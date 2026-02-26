શાહી ઠાઠ સાથે નગરચર્યાએ નીકળ્યા નગરદેવી મા ભદ્રકાળી: ઢોલ-નગારાના ગુંજારવ વચ્ચે જોવા મળ્યા અદભૂત દ્રશ્યો
Ahmedabad News: કર્ણાવતી નગરી એટલે અમદાવાદ આજે તેના સ્થાપના દિવસની ભવ્ય ઉજવણી કરી રહી છે. આ ખાસ પ્રસંગે અમદાવાદના નગરદેવી મા ભદ્રકાળી આજે ભક્તોને આશીર્વાદ આપવા માટે નગરચર્યાએ નીકળ્યા છે. 616 વર્ષના લાંબા ગાળા બાદ ગત વર્ષથી શરૂ થયેલી આ પરંપરા આજે બીજા વર્ષે પણ અત્યંત ઉત્સાહ અને ભક્તિભાવ સાથે યોજાઈ રહી છે. આ નગરયાત્રામાં માતાજીનો રથ, નાસિક ઢોલ, અખાડાના કલાકારો, ભજન મંડળીઓ અને મોટી સંખ્યામાં વાહનોનો કાફલો જોડાયો.
નગરદેવી મા ભદ્રકાળીની કરાઈ પહિન્દ વિધિ
નગરયાત્રાના પ્રારંભ પૂર્વે મંદિર પરિસરમાં ભક્તિમય માહોલ જોવા મળ્યો હતો. ગુજરાત પોલીસ વિભાગ દ્વારા નગરદેવી ભદ્રકાળી માતાજીને 'ગાર્ડ ઓફ ઓનર' આપીને પરંપરાગત અને સત્તાવાર સન્માન આપવામાં આવ્યું હતું. અમદાવાદના પ્રથમ નાગરિક અને મેયર પ્રતિભા જૈને માતાજીના રથનું પૂજન કર્યું હતું. સોનાની સાવરણીથી રથનો માર્ગ સાફ કરવાની 'પહિન્દ વિધિ' બાદ મેયરે યાત્રાને પ્રસ્થાન કરાવ્યું હતું.
યાત્રાના રૂટ
નગરદેવી મા ભદ્રકાળી માતાજીની આ નગરયાત્રામાં અમદાવાદની સંસ્કૃતિ અને ભક્તિનો ત્રિવેણી સંગમ જોવા મળી રહ્યો છે. યાત્રામાં નાસિકના પ્રખ્યાત ઢોલ, પરંપરાગત નગાડા, વિવિધ અખાડાના કરતબો અને મંત્રમુગ્ધ કરી દેતી ભજનમંડળીઓ જોડાઈ છે. આ યાત્રા અંદાજે 6.25 કિલોમીટર લાંબી છે, જે શહેરના નિર્ધારિત માર્ગો પર ફરીને ભક્તોને દર્શન આપશે. વર્ષોની પ્રતીક્ષા બાદ શરૂ થયેલી આ યાત્રાના દર્શન કરવા માટે વહેલી સવારથી જ હજારોની સંખ્યામાં ભક્તો ઉમટી પડ્યા છે.
પોલીસ કમિશનર જી.એસ. મલિક દ્વારા ખાસ જાહેરનામું બહાર પાડવામાં આવ્યું છે. યાત્રાના રૂટ પરના અનેક રસ્તાઓ વાહનો માટે બંધ રહેશે અને વાહન વ્યવહાર સુચારુ ચાલુ રાખવા વૈકલ્પિક રૂટ પણ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. નગરયાત્રાને લઈ સવારના 7 વાગ્યાથી યાત્રા પૂર્ણ ન થાય ત્યાં સુધી ટ્રાફિક નિયમો લાગુ રહેશે. આ જાહેરનામાનું ઉલ્લંઘન કરનાર સામે BSNની કલમ 223 અને ગુજરાત પોલીસ અધિનિયમ મુજબ કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
અમદાવાદની સ્થાપનાના સેંકડો વર્ષો બાદ ગત વર્ષથી જ નગરદેવીની આ નિજ મંદિરથી નીકળતી યાત્રાનો પુનઃ પ્રારંભ થયો છે, જે અમદાવાદીઓ માટે ગૌરવની ક્ષણ છે. નગરદેવીની આ સવારી શહેરના ખૂણે ખૂણે સુખ, શાંતિ અને સમૃદ્ધિ લાવે તેવી પ્રાર્થના સાથે આખું અમદાવાદ 'જય મા ભદ્રકાળી'ના નાદથી ગુંજી ઉઠ્યું છે.
Trending Photos