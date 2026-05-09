  /અમદાવાદમાં ધોળે દિવસે ચેન સ્નેચિંગ : બાઈક પર આવેલા બે ગઠિયા સોનાની ચેન ઝૂંટવી ફરાર થયા, જુઓ PHOTOs

અમદાવાદમાં ધોળે દિવસે ચેન સ્નેચિંગ : બાઈક પર આવેલા બે ગઠિયા સોનાની ચેન ઝૂંટવી ફરાર થયા, જુઓ PHOTOs

Written ByDipti SavantUpdated byDipti Savant
Published: May 09, 2026, 10:52 AM IST|Updated: May 09, 2026, 10:53 AM IST

Ahmedabad Crime News : અમદાવાદ શહેરના સાબરમતી  રામનગર સ્થિત સ્મૃતિ મંદિર પાસે દૂધ લેવા નીકળેલા એક યુવકના ગળામાંથી કાળા કલરની પલ્સર બાઈક પર આવેલા બે અજાણ્યા શખ્સો રૂ. 60,000ની કિંમતની સોનાની ચેન અને ડાયમંડ પેન્ડલની લૂંટ ચલાવી નાસી છૂટ્યા હતા. ભોગ બનનાર યુવકે આ મામલે સાબરમતી પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવતા પોલીસે સીસીટીવી ફૂટેજના આધારે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.

વિગતો મુજબ, સાબરમતીના રામનગર વિસ્તારમાં રહેતા અને બોપલ રોડ પર કાપડના શો-રૂમમાં નોકરી કરતા મોક્ષાર્થ પ્રવિણચંદ્ર વોરા ગત સવારે સવા નવ વાગ્યાની આસપાસ સ્મૃતિ મંદિર પાછળ આવેલા અમૂલ પાર્લરથી દૂધ લઈને પરત ફરી રહ્યા હતા. 

આ દરમિયાન સ્મૃતિ મંદિરના પાછળના ગેટ પાસે પાછળથી આવેલી બાઈક પરના બે ગઠિયાઓએ મોક્ષાર્થભાઈના ગળામાંથી 5.070 ગ્રામની સોનાની ચેન અને હીરાનું પેન્ડલ આંચકી લીધું હતું. 

અચાનક થયેલા હુમલાથી ગભરાયેલા યુવકે બૂમાબૂમ કરી હતી, પરંતુ આરોપીઓ ગણતરીની સેકન્ડોમાં પલાયન થઈ ગયા હતા. 

ભોગ બનનારે આસપાસના સીસીટીવી કેમેરા તપાસ્યા હતા, પરંતુ બાઈકનો નંબર ટ્રેસ થઈ શક્યો નહોતો. અંતે પિતરાઈ ભાઈ સાથે પોલીસ મથકે પહોંચી ફરિયાદ નોંધાવતા પોલીસે ફરિયાદ અને CCTV ના આધારે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.  

આવી વરિયાળી ખાશો તો માંદા પડશો, ખાતા પહેલા ચેક કરો વરિયાળી ખાવા લાયક છે કે નહીં

