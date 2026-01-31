6 મહિના પછી શનિ ચાલશે ઉલટી ચાલ, મેષ સહિત આ 3 રાશિઓ જીવશે રાજા જેવું જીવન !
Shani Vakri Rashifal: આ વર્ષે, શનિ મીન રાશિમાં રહેશે અને રાશિ બદલશે નહીં. શનિ વક્રી પણ ગોચર કરશે, જે કેટલીક રાશિઓ માલામાલ થઈ શકે છે.
Shani Vakri Rashifal: વૈદિક જ્યોતિષમાં, શનિને એક ક્રૂર ગ્રહ માનવામાં આવે છે જે કર્મનું ફળ આપે છે. શનિ સીધી, અસ્ત, ઉદય અને વક્રી ગતિમાં ગોચર કરે છે. શનિ હાલમાં મીનમાં છે. 2025માં, શનિ કુંભ રાશિમાંથી મીનમાં ગોચર કર્યો. આ વર્ષે, શનિ મીનમાં રહેશે અને રાશિ બદલશે નહીં.
શનિ આ વર્ષે વક્રી ગોચર કરશે. હાલમાં, શનિ સીધી સ્થિતિમાં ગોચર કરી રહ્યો છે. હિન્દુ કેલેન્ડર મુજબ, જુલાઈ મહિનાથી શનિ વક્રી થશે. કેટલીક રાશિઓ માટે શનિની ગોચર શુભ અને સકારાત્મક માનવામાં આવે છે. તો, ચાલો જાણીએ કે શનિની વક્રી ગોચરને કારણે કઈ રાશિઓ માટે ગોલ્ડન દિવસો શરૂ થઈ શકે છે.
મેષ રાશિ: મેષ રાશિ માટે શનિની વક્રી ગોચર ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. તમને નાણાકીય લાભ થવાની સંભાવના છે. આ સમય નોકરી કરતા લોકો અને વ્યવસાયિકો માટે ખૂબ જ ભાગ્યશાળી રહેશે. વ્યાવસાયિક વૃદ્ધિ શક્ય બનશે. તમારા પ્રેમ જીવનમાં કેટલાક ઉતાર-ચઢાવ આવશે, જે વાતચીત દ્વારા ઉકેલી શકાય છે. તમે પ્રેરિત રહેશો. તમને તમારી કારકિર્દીમાં ઘણા કાર્યો મળી શકે છે, જે વિકાસમાં મદદ કરી શકે છે.
મકર રાશિ: મકર રાશિ માટે શનિની વક્રી ગોચર ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. સંતુલિત જીવનશૈલી જાળવો. તમને તમારી કારકિર્દીમાં ઘણા નવા કાર્યો મળી શકે છે. મહેનતુ કાર્ય ફાયદાકારક રહેશે. ઘરમાં અને પરિવારમાં આનંદદાયક વાતાવરણ રહેશે. તમારા જીવનસાથી સાથે સમસ્યાઓનું નિરાકરણ આવી શકે છે. તેથી, ધીરજથી બાબતોનો ઉકેલ લાવો.
કર્ક રાશિ: કર્ક રાશિ માટે શનિની વક્રી ગોચર શુભ સાબિત થઈ શકે છે. તમારા જીવનમાં સકારાત્મકતા પ્રબળ બનશે. નવી તકો ઊભી થઈ શકે છે. કેટલાક લોકો માટે રોકાણ કરવા માટે આ ખૂબ જ સારો સમય માનવામાં આવે છે. નાણાકીય સ્થિરતા જળવાઈ રહેશે. સ્વાસ્થ્ય પર ધ્યાન આપવાની જરૂર છે. કારકિર્દીમાં ઓળખ અને પ્રગતિ શક્ય છે. વિદ્યાર્થીઓને પણ કેટલાક સારા સમાચાર મળી શકે છે.
