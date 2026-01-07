ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

12 મહિના પછી સમૃદ્ધિના દાતા કરશે મોટું ગોચર, આ 3 રાશિઓને મળશે મોટી સફળતા !

Budh Gochar: ગ્રહોનો રાજકુમાર બુધ ટૂંક સમયમાં શનિની રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. બુધનું મકર રાશિમાં ગોચર કેટલીક રાશિઓને નોંધપાત્ર લાભ આપી શકે છે.
 

Updated:Jan 07, 2026, 02:10 PM IST

Budh Gochar: થોડા દિવસોમાં બુધ ગ્રહ પોતાનો માર્ગ બદલવાનો છે. વાતચીત, વ્યવસાય, વાણી અને તર્કનો ગ્રહ માનવામાં આવે છે, જ્યારે કુંડળીમાં બુધ બળવાન હોય છે, ત્યારે સુખ અને સમૃદ્ધિનો વાસ થાય છે. હાલમાં, બુધ ગુરુની ધન રાશિમાં છે.   

હિન્દુ કેલેન્ડર મુજબ, ગ્રહોનો રાજકુમાર બુધ ટૂંક સમયમાં શનિની રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. 17 જાન્યુઆરીની સવારે બુધ મકર રાશિમાં ગોચર કરશે. ગ્રહોના રાજકુમાર બુધનું આ ગોચર કેટલીક રાશિઓ માટે નોંધપાત્ર લાભ લાવી શકે છે. 

વૃષભ રાશિ: શનિની મકર રાશિમાં બુધનું ગોચર વૃષભ રાશિના જાતકો માટે શુભ માનવામાં આવે છે. આ સમય વેપારીઓ માટે ખૂબ જ શુભ રહેશે. વ્યવસાયમાં લાભની શક્યતાઓ છે. તમને નવી નોકરીની ઓફર પણ મળી શકે છે. પરિવારમાં શાંતિપૂર્ણ વાતાવરણ રહેશે. નાણાકીય સ્થિતિ પણ સ્થિર રહેશે.  

મકર રાશિ: શનિની મકર રાશિમાં બુધનું ગોચર મકર રાશિના જાતકો માટે ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. જીવનમાં ચાલી રહેલી સમસ્યાઓ ઓછી થવા લાગશે. તમને તમારા બાળકો સંબંધિત કોઈ સારા સમાચાર મળી શકે છે. સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. નાણાકીય સ્થિતિ પણ મજબૂત રહેશે.  

કન્યા રાશિ: શનિની મકર રાશિમાં બુધનું ગોચર કન્યા રાશિના લોકો માટે ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. રોજગાર ધરાવતા લોકો પ્રશંસા મેળવશે. વેપારી લોકો માટે આવકના નવા સ્ત્રોત ખુલશે. નાની સમસ્યાઓ ઊભી થઈ શકે છે, જે તમારા જીવનસાથીના સહયોગથી સરળતાથી ઉકેલી શકાય છે. તમે જેટલા વધુ નિર્ભય રહેશો, તેટલી વધુ સફળતા તમને મળશે.  

Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

