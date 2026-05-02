આ છે દેશની સૌથી સસ્તી 6 એરબેગવાળી કાર, કિંમત માત્ર ₹3.70 લાખથી શરૂ

Cheapest Cars with 6 Airbags in India 2026: જો તમે ઓછા બજેટમાં વધુ સેફ્ટીવાળી કાર ખરીદવાનો પ્લાન બનાવી રહ્યાં છો તો હવે તમારી પાસે શાનદાર વિકલ્પ છે. Maruti Alto K10 થી લઈને Tata Punch સુધી ઘણી એવી કાર છે જે છ એરબેગની સાથે આવે છે અને કિંમત પણ ઓછી છે. આ લિસ્ટમાં જાણો કઈ કાર સૌથી વધુ માઇલેજ આપે છે.

Updated:May 02, 2026, 01:17 PM IST

Maruti Suzuki Alto K10: આ વર્તમાન સમયમાં ભારતની સૌથી સસ્તી 6 એરબેગવાળી કાર છે. આ નાની હેચબેક ડેલી યુઝ માટે પરફેક્ટ છે. તાજેતરના અપડેટમાં બધા વેરિએન્ટમાં છ એરબેગ સ્ટાન્ડર્ડ આપવામાં આવી છે, જે આ કિંમતમાં શાનદાર સુરક્ષા આપે છે. 1.0 લીટર પેટ્રોલ એન્જિન અને સીએનજી વિકલ્પ પણ ઉપલબ્ધ છે.  

અલ્ટો K10 ની એક્સ-શોરૂમ કિંમત 3.70 લાખથી શરૂ થાય છે. આ હળવી, ફ્યુલ એફિશિએન્ટ અને શહેરના ટ્રાફિકમાં સરળતાથી ચાલતી કાર છે. તેમાં AMT ગિયરબોક્સનો વિકલ્પ પણ મળે છે. બજેટમાં સુરક્ષા ઇચ્છનાર માટે આ ટોપ ચોઇસ છે.

Maruti Suzuli Celerio: સેલેરિયો ફ્યુલ એફિશિએન્સીના મામલામાં લીડર છે. 6 એરબેગ બધા વેરિએન્ટમાં સ્ટાન્ડર્ડ કરવામાં આવી છે, જે પરિવારને સારી સુરક્ષા પ્રદાન કરે છે. મોડર્ન ડિઝાઇન, સ્પેસિયસ ઈન્ટીરિયર અને સરળ ડ્રાઇવિંગ તેને પોપુલર બનાવે છે. 1.0 લીટર એન્જિન પેટ્રોલ અને સીએનજી બંનેમાં ઉપલબ્ધ છે.

સેલેરિયોની એક્સ-શોરૂમ શરૂઆતી કિંમત 4.70 લાખથી શરૂ થાય છે. AMT ઓપ્શનની સાથે તે આરામદાયક ડ્રાઇવિંગનો અનુભવ આપે છે. સીમિત બજેટમાં સારી માઇલેજ અને સેફ્ટી ઈન્છનાર માટે આ સારો વિકલ્પ છે.

Maruti Suzuki Wagon R: વેગનઆર પોતાની ટોલ બોય ડિઝાઇનને કારણે સ્પેસિયસ કેબિન ઓફર કરે છે. 6 એરબેગ અને ESC ને સ્ટાન્ડર્ડ બનાવ્યા બાદ તે વધુ સુરક્ષિત થઈ ગઈ છે. 1.0L અને 1.2L એન્જિનની સાથે પેટ્રોલ અને સીએનજીમાં ઉપલબ્ધ છે.

વેગનઆરની એક્સ-શોરૂમ કિંમત 4.99 લાખથી શરૂ થાય છે. આ પ્રેક્ટિકલ અને સારી રીસેલ વેલ્યુ ધરાતી કાર છે. વેગનઆર શહેર અને હાઈવે બંને પર આરામદાયક ડ્રાઇવિંગ અનુભવ આપે છે.

Tata Punch: ટાટા પંચ માઇક્રો-SUV સેગમેન્ટમાં મજબૂત વિકલ્પ છે. 6 એરબેગ બધા વેરિએન્ટમાં સ્ટાન્ડર્ડ છે અને 5-સ્ટાર સેફ્ટી રેટિંગ તેને વધુ આકર્ષક બનાવે છે. હાઇ ગ્રાઉન્ડ ક્લીયરન્સ, મજબૂત બિલ્ડ અને મોડર્સ ફીચર્સ યુવા ખરીદારોને પસંદ આવે છે.

પંચની શરૂઆતી એક્સ-શોરૂમ કિંમત ₹5.59 લાખથી શરૂ થાય છે. પેટ્રોલ, CNG અને AMT ઓપ્શન ઉપલબ્ધ છે. એસયુવી સ્ટાઇલ અને સુરક્ષાનું શાનદાર કોમ્બિનેશન ઓછા બજેટમાં ઈચ્છનાર માટે આ બેસ્ટ છે.

affordable 6 airbag cars India

