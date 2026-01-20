Guru Margi: 12 વર્ષ પછી, ગુરુ થશે માર્ગી, આ 3 રાશિઓની વધશે ધન-સંપત્તિ !
Guru Margi: આ વર્ષે, ગુરુ વક્રીથી માર્ગી દિશા તરફ ગોચર કરશે. થોડા દિવસોમાં, ગુરુ તેનું પ્રત્યક્ષ ગોચર શરૂ કરશે, જે કેટલીક રાશિઓ માટે સારા નસીબ લાવી શકે છે.
Guru Margi: જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં, ગુરુ ગ્રહ તેના નામ મુજબ, 12 ગ્રહોમાં દેવ ગુરુનો દરજ્જો ધરાવે છે. હાલમાં, ગુરુ મિથુન રાશિમાં છે અને વક્રી ગતિમાં ગોચર કરી રહ્યો છે. ગુરુ ગ્રહની ગતિ અત્યંત મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે. ગુરુની ગતિ ધીમી ગતિએ બદલાય છે. આ વર્ષે, ગુરુ વક્રીથી પ્રત્યક્ષ ગતિમાં ગોચર કરશે.
હિન્દુ કેલેન્ડર મુજબ, ગુરુ માર્ચથી તેની પ્રત્યક્ષ ગતિ શરૂ કરશે. કેટલીક રાશિઓ માટે આ ખૂબ જ શુભ સમય સાબિત થઈ શકે છે. ચાલો જોઈએ કે જ્યારે ગુરુ વક્રીથી પ્રત્યક્ષ ગતિમાં ગોચર કરશે ત્યારે કઈ રાશિના લોકોનું ભાગ્ય ચમકશે.
વૃષભ રાશિ: ગુરુનું વક્રીથી પ્રત્યક્ષ ગતિમાં ગોચર વૃષભ માટે ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. તમને નાણાકીય લાભ થવાની સંભાવના છે. ઉદ્યોગપતિઓને ઘણા સારા રોકાણકારો મળી શકે છે. તમારા પ્રેમ જીવનમાં કેટલાક ઉતાર-ચઢાવ આવશે, જે ચર્ચા દ્વારા ઉકેલી શકાય છે. તમને તમારા કારકિર્દીમાં ઘણા કાર્યો મળી શકે છે, જે તમારા વિકાસમાં મદદ કરી શકે છે.
સિંહ રાશિ: ગુરુનું વક્રીથી પ્રત્યક્ષ ગતિમાં ગોચર સિંહ માટે ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. ગુરુનો શુભ પ્રભાવ ઘણા પ્રોજેક્ટ્સમાં સફળતા લાવશે. સમાજમાં તમારી સ્થિતિ અને પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થશે. તમારે નાણાકીય બાબતોમાં વિચારપૂર્વક નિર્ણયો લેવાની જરૂર છે. તે જ સમયે, તમને આ સમયગાળા દરમિયાન ઘણા નવા રોકાણ વિકલ્પો મળી શકે છે.
મીન રાશિ: ગુરુનું વક્રીથી દિશા તરફ સંક્રમણ મીન રાશિ માટે શુભ પરિણામો લાવ્યું છે. તમારા જીવનમાં સકારાત્મકતા રહેશે. તમારે તમારા સ્વાસ્થ્ય પર ધ્યાન આપવાની જરૂર છે. વિદ્યાર્થીઓને પણ કેટલાક સારા સમાચાર મળી શકે છે. તમે પરિવારના સભ્યો સાથે બહાર ફરવા પણ જઈ શકો છો. નાણાકીય સ્થિતિ પણ સારી રહેશે.
Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.
