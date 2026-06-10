Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ફોટો
  • /5 દિવસ પછી, આ 4 રાશિઓનું ભાગ્ય સૂર્યની જેમ ચમકશે, નહીં રહે કોઈ પણ વસ્તુની કમી !

5 દિવસ પછી, આ 4 રાશિઓનું ભાગ્ય સૂર્યની જેમ ચમકશે, નહીં રહે કોઈ પણ વસ્તુની કમી !

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 10, 2026, 11:14 AM IST|Updated: Jun 10, 2026, 11:14 AM IST

Surya mithun gochar 2026: સૂર્ય હાલમાં વૃષભ રાશિમાં ગોચર કરી રહ્યો છે. 15 જૂને તે મિથુન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. મિથુન રાશિમાં સૂર્યનું ગોચર કેટલીક રાશિઓના ભાગ્યને સૂર્ય જેટલું જ તેજસ્વી બનાવી શકે છે. આ ગોચર માટે ભાગ્યશાળી રાશિઓ વિશે જાણો.

1/7

Surya mithun gochar 2026: ગ્રહોનો રાજા સૂર્ય દર મહિને પોતાની રાશિ બદલે છે. સૂર્ય 15 જૂન, 2026ના રોજ મિથુન રાશિમાં ગોચર કરશે. તે 15 જુલાઈ સુધી આ રાશિમાં એક મહિના માટે રહેશે. બુધ મિથુન રાશિનો અધિપતિ છે. જ્યોતિષશાસ્ત્ર અનુસાર, સૂર્યના ગોચરનો પ્રભાવ વ્યક્તિને આત્મવિશ્વાસપૂર્ણ, હિંમતવાન અને ઉર્જાવાન બનાવે છે.   

2/7

સૂર્યનો મિથુન રાશિમાં પ્રવેશ મેષ રાશિથી મીન રાશિ સુધીની રાશિઓ પર અલગ અલગ અસર કરશે. જ્યોતિષીય ગણતરીઓ અનુસાર, સૂર્યનું મિથુન રાશિમાં ગોચર કેટલીક રાશિઓ માટે ખાસ ફાયદાકારક રહેશે. ભાગ્યશાળી રાશિના જાતકોને આ સમય દરમિયાન ભાગ્ય સાથ આપી શકે છે, અટકેલા પ્રોજેક્ટ્સ ગતિ પકડી શકે છે અને નાણાકીય લાભ મેળવી શકે છે.   

3/7

સિંહ રાશિ: આ રાશિ માટે, લગ્નના ભાવનો સ્વામી સૂર્ય 11મા ભાવમાં ગોચર કરશે. મિથુન રાશિમાં સૂર્યનું ગોચર પૈસા કમાવવા માટે નવી તકો પ્રદાન કરી શકે છે. સામાજિક પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થવાના સંકેતો છે. તમે માનસિક રીતે સ્વસ્થ અનુભવશો. તમે તમારા વ્યાવસાયિક જીવનમાં પ્રગતિ અનુભવી શકો છો. તમારા પરિવારમાં ખુશીનું આગમન થશે. મિલકત સંબંધિત કોઈ જૂની સમસ્યાનો ઉકેલ આવી શકે છે. ઘરમાં શુભ ઘટનાઓ બની શકે છે.  

4/7

મિથુન રાશિ: સૂર્ય તમારી રાશિમાં ગોચર કરી રહ્યો છે, તેથી સૂર્ય રાશિમાં આ પરિવર્તન તમારા માટે મહત્વપૂર્ણ રહેશે. સૂર્યના ગોચરનો પ્રભાવ તમને તમારા કાર્યમાં સફળતા અપાવશે. કેટલાકને કામ માટે વિદેશ પ્રવાસ કરવાની તક મળી શકે છે. આવકના નવા સ્ત્રોત બનશે, અને જૂના સ્ત્રોતોમાંથી પણ પૈસા આવશે. તમારી મહેનત કામ પર ફળ આપશે. તમે આત્મવિશ્વાસ અને ઉર્જામાં વધારો અનુભવશો.  

5/7

મેષ રાશિ: સૂર્યનું મિથુન રાશિમાં ગોચર મેષ રાશિ માટે અનુકૂળ રહેશે. આ સમયે, તમારી હિંમત વધશે અને તમારા વ્યક્તિત્વમાં સુધારો થશે. તમારી વાણી અને વાતચીત અસરકારક રહેશે. મીડિયા, સોશિયલ મીડિયા, કલા અથવા માર્કેટિંગ જેવા સર્જનાત્મક ક્ષેત્રોમાં સંકળાયેલા લોકો શુભ પરિણામોનો અનુભવ કરશે. તમને તમારા ભાઈ-બહેનોનો સહયોગ મળશે. આ સમયે તમે ભાગ્યશાળી રહેશો, જેના કારણે અટકેલા કાર્યોમાં ઝડપ આવી શકે છે. આ સમય દરમિયાન તમારી ભૌતિક સુખ-સુવિધાઓમાં વધારો થઈ શકે છે.  

6/7

કન્યા રાશિ: મિથુન રાશિમાં સૂર્યનું ગોચર કન્યા રાશિ માટે સારા પરિણામો લાવશે. આ સમય દરમિયાન તમને દરેક જગ્યાએ સફળતા મળી શકે છે. તમને કોઈ સારા સમાચાર મળી શકે છે. તમારું મન શાંત રહેશે. નોકરી શોધી રહેલા લોકોને સફળતા મળવાની શક્યતા છે. તમારી નાણાકીય સ્થિતિમાં સુધારો થશે, જેનાથી નાણાકીય સમસ્યાઓ દૂર થઈ શકે છે. કાર્યસ્થળ પર વરિષ્ઠ લોકો તમારા કાર્યથી પ્રભાવિત થશે. તમને તમારી કુશળતા અને ક્ષમતાઓ દર્શાવવાની તકો મળશે.

7/7

Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

TAGS:
surya mithun rashi
surya mithun gochar
surya mesh gochar
Surya Rashi Parivartan
Gujarati News
spiritual news

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
બદલાયા નિયમો, હવે એપોઇન્ટમેન્ટ વિના બનશે પાસપોર્ટ, આ 3 લોકોને મળશે પ્રાયોરિટી
passport new rules15 min ago
2
gujarat15 min ago
3
farmers21 min ago
4
mangal gochar 202627 min ago
5
શાહપુર મેટ્રો રૂટ43 min ago