854 કરોડ રૂપિયા છે. રોગચાળા પછી પરિસ્થિતિ વધુ ખરાબ થઈ ગઈ, અને કંપની નાદારીની કાર્યવાહીમાં પ્રવેશી. હવે, અદાણી ગ્રુપે તેને ખરીદી લીધી છે.
Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.
