ગુજરાતી ન્યૂઝફોટોBreaking News: પેટ્રોલ બાદ હવે ડિઝલના ભાવમાં પણ વધારો ! લિટરનો ભાવ પહોંચ્યો 110 રૂપિયાની નજીક, જાણો

Breaking News: પેટ્રોલ બાદ હવે ડિઝલના ભાવમાં પણ વધારો ! લિટરનો ભાવ પહોંચ્યો 110 રૂપિયાની નજીક, જાણો

Diesel Price: પ્રીમિયમ પેટ્રોલ પછી, તેલ કંપનીઓએ ડીઝલના ભાવમાં વધારો કર્યો છે. પ્રીમિયમ પેટ્રોલના ભાવમાં પણ થોડા સમય પહેલા પ્રતિ લિટરે 2 રૂપિયા જેટલો વધારો કરવામાં આવ્યો છે.
 

Updated:Mar 20, 2026, 05:50 PM IST

1/7
image

Diesel Price: પ્રીમિયમ પેટ્રોલ બાદ વધુ એક મોંઘવારીનો માર લાગ્યો છે, ઔદ્યોગિક ડીઝલના ભાવમાં પણ વધારો કરવામાં આવ્યો છે. એક અહેવાલો અનુસાર, IOCLએ ઔદ્યોગિક ડીઝલના ભાવમાં વધારો કરીને 109.59 રૂપિયા પ્રતિ લિટર કર્યો છે. અગાઉ, ભાવ 87.67 રૂપિયા પ્રતિ લિટર હતો. આ ભાવમાં પ્રતિ લિટર 21.92 રૂપિયાનો વધારો દર્શાવે છે. ઔદ્યોગિક ડીઝલના ભાવમાં વધારો મોટી માત્રામાં ડીઝલ ખરીદતી કંપનીઓ પર સીધી અસર કરશે.

2/7
image

ઔદ્યોગિક ડીઝલ નિયમિત પંપ પરથી પૂરું પાડવામાં આવતું નથી, તે સીધું કંપનીથી કંપનીમાં આપવામાં આવે છે. વધુ ડીઝલનો ઉપયોગ કરતી કંપનીઓએ હવે વધુ પૈસા ખર્ચવા પડશે. ભવિષ્યમાં આની અસર સામાન્ય માણસના ખિસ્સા પર પણ પડશે.  

3/7
image

ઔદ્યોગિક ડીઝલના ભાવમાં વધારાને કારણે, કંપનીઓના ઇનપુટ ખર્ચમાં વધારો થશે, જેના કારણે તેમના ઉત્પાદનોના ભાવમાં વધારો થઈ શકે છે.  

4/7
image

20 માર્ચના રોજ, તેલ કંપનીઓએ પ્રીમિયમ પેટ્રોલના ભાવમાં 2.09 રૂપિયાનો વધારો કર્યો હતો. જો કે, નિયમિત પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં કોઈ ફેરફાર થયો નથી. જો કે, ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં તાજેતરમાં થયેલા વધારાથી કંપનીઓ પર દબાણ નોંધપાત્ર રીતે વધ્યું છે. જો યુદ્ધ ટૂંક સમયમાં સમાપ્ત નહીં થાય, તો ભવિષ્યમાં નિયમિત પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં પણ વધારો જોવા મળી શકે છે.  

5/7
image

મીડિયા સાથે વાત કરતા, પેટ્રોલિયમ અને કુદરતી ગેસ મંત્રાલયના સંયુક્ત સચિવ સુજાતા શર્માએ કહ્યું કે, પ્રીમિયમ શ્રેણીમાં થોડો વધારો થવાની માહિતી છે. પરંતુ આ દેશના કુલ પેટ્રોલ વેચાણના 2થી 4 ટકાનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. તેમણે ઉમેર્યું કે સામાન્ય લોકો માટે કોઈ ભાવ વધારો થયો નથી.  

6/7
image

એપ્રિલ 2022થી તેલ કંપનીઓએ નિયમિત પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં વધારો કર્યો નથી. ત્યારથી ભાવ સ્થિર રહ્યા છે. તાજેતરના દિવસોમાં તેલ કંપનીઓ પર દબાણ વધ્યું હોવા છતાં, તેલ કંપનીઓએ નાણાકીય વર્ષ 2024માં 81,000 કરોડ રૂપિયાનો નફો નોંધાવ્યો હતો.

7/7
image

IOCL, BPCL અને HPCLએ ફક્ત ડિસેમ્બર ક્વાર્ટરમાં 23,743 કરોડ રૂપિયાનો નફો કર્યો હતો.

Trending Photos