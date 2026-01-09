84 વર્ષ બાદ બનશે શક્તિશાળી યુતિ! બનશે રાજયોગ, આ 3 રાશિઓ થશે માલામાલ !
Navpancham Rajyog: દૃક પંચાંગ અનુસાર, 17 જાન્યુઆરી, 2026ના રોજ 84 વર્ષ પછી સૂર્ય અને યુરેનસનો દુર્લભ યુતિ, કેટલીક રાશિઓના ભાગ્યમાં મોટો વળાંક સાબિત થઈ શકે છે, જે કારકિર્દી, સંપત્તિ અને પ્રતિષ્ઠામાં નોંધપાત્ર વૃદ્ધિનો સંકેત આપે છે.
Navpancham Rajyog: જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં, સૂર્યને બધા ગ્રહોનો રાજા માનવામાં આવે છે. આત્મવિશ્વાસ, નેતૃત્વ, પિતાનું સુખ, આદર, શક્તિ, સરકાર, હૃદય અને હાડકાં ખાસ કરીને સૂર્યથી પ્રભાવિત થાય છે. સૂર્ય દર મહિને રાશિ બદલે છે, અને જ્યારે તે અન્ય ગ્રહો સાથે ખાસ જોડાણ બનાવે છે, ત્યારે વિવિધ શુભ અને અશુભ યોગો સર્જાય છે. દૃક પંચાંગ અનુસાર, 14 જાન્યુઆરીએ સૂર્ય મકર રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. પછી, 17 જાન્યુઆરી, 2026ના રોજ, તે વૃષભ રાશિમાં યુરેનસ સાથે એક ખાસ કોણ બનાવશે, જેનાથી શક્તિશાળી નવ પંચમ રાજયોગ બનશે. આ યોગ કારકિર્દીમાં પ્રગતિ, સન્માન અને અચાનક નાણાકીય લાભના મજબૂત સંકેતો આપે છે.
વૈદિક જ્યોતિષ અનુસાર, 17 જાન્યુઆરીએ રાત્રે 10:25 વાગ્યે, સૂર્ય અને યુરેનસ વચ્ચે 120-ડિગ્રી યુતિ બનશે, જેનાથી નવ પંચમ યોગ બનશે. આ સંયોગ ખાસ છે કારણ કે યુરેનસને એક રાશિચક્ર પૂર્ણ કરવામાં લગભગ 84 વર્ષ લાગે છે. એ પણ નોંધનીય છે કે આ સમય દરમિયાન, બુધ અને શુક્ર પહેલાથી જ મકર રાશિમાં હાજર હશે, જે બુધાદિત્ય, શુક્રાદિત્ય અને લક્ષ્મી નારાયણ જેવા શુભ યોગોને સક્રિય કરશે.
મેષ રાશિ: આ રાશિ માટે, સૂર્ય અને યુરેનસની આ યુતિ ઘણા ક્ષેત્રોમાં નવી ઉર્જાનો સંચાર કરી શકે છે. તમારી મહેનત તમારા કારકિર્દીમાં ફળ આપશે. પ્રમોશન અથવા પગારનો સંકેત છે. તમને કામ પર માન્યતા મળશે. તમારા ઉપરી અધિકારીઓ તમારા પ્રદર્શનથી પ્રભાવિત થશે. તમે સ્પર્ધામાં મજબૂત દાવેદાર તરીકે ઉભરી શકો છો. રોકાણ, શેરબજાર અથવા વેપારમાંથી સારો નફો શક્ય છે. પારિવારિક જીવનમાં પણ સુખદ ફેરફારો થશે, અને તમે બાળકો સંબંધિત કેટલાક આનંદનો અનુભવ કરી શકો છો. વૈવાહિક અને પ્રેમ જીવન સુમેળભર્યું રહેશે.
મકર રાશિ: મકર રાશિના જાતકો માટે, આ નવ પંચમ યોગ સારા નસીબના દ્વાર ખોલી શકે છે. દરેક પગલે ભાગ્ય તમારા પક્ષમાં આવવાના સંકેતો છે. અચાનક નાણાકીય લાભ શક્ય છે, તમારી નાણાકીય સ્થિતિમાં સુધારો શક્ય છે. કારકિર્દી પરિવર્તનનો વિચાર કરનારાઓ માટે આ સમય ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. વ્યવસાયમાં વિસ્તરણ અને નફો થવાની સંભાવના છે. તમને પૈતૃક મિલકત અથવા જૂના રોકાણોથી લાભ થઈ શકે છે. જીવનમાં સકારાત્મકતા વધશે અને તમારો આત્મવિશ્વાસ મજબૂત થશે.
કન્યા રાશિ: આ રાશિ માટે, આ રાજયોગ તેમના લક્ષ્યોને પ્રાપ્ત કરવાનો માર્ગ મોકળો કરી શકે છે. સફળતાની સંભાવના છે. નાણાકીય બાબતો મજબૂત થશે. વિચારપૂર્વકના રોકાણો લાભ આપી શકે છે. વ્યવસાયમાં નવી વ્યૂહરચના કામ કરશે, નફો વધારશે. નોકરીયાત વ્યક્તિઓને નવી તકો મળી શકે છે. બાળકો સંબંધિત ચિંતાઓ દૂર થશે. વૈવાહિક જીવનમાં વિશ્વાસ અને સુમેળ પ્રવર્તશે.
