ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

5 દિવસ પછી આ રાશિઓના બદલાઇ જશે દિવસો, ધન રાશિમાં બુધનું ગોચર કરશે માલામાલ !

Budh Gochar: સૂર્ય, શુક્ર અને મંગળ પહેલાથી જ ધન રાશિમાં છે. બુધના ગોચર સાથે, આ ગ્રહો સાથે યુતિ અને યોગ બનશે, જે કેટલીક રાશિઓના ભાગ્યને બદલી નાખશે.
 

Updated:Dec 24, 2025, 12:05 PM IST

1/6
image

Budh Gochar: ગ્રહોનો રાજકુમાર બુધ હાલમાં વૃશ્ચિક રાશિમાં ગોચર કરી રહ્યો છે. થોડા દિવસોમાં, બુધ મંગળથી ગુરુની રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. આ રાશિ પરિવર્તન મેષ રાશિથી મીન રાશિ સુધીના રાશિચક્રને અસર કરશે. હિન્દુ કેલેન્ડર મુજબ, બુધ 29 ડિસેમ્બરે સવારે 7:27 વાગ્યે ધન રાશિમાં ગોચર કરશે.   

2/6
image

સૂર્ય, શુક્ર અને મંગળ પહેલાથી જ ધન રાશિમાં છે. બુધના ગોચર સાથે, આ ગ્રહો સાથે યુતિ અને યોગ બનશે. તો, ચાલો જોઈએ કે બુધના રાશિ પરિવર્તનથી કઈ રાશિઓને ફાયદો થઈ શકે છે.  

3/6
image

સિંહ રાશિ: ધન રાશિમાં બુધનું ગોચર સિંહ રાશિ માટે શુભ પરિણામો લાવ્યું છે. તમારા માટે ઘણી નવી વ્યવસાયિક તકો ખુલી શકે છે. જ્યારે તમારી નાણાકીય સ્થિતિ મજબૂત રહેશે, ત્યારે કેટલાક ઉતાર-ચઢાવ પણ શક્ય બનશે. ધ્યાનથી રિસર્ચ અને કાળજીપૂર્વક વિચારણા કર્યા પછી રોકાણ કરવું ફાયદાકારક રહેશે. તમારા સ્વાસ્થ્ય પર ધ્યાન આપવાનું ભૂલશો નહીં.

4/6
image

મેષ રાશિ: આ રાશિ માટે, ધન રાશિમાં બુધનું ગોચર શુભ સાબિત થઈ શકે છે. તમને તમારા બોસ તરફથી તમારી કારકિર્દીમાં સંપૂર્ણ સહયોગ મળશે અને ઘણા નવા કાર્યો પ્રાપ્ત થશે. તમને તમારી આવક અને નાણાકીય બાબતોમાં વધારો કરવાની ઘણી સારી તકો મળી શકે છે, પરંતુ ક્યારે તે નક્કી કરવાનું તમારા પર નિર્ભર છે. કાળજીપૂર્વક ચેક કર્યા પછી લેવામાં આવેલા નાણાકીય નિર્ણયો ફાયદાકારક સાબિત થશે. ચમકતા અને સ્વસ્થ રહેવા માટે, જંક ફૂડ ખાવાનું ટાળો.

5/6
image

ધન રાશિ: આ રાશિમાં બુધનું ગોચર ધન રાશિ માટે ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. નોકરી શોધી રહેલા લોકો તેમના સપના સાકાર થવાની પ્રબળ સંભાવના ધરાવે છે. આર્થિક રીતે મજબૂત રહેવા માટે, તમારે રોકાણની સાથે બચત પર પણ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું જોઈએ. સ્વસ્થ આહાર જાળવવો અને હાઇડ્રેટેડ રહેવું સારું સ્વાસ્થ્ય જાળવવામાં મદદ કરી શકે છે.  

6/6
image

Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

Budh Gocharmercury transitMercury in SagittariusMercury effects on zodiac signsmercury transit 2025Rashifal Budh HoroscopeTransit Mercury RashifalTransit Mercurytransit of mercuryHoroscope Mercury RashifalRashifal Mercury Horoscopemercury transitGujarati Newsspiritual news

Trending Photos