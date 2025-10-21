LG બાદ ધુમ મચાવવા આવી રહ્યો છે રાજકોટની કંપનીનો IPO ! 4 નવેમ્બરથી રોકાણનો મળશે મોકો, જાણો GMP
IPO News: આ IPO 4 નવેમ્બરના રોજ ખુલશે. આ IPO રિટેલ રોકાણકારો માટે 7 નવેમ્બર સુધી ખુલ્લો રહેશે. કંપનીએ પ્રતિ શેર 120 રૂપિયાથી 125 રૂપિયાની પ્રાઇસ બેન્ડ નક્કી કરી છે. ચાલો GMP સહિત અન્ય વિગતો જોઈએ.
IPO News: LG અને Tata Capital જેવી કંપનીઓના IPO પૂર્ણ થયા છે, ત્યારે ઘણી કંપનીઓ પ્રાથમિક બજારમાં લોન્ચ થઈ રહી છે. આ કંપનીઓમાંથી એક શ્રીજી ગ્લોબલ FMCG IPO(Shreeji Global FMCG IPO) છે. કંપનીનો IPO 4 નવેમ્બરના રોજ ખુલશે. આ IPO રિટેલ રોકાણકારો માટે 7 નવેમ્બર સુધી ખુલ્લો રહેશે. કંપનીએ પ્રતિ શેર 120 રૂપિયાથી 125 રૂપિયાની પ્રાઇસ બેન્ડ નક્કી કરી છે.
શ્રીજી ગ્લોબલ FMCG IPOનું કદ 85 કરોડ રૂપિયાનું છે. કંપની IPO દ્વારા 6.8 મિલિયન નવા શેર જાહેર કરશે. આનો અર્થ એ છે કે કોઈપણ હાલનો રોકાણકાર તેમનો હિસ્સો ઘટાડશે નહીં. શ્રીજી ગ્લોબલ FMCG IPOનું લોટ સાઈઝ 1,000 શેર છે. જોકે, કોઈપણ રિટેલ રોકાણકારે ઓછામાં ઓછા બે લોટની બોલી લગાવવી પડશે, જેના પરિણામે રોકાણ મૂલ્ય 2.50 લાખ રૂપિયા થશે.
IPO 3 નવેમ્બરના રોજ એન્કર રોકાણકારો માટે ખુલશે. કંપની એન્કર રોકાણકારો પાસેથી ₹14.53 કરોડ એકત્ર કરવાનો પ્રયાસ કરશે.
ઇન્વેસ્ટર્સ ગેઇનના જણાવ્યા અનુસાર, IPO ગ્રે માર્કેટમાં 0 રૂપિયાના પ્રીમિયમ પર ઉપલબ્ધ છે. એવી અપેક્ષા છે કે આગામી દિવસોમાં GMPમાં હિલચાલ જોવા મળી શકે છે. ઇન્ટરેક્ટિવ ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસીસ લિમિટેડને IPO માટે બુક રનિંગ લીડ મેનેજર તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. MUFG ઇન્ટાઇમ ઇન્ડિયાને રજિસ્ટ્રાર તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે.
આ કંપની મસાલાનો વેપાર કરે છે. કંપની તેના ઉત્પાદનો સેઠજી બ્રાન્ડ નામ હેઠળ વેચે છે. કંપની હળદર પાવડર અને લાલ મરચા પાવડર વેચે છે.
Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.
