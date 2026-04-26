અદાણીની આ કંપનીએ ગુજરાતમાં આ જગ્યાએ 15000 કરોડના રોકાણની કરી જાહેરાત, સોમવારે શેર પર રહેશે નજર

Adani Gujarat Invest: અદાણીની આ કંપનીએ ગુજરાતમાં ચાલુ નાણાકીય વર્ષમાં 10 ગીગાવોટ-કલાકથી વધુ બેટરી ઊર્જા સંગ્રહ ક્ષમતા ઉમેરવા માટે આશરે 15000 કરોડ રૂપિયાનું રોકાણ કરવાની યોજના બનાવી છે. કંપનીના શેર 1235.20ના ભાવે ટ્રેડ થઈ રહ્યા છે.
 

Updated:Apr 26, 2026, 09:07 PM IST

Adani Gujarat Invest: રોકાણકારો સોમવારે અદાણી ગ્રીન એનર્જી લિમિટેડ (AGEL)ના સ્ટોક પર નજર રાખશે. કંપની ચાલુ નાણાકીય વર્ષમાં 10 ગીગાવોટ-કલાક (GWh)થી વધુ બેટરી ઊર્જા સંગ્રહ ક્ષમતા ઉમેરવા માટે આશરે 15000 કરોડનું રોકાણ કરવાની યોજના ધરાવે છે. ભારતના ઝડપથી બદલાતા ઊર્જા દૃષ્ટિકોણ વચ્ચે આ પગલું વિશ્વસનીય અને ડિલિવરેબલ સ્વચ્છ વીજળી તરફ એક મોટું પરિવર્તન દર્શાવે છે.  

કંપનીએ તેના નાણાકીય પરિણામોના પ્રકાશન દરમિયાન જણાવ્યું હતું કે આ પ્રસ્તાવિત વિસ્તરણ આશરે 3 ગીગાવોટ-કલાક સ્થાપિત સંગ્રહ ક્ષમતા ઉપરાંત હશે જે તે ટૂંક સમયમાં પ્રાપ્ત કરવાની અપેક્ષા રાખે છે. અગાઉ, નાણાકીય વર્ષ 2025-26 દરમિયાન 1.4 ગીગાવોટ-કલાકની ક્ષમતા કાર્યરત કરવામાં આવી હતી.  

આ બેટરીઓ ગુજરાતના ખાવડામાં રિન્યુએબલ એનર્જી ઉત્પાદન સાથે વિકસાવવામાં આવી રહી છે, જ્યાં અદાણી ગ્રીન એનર્જી લિમિટેડ વિશ્વનો સૌથી મોટો રિન્યુએબલ એનર્જી પાર્ક બનાવી રહી છે. આ સ્ટોરેજ સિસ્ટમ્સનો હેતુ સાંજે જ્યારે સૌર ઉત્પાદન ઓછું હોય છે ત્યારે સૌથી વધુ માંગ દરમિયાન વીજળી પૂરી પાડવાનો છે.  

કંપનીના એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર સાગર અદાણીએ જણાવ્યું હતું કે, અમે બેટરી માટે અમારી ક્ષમતા વૃદ્ધિમાં નોંધપાત્ર વધારો કરવાની પ્રક્રિયામાં છીએ. અમે નાણાકીય વર્ષ 2026-27માં 10 ગીગાવોટ-કલાકથી વધુ ક્ષમતા કમિશન કરવાની અપેક્ષા રાખીએ છીએ. અમે નાણાકીય વર્ષ 2025-26માં 1.4 ગીગાવોટ-કલાકની ક્ષમતા ઉમેરી છે, અને અમે આગામી થોડા દિવસોમાં ખાવડામાં 3 ગીગાવોટ-કલાક સ્થાપિત ક્ષમતાના ચિહ્ન સુધી પહોંચવાની અપેક્ષા રાખીએ છીએ.

અદાણી ગ્રીન એનર્જી લિમિટેડનો સ્ટોક 1,235.20 રૂપિયા પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે, જે 1.70 ટકા વધીને 1,252.75 રૂપિયા અને 1,150.80 રૂપિયાની વચ્ચે હતો. આ શેરનો ઇન્ટ્રાડે હાઇ પણ તેની 52-સપ્તાહની ઊંચી સપાટી છે. આ શેરનો 52-સપ્તાહનો લોઅર લેવલ 767 રૂપિયા છે.  

નાણાકીય વર્ષ 2025-26ના જાન્યુઆરી-માર્ચ ક્વાર્ટરમાં અદાણી ગ્રીન એનર્જી લિમિટેડનો ચોખ્ખો નફો 34 ટકાથી વધુ વધીને 514 કરોડ રૂપિયા થયો છે. નાણાકીય વર્ષ 2024-25ના સમાન ક્વાર્ટરમાં અદાણી ગ્રીન એનર્જીએ 383 કરોડ રૂપિયાનો નફો કર્યો હતો. કંપનીની કુલ આવક આ ક્વાર્ટર દરમિયાન વધીને 3,727 કરોડ રૂપિયા થઈ હતી, જે નાણાકીય વર્ષ 2024-2025ના સમાન ક્વાર્ટરમાં 3,278 કરોડ રૂપિયા હતી.  

જોકે, સંપૂર્ણ નાણાકીય વર્ષ 2025-2026 માટે કંપનીનો નફો થોડો ઘટીને 1,987 કરોડ રૂપિયા થયો છે, જે 2024-2025માં 2,001 કરોડ રૂપિયા હતો. 2025-2026માં કુલ આવક વધીને 13819 કરોડ રૂપિયા થઈ છે, જે 2024-25માં 12422 કરોડ રૂપિયા હતી.

Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.

