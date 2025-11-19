આદિત્ય મંગળ રાજયોગથી શરૂ થશે વર્ષ 2026, જાન્યુઆરીમાં જ આ 4 રાશિઓ થશે અમીર! ગોલ્ડન ટાઈમ શરૂ થશે
Surya mangal yuti 2026: વર્ષ 2026ની શરૂઆત કેટલીક રાશિના જાતકો માટે શાનદાર રહી શકે છે. નવા વર્ષની શરૂઆતમાં જ અનેક શુભ યોગ બની રહ્યા છે. શનિની રાશિ મકરમાં સૂર્ય મંગળની યુતિથી આદિત્ય મંગળ યોગ બનશે. જેને ખુબ શુભ ગણવામાં આવે છે.
જ્યોતિષ શાસ્ત્ર મુજબ 14 જાન્યુઆરી 2026ના રોજ ગ્રહોના રાજા સૂર્ય ગોચર કરીને મકર રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. આ દિવસે મકર સંક્રાંતિનો પર્વ ઉજવાય છે. તેના બે દિવસ બાદ જ 16 જાન્યુઆરીના રોજ ગ્રહોના સેનાપતિ મંગળ ગ્રહ ગોચર કરીને મકર રાશિમાં પ્રવેશ કરશે.
મકર રાશિમાં આદિત્ય મંગળ રાજયોગ
આ રીતે શનિની રાશિ મકરમાં સૂર્ય અને મંગળની યુતિ થશે. જેનાથી આદિત્ય મંગળ યોગ બનશે. જ્યોતિષમાં આદિત્ય મંગલ યોગનું બનવું ખુબ જ શુભ ગણાય છે. વર્ષ 2026ની શરૂઆતમાં શનિની રાશિ મકરમાં આદિત્ય મંગળ યોગ બનવું એ 4 રાશિના જાતકો માટે અત્યંત ફળદાયી સાબિત થઈ શકે છે. જાણો તે લકી રાશિઓ વિશે.
મેષ રાશિ
મેષ રાશિના જાતકો શનિની સાડાસાતીનો પ્રકોપ ઝેલી રહ્યા છે. પરંતુ વર્ષ 2026ની શરૂઆતમાં આદિત્ય મંગળ રાજયોગનું બનવું આ જાતકોને ફાયદો કરાવી શકે છે. કામ સારું ચાલશે. વેપારમાં તેજી આવશે. આર્થિક મજબૂતી રહેશે. આત્મવિશ્વાસ વધશે.
વૃષભ રાશિ
વૃષભ રાશિના જાતકોને ચારેબાજુથી લાભ થશે. નોકરી વેપારમાં પ્રગતિ થશે. આવકના નવા નવા સ્ત્રોતોથી પૈસા આવશે અને તે ભવિષ્યમાં લાભ કરાવશે. જૂના રોકાણથી લાભ થશે. બેંક બેલેન્સ વધશે. તમે રાહત મહેસૂસ કરશો. વિવાહના યોગ બનશે.
તુલા રાશિ
મંગળ અને સૂર્યની યુતિ તુલા રાશિના જાતકોને સકારાત્મક ફળ આપશે. ભૌતિક સુખ સુવિધાઓ વધશે. નવું ઘર, પ્રોપર્ટી કે ગાડી ખરીદી શકો છો. ઘર પરિવારમાં ખુશહાલી રહેશે. માનસિક સંતુલન જળવાશે. રોકાણથી લાભ થઈ શકે છે.
મકર રાશિ
મકર રાશિમાં જ સૂર્ય અને મંગળની યુતિથી આદિત્ય મંગળ રાજયોગ બનશે. જે તમને ખુબ લાભ કરાવી શકે છે. આત્મવિશ્વાસ વધશે. આ સાથે કોઈ નવો પ્રોજેક્ટ કે વેપાર શરૂ થઈ શકે છે. અચાનક ધનલાભ થશે. અપરિણીત લોકોના વિવાહ નક્કી થઈ શકે છે.
