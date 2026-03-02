Fruits: ડાયાબિટીસમાં ફ્રુટ ખાવાની રીત, આ મસાલો છાંટીને ફળ ખાશો તો કંટ્રોલમાં રહેશે બ્લડ સુગર લેવલ
How To Eating Fruits in Diabetes: ડાયાબિટીસ હોય તો કોઈપણ વસ્તુ ખાતા પહેલા વિચાર કરવો પડે છે કે તેનાથી બ્લડ સુગર લેવલ વધી તો નહીં જાય ને.. આવો વિચાર ફળ ખાતી વખતે ન કરવો હોય તો ફળ ખાતા પહેલા તેના પર આ મસાલો છાંટી દેવો.
ડાયાબિટીસ
ડાયાબિટીસમાં પણ ફળ ખાવા જરૂરી હોય છે. જો કે ડાયાબિટીસ હોય તેમણે એવા ફળ ખાવાનું ટાળવું જોઈએ જેનો ગ્લાયસેમિક ઈંડેક્સ હાઈ હોય જેમકે કેળા, ચીકૂ જેવા ફળ. આ સિવાયના ફળ ખાઈ શકાય છે.
ફળમાં પોષકતત્વો
કારણ કે ફળ વિટામિન્સ, મિનરલ્સ, ફાઈબર અને એન્ટી ઓક્સીડન્ટથી ભરપુર હોય છે. ફળમાં આ પોષકતત્વોની સાથે નેચરલ સુગર પણ હોય છે જે બ્લડ સુગર ઝડપથી વધારી શકે છે. તેથી જ ફળ ખાતી વખતે તેમાં આ મસાલો છાંટી દેવો.
તજ પાવડર
જે મસાલાની વાત થઈ રહી છે તે છે તજ. તજ એવો મસાલો છે જે બ્લડ સુગર કંટ્રોલ કરવામાં મદદ કરી શકે છે. ફળ ખાતા પહેલા તેને સમારી તેના પર તજ પાવડર છાંટી ખાવાનું રાખો. તેનાથી અચાનક થતું સુગર સ્પાઈક ખૂબ ઓછું થઈ જાય છે.
એક બાઉલ ફ્રુટ
એક રિસર્ચ અનુસાર તજમાં પોલીફેનોલ્સ અને અન્ય કંપાઉન્ડ હોય છે જે બ્લડ સુગર કંટ્રોલ કરવામાં મદદ કરે છે. તેથી જ ફળ ખાવાની ઈચ્છા થાય ત્યારે અલગ અલગ ફળના ટુકડા કરી મિક્સ કરો. એક બાઉલ ફ્રુટ હોય તો તેમાં અડધી ચમચીથી પણ ઓછો તજ પાવડર છાંટો.
મીઠી વસ્તુ ખાવાની ક્રેવિંગ
આ રીતે તમે સવારે કે સાંજે ફળ ખાઈ શકો છો. આ સિવાય જ્યારે ગળ્યુ ખાવાની ઈચ્છા થાય ત્યારે પણ આ રીતે ફળ ખાઈ શકો છો. તેનાથી મીઠી વસ્તુ ખાવાની ક્રેવિંગ પણ શાંત થઈ જશે.
Trending Photos