Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ફોટો
  • /Shani Jayanti: 15 વર્ષ પછી શનિ જયંતિ પર બની રહ્યા છે દુર્લભ સંયોગો, 4 રાશિને થશે ફાયદો !

Shani Jayanti: 15 વર્ષ પછી શનિ જયંતિ પર બની રહ્યા છે દુર્લભ સંયોગો, 4 રાશિને થશે ફાયદો !

Written ByKrushnapalsinh ChudasamaUpdated byKrushnapalsinh Chudasama
Published: May 08, 2026, 12:18 PM IST|Updated: May 08, 2026, 12:21 PM IST

Shani Jayanti Lucky Zodiac Signs: 15 વર્ષ પછી, 16 મે, 2026ના રોજ શનિ જયંતિ ઘણા દુર્લભ સંયોગો સાથે ઉજવવામાં આવશે. તો ચાલો જાણીએ કે આવનારી શનિ જયંતિ કઈ રાશિઓ માટે શુભ રહેશે.
 

1/7

Shani Jayanti Lucky Zodiac Signs: આ વર્ષે, શનિ જયંતિ 16 મે, 2026ના રોજ શનિવારના રોજ ઉજવવામાં આવશે. નોંધપાત્ર રીતે, શનિ જયંતિ શનિવારે આવે છે, જેને ખૂબ જ ખાસ જ્યોતિષીય સંયોગ માનવામાં આવે છે. વધુમાં, શનિ જયંતિ પર અન્ય સંયોગો પણ બની રહ્યા છે, જેમાં ચંદ્રનું ગોચર, અમાવસ્યા તિથિની હાજરી, શોભન યોગ અને ભરણી નક્ષત્રનો સમાવેશ થાય છે.   

2/7

આ દુર્લભ સંયોગ લગભગ 15 વર્ષ પછી શનિ જયંતિ પર બની રહ્યો છે. પંચાંગ અનુસાર, અમાવસ્યા તિથિનો પ્રભાવ દિવસભર અનુભવાશે. સાંજે, ચંદ્ર પોતાની રાશિ બદલીને રાત્રિ સુધીમાં વૃષભ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. તેથી, જ્યોતિષીય દ્રષ્ટિકોણથી આ દિવસને મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે. માન્યતાઓ અનુસાર, આ ખાસ સંયોગ બધી રાશિઓને અસર કરશે, પરંતુ ચાર રાશિઓ માટે, આ સમય રાહત અને સકારાત્મક ફેરફારો લાવી શકે છે.

3/7

વૃષભ રાશિ: આ રાશિ માટે શનિ જયંતિનો સમય ખૂબ જ ફાયદાકારક માનવામાં આવે છે. જો તમે છેલ્લા કેટલાક સમયથી નાણાકીય મુશ્કેલીઓનો સામનો કરી રહ્યા છો, તો તેમાં ધીમે ધીમે સુધારો થઈ શકે છે. રોકાયેલા પૈસા પાછા મળવાની શક્યતા છે. જૂના રોકાણોથી નફો મળી શકે છે. બચત વધારવાની તકો પણ ઊભી થશે. કામકાજની પરિસ્થિતિઓમાં સુધારો થઈ શકે છે. વ્યવસાયિકોને નવા જોડાણોનો લાભ મળી શકે છે. નોકરી કરતા લોકો તેમની મહેનતથી સકારાત્મક પરિણામોની અપેક્ષા રાખી શકે છે. ઘરનું વાતાવરણ પણ પહેલા કરતાં શાંત અને સારું રહેશે.

4/7

સિંહ રાશિ: સિંહ રાશિના લોકો માટે આ સમયગાળો રાહતનો માનવામાં આવે છે. જેમનું કામ લાંબા સમયથી અટકેલું છે તેઓ પ્રગતિ જોઈ શકે છે. ખાસ કરીને જમીન, રહેઠાણ અથવા કોર્ટ કેસ સંબંધિત બાબતો અંગે સકારાત્મક સમાચાર મળી શકે છે. આ સમય દરમિયાન તમારો આત્મવિશ્વાસ વધશે. લોકો તમારી વાત પર ધ્યાન આપશે. કામ અને વ્યવસાય બંનેમાં પરિસ્થિતિઓ સુધરી શકે છે. પરિવાર સાથેના સંબંધો મજબૂત થશે. માનસિક તણાવ પણ ઘટી શકે છે.

