8 લાખથી ઓછી કિંમતમાં સનરૂફ સાથે આવતી 5 દમદાર કાર, મળશે શાનદાર ફીચર્સ
ભારતમાં કાર ખરીદવા સમયે સનરૂફ હવે લક્ઝરી ફીચર નથી, પરંતુ તે ઝડપથી સામાન્ય જરૂરિયાત બની રહ્યું છે. ખાસ કરી યુવા ગ્રાહકો વચ્ચે તું આકર્ષણ વધ્યું છે. પહેલા આ સુવિધા માત્ર મોંઘી ગાડીઓ સુધી સીમિત હતી, પરંતુ હવે ઓટોમોબાઇલ કંપનીઓ તેને સસ્તી કારમાં પણ સામેલ કરી રહી છે. જો તમારૂ બજેટ 8 લાખ રૂપિયા સુધી છે અને તમે સનરૂફવાળી કાર ખરીદવા ઈચ્છો છો તો બજારમાં ઘણા શાનદાર વિકલ્પ ઉપલબ્ધ છે.
Hyundai i20
સૌથી પહેલા વાત કરીએ Hyundai i20 ની, જે આ લિસ્ટમાં સૌથી સસ્તી સનરૂફવાળી કારોમાંથી એક છે. આ એક પ્રીમિયમ હેચબેક છે, જેમાં Magna વેરિએન્ટથી સનરૂફ મળવાનું શરૂ થાય છે. તેની શરૂઆતી કિંમત 7 લાખ રૂપિયા (એક્સ-શોરૂમ) છે. તેમાં ડિજિટલ ઈન્સ્ટ્રુમેન્ટ ક્લસ્ટર, ઓટોમેટિક હેન્ડલેમ્પ અને છ એરબેગ જેવા ફીચર્સ મળે છે.
Tata Punch
બીજા નંબર પર ટાટા પંચનું ફેસલિફ્ટ મોડલ આવે છે, જે પોતાની મજબૂત બોડી અને સેફ્ટી માટે જાણીતી છે. તેમાં Pure Plus S વેરિએન્ટથી સનરૂફ આપવામાં આવ્યું છે. તેની કિંમત લગભગ 7.35 લાખ રૂપિયાથી શરૂ થાય છે. તેમાં ટચસ્ક્રીન સિસ્ટમ, એન્ડ્રોયડ ઓટો અને ક્રૂઝ કંટ્રોલ જેવા આધુનિક ફીચર્સ ઉપલબ્ધ છે.
Tata Altroz
ત્રીજી કાર છે Tata Altroz, જે એક પ્રીમિયમ હેચબેક છે અને પોતાની બિલ્ડ ક્વોલિટી માટે પ્રસિદ્ધ છે. તેના Pure S વેરિએન્ટથી સનરૂફ મળે છે, જેની કિંમત આશરે 7.36 લાખ રૂપિયા છે. તેમાં ઓટોમેટિક ક્લાઇમેટ કંટ્રોલ, રિયર કેમેરા અને છ એરબેગ જેવા ફીચર્સ આપવામાં આવ્યા છે.
Kia Sonet
ત્યારબાદ Kia Sonet નું નામ આવે છે, જે એક સ્ટાઇલિશ કોમ્પેક્ટ એસયુવી છે. તેના HTE(O) વેરિએન્ટમાં સનરૂફની સુવિધા મળે છે, જેની કિંમત આશરે 7.7 લાખ રૂપિયાથી શરૂ થાય છે. તે પેટ્રોલ અને ડીઝલ બંને એન્જિન વિકલ્પોમાં ઉપલબ્ધ છે.
Hyundai Exter
અંતમાં Hyundai Exter નો નંબર આવે છે, જે એક નવી અને ફીચર લોડેડ એસયુવી છે. તેના SX વેરિએન્ટથી સનરૂફ મળે છે અને તેની કિંમત લગભગ 7.95 લાખ રૂપિયાથી શરૂ થાય છે. તેમાં વાયરલેસ કનેક્ટિવિટી, TPMS અને ઘણા સેફ્ટી ફીચર્સ સામેલ છે.
