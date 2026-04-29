અમદાવાદના મકાનમાં 35 વર્ષ પહેલા છુપાવેલી લાશ ખોલશે મર્ડર મિસ્ટ્રી, પરિવારને મૃતકના અજીબ ભ્રમ થવા લાગ્યા હતા

Ahmedabad Murder Mystery : અમદાવાદથી અજીબોગરીબ કિસ્સો સામે આવ્યો છે. ક્રાઈમ બ્રાન્ચની ટીમ જેસીબી મશીન લઈને વટવાના કુતુબ નગરમાં એક લાશ શોધવા નીકળી પડી છે. જો અહી લાશ મળી તો 35 વર્ષ જૂના હત્યાકાંડનો ભેદ ઉકેલાશે. હાલ ક્રાઈમ બ્રાન્ચ લાશ કે કંકાલના અવશેષો શોધવામાં લાગ્યું છે. આખરે શું છે આ મર્ડર મિસ્ટ્રી, 35 વર્ષ જૂનો ક્રાઈમ આખરે કેમ સામે આવ્યો, જાણીએ. 
 

Updated:Apr 29, 2026, 04:42 PM IST

યુવતીનો લાશ દાટી હોવાનો મામલો...

ક્રાઈમ બ્રાન્ચની ટીમ જેસીબી મશીન સાથે વટવાના કુતુબ નગરમાં લાશ શોધવા પહોંચી. ક્રાઈમ બ્રાન્ચને આશંકા છે કે, 35 વર્ષ જૂના હત્યા કેસની લાશ અહીંયા દાટવામાં આવેલી છે. જો ક્રાઈમ બ્રાંચને લાશ અથવા તો કંકાલ કે પછી કોઈ અવશેષ મળી આવશે તો વર્ષો જૂની હત્યાના કેસનો ભેદ ઉકેલાઈ શકવાની સંભાવના સેવાઈ રહી છે. 

મૃતદેહને આરોપીના નિવાસસ્થાનમાં આવેલા એક ઘરેલુ કૂવામાં ગુપ્ત રીતે નિકાલ કરવામાં આવ્યો

કિસ્સાની શરૂઆત એવી હતી કે, ૧૯૯૨માં થયેલ એક મહિલાના અત્યંત અસામાન્ય અને રસપ્રદ હત્યાનો ભેદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચે ઉકેલ્યો છે. જે-તે સમયે એક મહિલા પીડિતાના મૃતદેહને આરોપીના નિવાસસ્થાનમાં આવેલા એક ઘરેલુ કૂવામાં ગુપ્ત રીતે નિકાલ કરવામાં આવ્યો હતો, જેના કારણે ગુનો વર્ષો સુધી છુપાયેલો રહ્યો હતો. શંકાસ્પદના પરિવારમાં એક વિચિત્ર ઘટના બાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચને ગુનો શોધવામાં સફળતા મળી છે. 

પરિવારના સભ્યોને મૃતકના વારંવાર ભ્રમનો અનુભવ થવા લાગ્યો

પરિવારના સભ્યોને મૃતકના વારંવાર ભ્રમનો અનુભવ થવા લાગ્યો, જેના કારણે ભય અને માનસિક તકલીફ વધી ગઈ હતી. તેઓએ રાહત મેળવવાના અનેક પ્રયાસો કર્યા. પરિવાર ગુપ્ત પ્રથાઓ અને ઉપાયો તરફ વળ્યા હતા. આ દરમિયાન મહત્વપૂર્ણ માહિતી સામે આવતા ગુનાનો ભેદ ઉકેલાયો હતો. જેના બાદ તેઓએ પોલીસનો સંપર્ક કર્યો હતો. ક્રાઈમ બ્રાન્ચે તપાસ શરૂ કરતા આખરે અવશેષો મળી આવ્યા અને લાંબા સમયથી દફનાવવામાં આવેલા ગુનાનો ખુલાસો થયો.  હાલમાં વટવામાં મૃતદેહનું ઉત્ખનન ચાલી રહ્યું છે.  

શમસુદીને શબનમને ગર્લફ્રેન્ડ તરીકે રહેવાની વાત કરી હતી

જોકે આ માહિતી સાચી છે કે કેમ તે ક્રાઇમ બ્રાન્ચ ખુલાસો કરશે. પરિવાર પાસેથી મળતી માહિતી અનુસાર, મૃતક શબનમ મુંબઈથી આવી હોવાની વાત છે. જેણે હત્યા કરી તે શમસુદીન પરણિત હતો. શમસુદીને શબનમને ગર્લફ્રેન્ડ તરીકે રહેવાની વાત કરી હતી. જોકે, આ બાબતે બંને વચ્ચે ઝગડો થયો અને તેમાં હત્યા કરી હોવાની વાત છે. જોકે, આ કેસમાં જે શમસુદીનનું નામ આવ્યુ છે, તેનું પણ મોત થઈ ચૂક્યું છે. હાલ શંકાના આધારેની તપાસમાં ગુનાનો ભેદ ઉકેલાયો છે. 

મકાનમાં શમસુદીન પરિવારમાં બે ભાઈ બહેનનો પરિવાર રહેતો

જોકે સ્થાનિકોને શબનમ વિશે કોઈ માહિતી નથી. જ્યાં મૃતદેહના અવશેષ કઢાયા તે મકાનમાં શમસુદીન પરિવારમાં બે ભાઈ બહેનનો પરિવાર રહેતો તેવી સ્થાનિકોએ માહિતી આપી. આ મકાન અન્યને વેચી દેવાયુ હતું. ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમ અહીં પહોંચ્યા બાદ ઘટના સામે આવતા લોકો અચંબામાં મુકાયા છે. 

ફિરોઝનું મકાન 4 લોકોને વેચાયા હોવાનું અને મકાન 7 વર્ષથી બંધ હોવાનું જણાવ્યું. 

સ્થાનિકો પાસેથી મળતી માહિતી અનુસાર, બંને મકાન એક જ પરિવારના ભાઈ બહેનના હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. જે મકાનનો બનાવ છે, તે ફિરોઝનું અને તેની પાસેનું મકાન તેની બહેનનું છે. બહેનનું મકાન 4 વર્ષ પહેલાં વેચાયું, જ્યાં હવે રાજસ્થાની પરિવાર રહે છે. જેની સાથે z 24 કલાક ની વાત જેઓએ કઈ જાણતા નહિ હોવાનું જણાવ્યું. તો ફિરોઝનું મકાન 4 લોકોને વેચાયા હોવાનું અને મકાન 7 વર્ષથી બંધ હોવાનું જણાવ્યું. 

