ન ખાવાના ઠેકાણા... ન રહેવાની વ્યવસ્થા, આ દેશના લોકો છે સૌથી વધુ દુખી
Most Unhappiest Countries In The World: આપણે ભલે આજે આપણા ઘરમાં સુરક્ષિત હોઈએ, પરંતુ દિનિયામાં ઘણા દેશ એવા છે, જ્યાં લોકો જીવન જીવવા માટે મુશ્કેલીનો સામનો કરી રહ્યાં છે.
અફઘાનિસ્તાન
અફઘાનિસ્તાન રાજકીય અસ્થિરતા, ખાસ કરીને છોકરીઓ અને મહિલાઓ માટે સ્વતંત્રતાઓ પર પ્રતિબંધો, વધતી જતી બેરોજગારી, ખોરાક અને આરોગ્યસંભાળ જેવી જાહેર સેવાઓના અભાવ સાથે સંઘર્ષ કરી રહ્યું છે. તે વિશ્વના સૌથી ઓછા સમૃદ્ધ દેશોમાં સ્થાન મેળવે છે.
સિએરા લિયોન
સિએરા લિયોન સિવિલ વોર બાદથી ગરીબી, બેરોજગારી અને નબળી સ્વાસ્થ્ય સિસ્ટમનો સામનો કરી રહ્યાં છે. અહીં મોટા ભાગના લોક પાસે ખાવા-પીવા, વીજળી અને સ્વાસ્થ્ય સેવાઓનો અભાવ છે. સતત ભ્રષ્ટાચારને કારણે દેશની સ્થિતિ વધુ ખરાબ થઈ ગઈ છે.
લેબનાન
લેબનાન આજના સમયમાં ઈતિહાસના સૌથી ગંભીર આર્થિક સંકટોનો સામનો કરી રહ્યું છે. અહીં લાંબા સમયથી રાજકીય ઉથલ-પાથલને કારણે લોકોની પાસે દવાઓ, વીજળી અને ઈંધણની અછત છે. અનેક સંકટો વચ્ચે લોકો જીવી રહ્યાં છે.
ઝિમ્બાબ્વે
ઝિમ્બાબ્વે હાલમાં ગંભીર ફુગાવા અને બેરોજગારીનો સામનો કરી રહ્યું છે. લોકોને દવા સહિતની જાહેર સેવાઓ મેળવવામાં મુશ્કેલી પડી રહી છે. લાંબા સમયથી ચાલી રહેલા રાજકીય તણાવે દેશને વધુ તબાહ કર્યો છે.
યમન
યમનમાં લાંબા સમયથી ચાલી રહેલા સંઘર્ષને કારણે તે વિશ્વભરમાં સૌથી ગંભીર માનવતાવાદી કટોકટીમાંની એક બની ગઈ છે. વસ્તીનો મોટો હિસ્સો ભૂખમરો, અનેક રોગો અને માળખાગત સુવિધાઓનો અભાવનો સામનો કરી રહ્યો છે. અહીંના લોકોને સ્વચ્છ પાણીની સુવિધાનો અભાવ છે.
