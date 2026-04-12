2 દિવસ પછી ગ્રહોનો રાજા મેષ રાશિમાં કરશે ગોચર, આ રાશિઓને થશે છપ્પરફાડ આવક !

Surya Gochar: હાલમાં ખરમાસ ચાલી રહ્યો છે, અને આ સમયગાળા દરમિયાન કોઈ શુભ કાર્ય કરવાની મંજૂરી નથી. જોકે, 14 એપ્રિલે સૂર્ય મીન રાશિ છોડીને મેષ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. આ ખરમાસનો અંત હશે, અને તે દિવસથી શુભ કાર્યો શરૂ થઈ શકે છે.
 

Updated:Apr 12, 2026, 05:19 PM IST

Surya Gochar: જ્યોતિષ ગણતરીઓ અનુસાર, જ્યારે સૂર્ય એક રાશિમાંથી બીજી રાશિમાં સંક્રમણ કરે છે, ત્યારે તેને સંક્રાંતિ કહેવામાં આવે છે. હાલમાં, સૂર્ય મીનમાં હોય છે. જ્યારે સૂર્ય ધન અથવા મીનમાં હોય છે ત્યારે ખરમાસ શરૂ થાય છે.  14 એપ્રિલે, સવારે 9.09 વાગ્યે, સૂર્ય તેની ઉચ્ચ રાશિ, મેષ રાશિમાં હશે. જ્યોતિષશાસ્ત્ર અનુસાર, સૂર્યનું મેષ રાશિમાં ગોચર ખૂબ પ્રભાવશાળી માનવામાં આવે છે. નોંધનીય છે કે, આ દિવસે વૈશાખીનો તહેવાર પણ ઉજવવામાં આવશે. 

મેષ રાશિને પ્રથમ રાશિ માનવામાં આવે છે અને તેનો શાસક ગ્રહ મંગળ છે. મેષ રાશિમાં સૂર્યનું આ ગોચર કેટલાક વ્યક્તિઓ પર નકારાત્મક અસર કરી શકે છે, જ્યારે અન્ય લોકો સકારાત્મક ફેરફારો અને નવી તકોનો અનુભવ કરી શકે છે. 

વૃશ્ચિક રાશિ: કામમાં સુધારો થશે, અને તમે તમારા વિરોધીઓ પર આગળ વધી શકો છો. સમયસર કાર્યો પૂર્ણ કરવામાં સફળતા પ્રાપ્ત થશે. વધુમાં, ખર્ચ પર નિયંત્રણ રાખવાથી તમારી નાણાકીય પરિસ્થિતિ સંતુલિત રહેશે.  

સિંહ રાશિ: તમારી બાજુમાં નસીબ હોવાથી, તમારા ઘણા કાર્યો સરળતાથી પૂર્ણ થશે. શિક્ષણ, સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ અને મુસાફરી સંબંધિત બાબતોમાં સફળતા શક્ય છે. તમારું મન ઉત્સાહિત રહેશે, અને તમે નવી યોજનાઓ પર કામ શરૂ કરી શકો છો.

મિથુન રાશિ: મેષ રાશિમાં સૂર્યના ગોચરથી મિથુન રાશિને પણ ફાયદો થશે. આ સમય દરમિયાન આવકમાં વધારો થશે. તમને મિત્રો અથવા સંપર્કો દ્વારા પણ સારી તક મળી શકે છે. નોકરી અને વ્યવસાય બંનેમાં નફો થવાનો સંકેત છે, અને સંબંધો સૌહાર્દપૂર્ણ રહેશે.  

મેષ રાશિ: મેષ રાશિમાં સૂર્યનું ગોચર મેષ રાશિમાં થઈ રહ્યું છે, તેથી તે તમારા પર સૌથી વધુ અસર કરશે. તમારો આત્મવિશ્વાસ વધશે, અને લોકો તમારી વાત ગંભીરતાથી સાંભળશે. તમને નવા પ્રોજેક્ટ શરૂ કરવાની તકો મળી શકે છે, અને અટકેલા કાર્યોને પણ વેગ મળશે.  

કર્ક રાશિ: કાર્યક્રમની દ્રષ્ટિએ આ સમય તમારા માટે અનુકૂળ સાબિત થઈ શકે છે. તમારી મહેનત રંગ લાવશે, અને તમને ઉપરી અધિકારીઓનો સહયોગ મળશે. પ્રમોશન અથવા નવી જવાબદારીઓ મળવાની શક્યતા છે, અને બાકી રહેલા કાર્યો પૂર્ણ થશે.

ધન રાશિ: સર્જનાત્મક કાર્ય માટે આ સમય અનુકૂળ છે. કલા, લેખન અથવા સર્જનાત્મક ક્ષેત્ર સાથે સંકળાયેલા લોકોને સારી તકો મળી શકે છે. તમને પરિવારનો સહયોગ મળશે, અને તમારી નાણાકીય સ્થિતિમાં સુધારો થવાની સંભાવના છે.

(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

Surya Gocharsun transit in aries 2026Surya Gochar 14 April 2026Sun Transit Aries Date and TimeKharmas End DateMesh Sankranti 2026Sun Transit Effects on Zodiac SignsGujarati Newsspiritual news

