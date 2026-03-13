48 કલાક બાદ આ 4 રાશિના જીવમાં આવશે મુશ્કેલીઓ, સુર્યના ગોચરથી જીવનમાં મચી જશે ઉથલપાથલ !
Surya Gochar: આ મહિને સૂર્ય ગોચર કરવાનો છે. પરિણામે, કેટલીક રાશિઓ માટે મુશ્કેલીઓ વધવાની શક્યતા છે. શનિ અને શુક્ર પહેલાથી આ રાશિમાં હોવાથી આ 4 રાશિના લોકોને સાવચેત રહેવાની જરૂર છે.
Surya Gochar: હાલમાં, ગુરુ માર્ગી થયા છે, અને સૂર્ય ટૂંક સમયમાં ગોચર કરશે. જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં, આ ગ્રહ પરિવર્તન ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે કારણ કે તે દરેક રાશિ પર અસર કરે છે. જ્યારે કેટલાકને ફાયદો થાય છે, ત્યારે અન્ય લોકો મુશ્કેલ સમયનો સામનો કરે છે. સૂર્ય ટૂંક સમયમાં મીન રાશિમાં ગોચર કરવાનો છે. આ ગોચર 15 માર્ચે થશે. પરિણામે, ઘણા લોકો પ્રભાવિત થશે.
સૂર્ય 15 માર્ચની રાત્રે મીન રાશિમાં ગોચર કરશે. આ દિવસે સવારે 1:08 વાગ્યે સૂર્ય મીન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. શનિ અને શુક્ર પહેલાથી જ આ રાશિમાં છે. સૂર્ય અને શનિનો યુતિ ક્યારેય શુભ માનવામાં આવતી નથી. તેથી, તે કેટલીક રાશિઓના જીવનમાં મુશ્કેલીઓ લાવી શકે છે.
તુલા રાશિ: આ સૂર્ય ગોચર પછી, તુલા રાશિના લોકો તેમના વ્યાવસાયિક જીવનમાં થોડું દબાણ અનુભવશે. તેમણે આ સમય દરમિયાન ધીરજથી કામ કરવું પડશે, નહીં તો વસ્તુઓ ખોટી થઈ શકે છે. કોઈપણ ઉતાવળિયા નિર્ણયો તેમના માટે મુશ્કેલીઓ લાવશે. તેઓ તેમના અંગત જીવનમાં પણ ઘણા ઉતાર-ચઢાવનો અનુભવ કરી શકે છે. તેઓ આ સમય દરમિયાન ખૂબ ચિંતિત પણ રહેશે. જો સાવધાની અને ધીરજથી વસ્તુઓને સંભાળવામાં આવે તો આ મુશ્કેલ સમય પસાર થઈ જશે.
સિંહ રાશિ: સિંહ રાશિ માટે પણ આ ગોચર ખૂબ અનુકૂળ રહેશે નહીં. કેતુનો પણ પ્રભાવ છે, તેથી વસ્તુઓ ખૂબ જટિલ બનશે. સિંહ રાશિના લોકોએ આ સમય દરમિયાન કોઈપણ કાગળકામમાં સાવચેત રહેવું જોઈએ. તેમણે બેંક સંબંધિત બાબતોમાં પણ સાવધાની રાખવાની જરૂર છે. જો ધીરજ રાખવામાં ન આવે તો પરિસ્થિતિ ખૂબ જ ગંભીર બની શકે છે. આવી સ્થિતિમાં, શાંત રહો અને વિચારપૂર્વક આગળ વધો.
મીન રાશિ: સૂર્ય આ રાશિમાં ગોચર કરી રહ્યો છે. શનિ આ રાશિમાં પહેલેથી જ હાજર છે. સૂર્ય અને શનિનો યુતિ આ રાશિ હેઠળ જન્મેલા લોકોની ચિંતા વધારી શકે છે. આવનારા દિવસોમાં, આ રાશિ હેઠળ જન્મેલા લોકોને તેમના કારકિર્દીમાં કેટલાક પડકારોનો સામનો કરવો પડી શકે છે, જેના માટે તેઓ તૈયાર નથી. તેઓ ઘણા ઉતાર-ચઢાવનો અનુભવ કરી શકે છે. તેઓ તેમના અંગત જીવનમાં પણ સંઘર્ષ કરશે. નાણાકીય બાબતોમાં તેમના માટે કાળજીપૂર્વક નિર્ણયો લેવા જરૂરી બનશે. જો વ્યક્તિગત અને વ્યાવસાયિક જીવન વચ્ચે યોગ્ય સંતુલન ન હોય, તો તેઓ મુશ્કેલીમાં મુકાશે. તેથી, શરૂઆતથી જ બધું સંતુલિત કરવાની જરૂર છે.
મેષ રાશિ: આ રાશિ પર પણ સૂર્યનું ગોચર ખૂબ જ દેખાશે. શક્ય છે કે મેષ રાશિના લોકો આ સમય દરમિયાન તેમના ખર્ચમાં નોંધપાત્ર વધારો અનુભવી શકે છે. આવી સ્થિતિમાં, બચત અને ખર્ચ વચ્ચે સંતુલન જાળવવું મહત્વપૂર્ણ છે. મેષ રાશિના લોકોએ આ સમય દરમિયાન તેમના સ્વાસ્થ્યનું પણ ધ્યાન રાખવું જોઈએ. તેમણે બિનજરૂરી ખરીદી ટાળવી પડશે અને યોગ્ય દિનચર્યા અપનાવવી પડશે.
Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.
