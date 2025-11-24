ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

Photos: ચંડોળા બાદ ઈસનપુર તળાવમાં મેગા ડિમોલિશન, 900થી વધુ દબાણો થશે દૂર, 20 JCB સાથે કાર્યવાહી શરૂ

Ahmedabad Isanpur Lake Demolition: અમદાવાદ શહેરમાં મહાનગર પાલિકા દ્વારા ઈસનપુર વિસ્તારમાં મેગા ડિમોલિશનની કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી છે. ચંડોળાની જેમ ઈસનપુર તળાવમાં 1000 જેટલા લોકો રહે છે. આજરોજ મનપા દ્વારા દબાણો દૂર કરવાની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી છે.

Updated:Nov 24, 2025, 10:59 AM IST

900થી વધુ દબાણો થશે દૂર

અમદાવાદ કોર્પોરેશન દ્વારા ઈસનપુર વિસ્તારમાં આવેલા તળાવમાં દબાણ હટાવો કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી છે. આજે વહેલી સવારથી ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત સાથે દબાણ હટાવો કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી છે. છેલ્લા 40 વર્ષથી આ તળાવ આસપાસ દબાણો કરવામાં આવ્યા હતા.

20 JCB, હિટાચી મશીન અને મજૂરોની મદદથી કાર્યવાહી

અમદાવાદ કોર્પોરેશન દ્વારા વહેલી સવારથી દબાણ હટાવો કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી છે. જેસીબી અને હિટાચી મશીનની મદદથી દબાણો તોડવાનું શરૂ થઈ ગયું છે. આ દરમિયાન કોઈ મુશ્કેલી ન આવે તે માટે મોટી સંખ્યામાં પોલીસ જવાનો તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે.  

900થી વધુ દબાણો થશે દૂર

ઈસનપુર વિસ્તારમાં આવેલા રામવાડી તળાવ 900 જેટલા દબાણો દૂર કરવાની કાર્યવાહી શરૂ થઈ ગઈ છે. ભારે પોલીસ બંદોબસ્ત વચ્ચે તંત્રએ ડિમોલિશનની કામગીરી શરૂ કરી છે. અલગ-અલગ ટીમો બનાવી એએમસી દ્વારા આ કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી છે. AMCના ચાર ઝોનની એસ્ટેટ ટીમ કામે લાગી છે. આ ડિમોલિશનની કાર્યવાહીમાં 900થી વધુ દબાણો દૂર કરવામાં આવશે.   

અમદાવાદમાં બીજું સૌથી મોટું ડિમોલિશન

ગૌરવ પટેલ, અમદાવાદઃ અમદાવાદમાં એએમસી દ્વારા ગેરકાયદેસર દબાણો દૂર કરવાની કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે. ચંડોળા તળાવમાં મેગા ડિમોલિશન બાદ હવે પાલિકા દ્વારા ઇસનપુરમાં આવેલા રામવાડી તળાવ ખાતે આજથી ડિમોલિશનની શરૂઆત કરવામાં આવી છે. રામવાડી તળાવ આસપાસ આપેલા ગેરકાયદેસર બાંધકામો પર મનપાનું બુલડોઝર ચાલ્યું છે. 20 JCB દ્વારા આ કાર્યવાહી ચાલી રહી છે.

Mega demolitionAMCIsanpur