5/7

મિથુન રાશિ: મિથુન રાશિના લોકો માટે આ સમયગાળો કારકિર્દીમાં ઉન્નતિનો સમય સાબિત થઈ શકે છે. કામ પર તમારા કામની પ્રશંસા થઈ શકે છે, અને વરિષ્ઠ અધિકારીઓ તમારાથી ખુશ થઈ શકે છે. નવી જવાબદારીઓ અથવા પ્રમોશનની શક્યતા છે. નોકરી બદલવાનું વિચારી રહેલા અથવા નવી નોકરી શોધી રહેલા લોકોને સારી તકો મળી શકે છે. વ્યવસાયોને પણ અનુકૂળ સમય મળશે. લાંબા સમયથી અટકેલા કાર્યો પૂર્ણ થઈ શકે છે. તમારી નાણાકીય સ્થિતિ ધીમે ધીમે મજબૂત થશે.

6/7

ધન રાશિ: ધન રાશિના જાતકો માટે આ સમય દરમિયાન તમારા માટે નસીબનો સાથ આપી શકે છે. ઘણા કાર્યો જે પહેલા અટકેલા હતા તે હવે સરળતાથી પૂર્ણ થતા જોવા મળશે. અચાનક નાણાકીય લાભ થવાની પણ શક્યતા છે. કામ અને વ્યવસાયમાં નવી તકો ઊભી થઈ શકે છે. તમે ધાર્મિક અને આધ્યાત્મિક બાબતોમાં વધુ રસ ધરાવી શકો છો. તમે કોઈ યાત્રાનું પણ આયોજન કરી શકો છો, જે તમારા માટે શુભ સાબિત થઈ શકે છે. આ સમય દરમિયાન તમે પહેલા કરતાં વધુ સકારાત્મક અને ઉર્જાવાન અનુભવ કરશો.

7/7

(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

Tags:
Shani Jayanti 2026
Shani Jayanti Rashifal
Shani Jayanti lucky zodiac signs
Shani Amavasya 2026
Chandra Gochar 2026
Saturn Transit effects
zodiac signs benefits on Shani Jayanti
Taurus horoscope 2026
Gemini horoscope 2026
Leo horoscope 2026
Sagittarius horoscope 2026
Astrology News
Shani Jayanti special yog
Gujarati News
spiritual news

Live TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
તમિલનાડુમાં સત્તાની ખેંચતાણ! શું વિજય રાજ્યપાલ વિરુદ્ધ કોર્ટ જઈ શકે? જાણો

તમિલનાડુમાં સત્તાની ખેંચતાણ! શું વિજય રાજ્યપાલ વિરુદ્ધ કોર્ટ જઈ શકે? જાણો

tamil nadu politics49 min ago
2

સોમનાથ મંદિર પર પ્રધાનમંત્રી મોદીનો લેખ, કહ્યું 'માત્ર મંદિર નથી, ભારતની અતૂટ સભ્યતા

narendra modi51 min ago
3

ગૌતમ ગંભીરના કોચિંગથી બધા ખેલાડીઓ ખુશ નથી: ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટરે લગાવ્યો આરોપ

gautam gambhir1 hr ago
4

EPFO નું મોટું અપડેટ: ATM અને UPI દ્વારા ઉપાડી શકે છે PFના પૈસા, જાણો ક્યારથી મળશે

EPF withdrawal1 hr ago
5

JEE અને NEET માં નથી આવ્યા સારા નંબર? આ 5 દેશ પરીક્ષા વગર આપશે સીધો પ્રવેશ!

Study Abroad Alternatives1 hr ago