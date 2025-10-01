ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

અનેક વર્ષો બાદ, દિવાળી પર શનિ બનાવશે શક્તિશાળી યોગ, 4 રાશિના થશે નાણાકીય લાભ અને માં લક્ષ્મી કરશે ઘરમાં પ્રવેશ

Shani Vakri: ન્યાયાધીશ શનિ વક્રી છે. આ દિવાળી, મીન રાશિમાં વક્રી શનિ, એક શક્તિશાળી યોગ બનાવી રહ્યો છે જે ચાર રાશિઓને સફળતા અપાવી શકે છે.
 

Updated:Oct 01, 2025, 10:06 AM IST

Shani Vakri: ગ્રહોના ગોચર ઘણા શુભ અને અશુભ સંયોજનો બનાવે છે, જે દરેકના જીવન પર અસર કરે છે. જ્યારે આ સંયોજનો મુખ્ય તહેવારો અથવા ખાસ પ્રસંગો દરમિયાન બને છે, ત્યારે તેમનો પ્રભાવ અનેકગણો વધી જાય છે. આ દિવાળીમાં બરાબર આવું જ થઈ રહ્યું છે.  

આ વર્ષે, 20 ઓક્ટોબરે, ન્યાયાધીશ અને કર્મ આપનાર, શનિ, દિવાળી પર વક્રી થશે. આ યોગ ઘણા સમય પછી થઈ રહ્યું છે. દિવાળી પર મીન રાશિમાં શનિની વક્રી ગતિ ચાર રાશિઓ માટે અત્યંત શુભ સાબિત થઈ શકે છે. આ વ્યક્તિઓ નોંધપાત્ર સંપત્તિ મેળવશે અને વિદેશ યાત્રા પણ કરી શકે છે.  

વૃષભ રાશિ: આ રાશિ માટે, દિવાળી પર શનિની વક્રી શુભ પરિણામો લાવશે. આ વ્યક્તિઓ અણધાર્યા નાણાકીય લાભ, જીવનમાં સુખ અને સમૃદ્ધિમાં વધારો અનુભવી શકે છે, અને કોઈ મોટી ઇચ્છા પૂર્ણ થઈ શકે છે. કારકિર્દીમાં અચાનક પ્રગતિ થશે.

મિથુન રાશિ: આ રાશિ હેઠળ જન્મેલા વ્યવસાયિકોને ઘણો ફાયદો થઈ શકે છે. તેઓ આ દિવાળીએ ઘણું કમાશે. નવી નોકરી મળવાની શક્યતા છે. બેરોજગારોને રોજગાર મળશે. કાનૂની કે વિવાદિત બાબતોમાં તમને જીત મળી શકે છે. મિલકત, લોખંડ, તેલ, ખનીજ અને કાળા માલ સાથે સંકળાયેલા લોકોને ખાસ લાભ થવાની શક્યતા છે.

મકર રાશિ: આ રાશિનો સ્વામી શનિ છે, અને દિવાળી પર શનિની વક્રી ચાલ આ લોકોને લાભ કરશે. નોકરી અને વ્યવસાયમાં પ્રગતિ શક્ય છે. નવું ઘર, કાર અથવા મિલકત ખરીદવાની શક્યતા છે. લગ્ન જીવનમાં ખુશી રહેશે.  

કુંભ રાશિ: આ રાશિના લોકો માટે દિવાળી પર શનિની વક્રી ચાલ ખૂબ જ શુભ છે. આ લોકો ધન પ્રાપ્ત કરશે. આવકમાં નોંધપાત્ર વધારો થવાથી નાણાકીય શક્તિ આવશે. અન્ય સ્ત્રોતોમાંથી પણ પૈસા આવશે. તમે રોકાણ કરી શકો છો. જીવનમાં ખુશી આવશે અને માન વધશે.  

(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

