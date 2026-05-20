  /અધિકમાસ પછી શનિ અને ગુરુમાં બે મોટા ફેરફાર, આ 3 રાશિના ગોલ્ડન સમયની થશે શરૂઆત !

અધિકમાસ પછી શનિ અને ગુરુમાં બે મોટા ફેરફાર, આ 3 રાશિના ગોલ્ડન સમયની થશે શરૂઆત !

Written ByKrushnapalsinh ChudasamaUpdated byKrushnapalsinh Chudasama
Published: May 20, 2026, 12:26 PM IST|Updated: May 20, 2026, 12:26 PM IST

Lucky zodiac signs: અધિક માસ પછી, શનિ અને ગુરુ સાથે સંકળાયેલા બે મોટા ફેરફારો થવાના છે, જે ઘણી રાશિઓ માટે સકારાત્મક પરિણામો લાવશે. આ પરિવર્તનથી કઈ રાશિના લોકોને ફાયદો થશે? આ ઉપાયોની સકારાત્મક અસરો થશે.

1/6

Lucky zodiac signs: અધિક માસ પછી બે મોટા પરિવર્તન થવાના છે, જે અનેક રાશિઓ માટે સકારાત્મક પરિણામો લાવશે. આ વર્ષે અધિક માસ 17 મેથી 15 જૂન સુધી છે, અને ગુરુ અને શનિ સાથે જોડાયેલા બે મોટા પરિવર્તન જુલાઈમાં થવાના છે. આ પહેલા, ગુરુનું ગોચર જૂનમાં થશે. આ સમયગાળા દરમિયાન શનિ પોતાનો માર્ગ બદલશે, જે ઘણી રાશિઓ માટે સકારાત્મક પરિણામો લાવશે.   

2/6

27 જુલાઈએ શનિ સીધાથી વક્રી થશે. મીન રાશિમાં શનિ વક્રી થશે. દ્રિક પંચાંગ અનુસાર, 2026માં, દેવતાઓના ગુરુ 14 જુલાઈ, 2026ના રોજ અસ્ત થશે અને 12 ઓગસ્ટ, 2026ના રોજ ફરીથી ઉદય કરશે. જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં ગુરુનું અસ્ત અને ઉદય ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે. તેના અસ્તને કારણે, લગ્ન અને અન્ય શુભ સમય અવરોધાય છે અને શુભ સમય ઓછો થાય છે. આ પરિવર્તનથી કઈ રાશિઓને ફાયદો થશે? આ ઉપાયોની સકારાત્મક અસર થશે. અધિક માસ પછી શનિના આ પરિવર્તન પછી રાશિચક્ર પર શું અસર પડશે?   

3/6

વૃષભ રાશિ: વૃષભ રાશિ માટે, શનિની વક્રી લાભ લાવશે. તમારી આવક વધશે, તમારા વિચારો અને વિચારો કાર્ય કરશે. નવી આશાઓ તમને આગળ ધપાવશે. એકંદરે, આ તમારા માટે સારો સમય છે.  

4/6

તુલા રાશિ: તુલા રાશિ માટે પણ આ સારો સમય છે. કોઈ લાંબી બીમારી સમસ્યાઓનું કારણ બની શકે છે. તમારા પર હોય તેવા કોઈપણ દેવા અથવા લોન પણ ચૂકવવામાં આવશે. તમે એક્ટિવ રીતે યોજના બનાવશો.  

5/6

મિથુન રાશિ: જુલાઈ મિથુન રાશિ માટે સારા પરિણામો લાવશે. આજે તમારો વ્યવસાય સારો રહેશે. તમારા જીવનમાં પરિવર્તન સારા માટે છે. તમે જોખમ લઈ શકો છો, પરંતુ સાવચેત રહો, સરખામણીમાં તમારા દુશ્મનો પણ નિસ્તેજ થઈ જશે. જો તમારી પાસે રોકડ પ્રવાહ છે, તો તમે તમારા બધા ભૂતકાળના લેણાં ચૂકવી શકશો.  

6/6

Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

