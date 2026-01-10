ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

100 વર્ષ બાદ મકરસંક્રાંતિ પછી બનશે લાભ દ્રષ્ટિ યોગ, આ 3 રાશિઓના ખરાબ દિવસોનો આવશે અંત !

Labh Drishti Yog: 15 જાન્યુઆરીએ, મકર સંક્રાંતિ પછીના દિવસે, શુક્ર અને શનિનું જોડાણ લાભ દ્રષ્ટિ યોગ બનશે. આ યુતિ લગભગ 100 વર્ષ પછી મકરસંક્રાંતિ પર થઈ રહી છે.
 

Updated:Jan 10, 2026, 05:08 PM IST

Labh Drishti Yog: મકરસંક્રાંતિ 14 જાન્યુઆરીએ છે, અને બીજા દિવસે, એક ખૂબ જ દુર્લભ યુતિ થવા જઈ રહી છે. હકીકતમાં, 15 જાન્યુઆરીએ, શુક્ર અને શનિ એકબીજાથી 60 ડિગ્રીના ખૂણા પર સ્થિત થશે, જેનાથી લાભ દ્રષ્ટિ યોગ બનશે. 

જ્યોતિષીય ગણતરીઓ અનુસાર, આ યુતિ લગભગ 100 વર્ષ પછી મકરસંક્રાંતિ પર થઈ રહી છે. શાસ્ત્રોમાં આ યુતિ અત્યંત શુભ માનવામાં આવે છે. મકરસંક્રાંતિ પર બનતો લાભ દ્રષ્ટિ યોગ ત્રણ રાશિઓ માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક માનવામાં આવે છે.

વૃષભ રાશિ: લાભ દ્રષ્ટિ યોગનો પ્રભાવ વૃષભ રાશિને નોંધપાત્ર નાણાકીય લાભ લાવી શકે છે. ઓછામાં ઓછા પ્રયત્નો સાથે પણ નોંધપાત્ર નાણાકીય લાભથી તમે ખુશ થશો. તમે લાંબા સમયથી ક્યાંક અટવાયેલા પૈસા પાછા મેળવી શકો છો. મિત્રો અથવા સંબંધીઓ સાથે ચાલી રહેલા કોઈપણ નાણાકીય વિવાદનું નિરાકરણ આવી શકે છે. ખર્ચાઓ પર નિયંત્રણ રહેશે, અને બચત સફળ થશે. કારકિર્દી અને વ્યવસાયમાં પ્રગતિ માટે તમને ઘણી સુવર્ણ તકો મળી શકે છે. અપરિણીત વ્યક્તિઓને લગ્નનો સારો પ્રસ્તાવ મળી શકે છે. સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત સમસ્યાઓ દૂર થશે.  

મકર રાશિ: લાભ દ્રષ્ટિ યોગ મકર રાશિના લોકો માટે સફળતાના દ્વાર ખોલી શકે છે. કામ અને વ્યવસાયમાં પ્રગતિની તકો મળશે. નાણાકીય અવરોધો ધીમે ધીમે હળવી થશે. આ સમય દરમિયાન, તમને જૂના રોકાણથી નોંધપાત્ર લાભ થઈ શકે છે. વાહન અથવા મિલકત સંબંધિત ખુશી મળવાની પ્રબળ સંભાવના છે. તમે કોઈ જૂના મિત્રને મળી શકો છો. ઘરનું વાતાવરણ સુખદ રહેશે. તમારા લગ્ન જીવનમાં પ્રેમ અને સંવાદિતા વધશે. તમને તમારા બાળકો સાથે સમય વિતાવવાની તકો મળશે.

કર્ક રાશિ: શુક્ર અને શનિનો આ દુર્લભ યુતિ કર્ક રાશિના લોકોના જીવનમાં પરિવર્તન લાવી શકે છે. મકરસંક્રાંતિ પછી, આવકના સ્ત્રોતોમાં સતત વધારો થઈ શકે છે, જે તેમની નાણાકીય સ્થિતિને મજબૂત બનાવે છે. નોકરીયાત વ્યક્તિઓને પ્રમોશન અથવા પગાર વધારાનો શુભ સમાચાર મળી શકે છે. ઉદ્યોગપતિઓ નોંધપાત્ર નફો મેળવી શકે છે. આત્મવિશ્વાસ અને ઉર્જા વધશે. તમારા સર્જનાત્મક કાર્યથી ઉપરી અધિકારીઓ ખુશ થશે. નવા સંપર્કો બનશે, અને લાંબા સમયથી અટકેલા પ્રોજેક્ટ્સ ફરીથી ગતિ પકડી શકે છે.  

Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

