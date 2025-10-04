કપરી સ્થિતિમાં પણ ભાગ્ય ઉઘડી ગયું અનિલ અંબાણીનું, તગડી ડીલથી ₹1000000000 ખાતામાં આવશે
અનિલ અંબાણીની એક બાજુ મુશ્કેલીઓ વધી રહી છે ત્યાં બીજી બાજુ તેમના માટે સારા સમાચાર પણ આવી રહ્યા છે. એસબીઆઈ લોન કેસમાં તેમને બોમ્બે હાઈકોર્ટમાંથી ઝટકો મળ્યો છે. તમામ કાનૂની માથાકૂટ વચ્ચે તેમના માટે વિદેશથી એક સારા સમાચાર આવ્યા છે. અનિલ અંબાણી વિદેશમાં મેગા ડીલ કરવા જઈ રહ્યા છે.
અનિલ અંબાણીની એક બાજુ મુશ્કેલીઓ વધી છે ત્યાં સારા સમાચાર પણ આવ્યા છે. અનિલ અંબાણી વિદેશમાં મેગા ડીલ કરવાના છે. આ ડીલથી તેમના બેંક ખાતામાં 1000000000 રૂપિયા આવશે. આ સમાચાર બાદથી કંપનીના શેર સતત ચડી રહ્યા છે. વાત જાણે એમ છે કે અનિલ અંબાણીની કંપનીએ પોતાની ઈન્ડોનેશિયાઈ સહાયક કંપનીઓને વેચવાની જાહેરાત કરી છે. આ ડીલને 12 મિલિયન અમેરિકી ડોલરમાં પૂરી કરાશે.
અનિલ અંબાણીની મેગા ડીલ
અનિલ અંબાણીની કંપની Biotruster (Singapore) pvt.Ltd. સાથે ડીલ કરવા જઈ રહી છે. આ ડીલ હેઠળ કંપની ઈન્ડોનેશિયામાં પોતાની છ સહાયક કંપનીઓમાં સંપૂર્ણ ભાગીદારી વેચશે. જે છ કંપનીઓની ડીલ થવા જઈ રહી છે તેમાં પીટી અવનિશ કોલ રિસોર્સિસ, પીટી હેરમ્બા કોલ રિસોર્સિસ, પીટી સુમુખા કોલ સર્વિસિસ, પીટી બ્રાયન બિન્ટાંગ તિગા એનર્જી, અને પીટી શ્રીવિજય બિન્ટાંગ તિગા એનર્જીના નામ પણ સામેલ છે. એવું માનવામાં આવી રહ્યું છે કે ડિસેમ્બર 2025 સુધી આ ડીલને પૂરી કરાશે.
100 કરોડની મેગા ડીલ
આ કંપનીઓથી રિલાયન્સ પાવરને કોઈ આવક નહતી થતી પરંતુ કંપનીની કુલ નેટવર્થમાં આ કંપનીની 0.53% ભાગીદારી છે. આ કંપનીઓને બાયોટ્રસ્ટર પ્રાઈવેટ લિમિટેડ ખરીદી રહી છે. આ ડીલ 12 મિલિયન ડોલર એટલે કે લગભગ 100 કરોડ રૂપિયામાં થશે. ડીલમાં રિલાયન્સ પાવર નેધરલેન્ડ બી.વી રિલાયન્સ નેચરલ રિસોર્સિસ (સિંગાપુર) પ્રાઈવેટ લિમિટેડ અને બાયોટ્રસ્ટર (સિંગાપુર) પ્રાઈવેટ લિમિટેડ વચ્ચે કરાર પર સહી થશે. રિપોર્ટ્સ આવ્યા બાદથી રિલાયન્સ પાવરના શેર ચમક્યા છે. આ ડીલથી રિલાયન્સ પાવરને 1.2 કરોડ ડોલર મળશે. રિલાયન્સ પાવરની નેટવર્થ 16,909 લાખ રૂપિયા છે. જેમાં આ ડીલ બાદ ઉછાળો આવશે.
इन कंपनियों से रिलायंस पावर को कोई आय नहीं हो रही थी, लेकिन कंपनी के कुल नेटवर्थ में इन कंपनियों की हिस्सेदारी 0.53% है. इस कंपनियों को बायोट्रस्टर प्राइवेट लिमिटेड खरीद रही है. ये डील 12 मिलियन डॉलर यानी करीब 100 करोड़ रुपये में होगी.डील में रिलायंस पावर नीदरलैंड बी.वी. रिलायंस नेचुरल रिसोर्सेज (सिंगापुर) प्राइवेट लिमिटेड और बायोट्रस्टर (सिंगापुर) प्राइवेट लिमिटेड के बीच समझौते पर हस्ताक्षर होंगे. खबर आने के बाद से रिलायंस पावर के शेयर चमके हुए हैं. इस समझौते के तहत डील से रिलांयंस पावर को 1.2 करोड़ डॉलर मिलेंगे.रिलायंस पावर की नेटवर्थ 16,909 लाख रुपये है,जिसमें इस डील के बाद बढ़ोतरी हो जाएगी.
અનિલ અંબાણીની કંપનીઓ
અનિલ અંબાણી પાસે મુખ્ય રીતે ચાર મોટી કંપનીઓ છે. જેમાં રિલાયન્સ કોમ્યુનિકેશન્સ (RCOM), રિલાયન્સ કેપિટલ (RCL), અને રિલાયન્સ નેચરલ રિસોર્સિસ લિમિટેડ (RNRL) છે.
Trending Photos