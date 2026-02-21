લગ્નની ખુશી માતમમાં ફેરવાઈ! અમદાવાદના પરિવારના 4 સભ્યોના મહેસાણા-ઊંઝા રોડ પર અકસ્માતમાં મોત
Accident News : રાજસ્થાનથી લગ્ન પતાવી ઘરે પહોંચતા પહેલા જ અમદાવાદના એક પરિવારને કાળ આંબી ગયો. ઊંઝા-મહેસાણા રોડ પર ઈકો કાર ડિવાઈડર સાથે ધડાકાભેર અથડાઈ હતી. જેમાં અમદાવાદના એક જ પરિવારનાં 4 સભ્યનાં કમકમાટીભર્યા મોત નિપજ્યા છે.
પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, ઊંઝા-મહેસાણા હાઈવે પર અકસ્માતમાં એક જ પરિવારના ચાર સભ્યોના મોત નિપજ્યા છે. ઉનાવા નજીક ઈકો કારને અક્માત નડ્યો હતો. જેમાં 2 પુરુષ, 1 સ્ત્રી સહિત 1 બાળકનું ધટના સ્થળે મોત નિપજ્યું છે.
રાજસ્થાન લગ્ન પતાવી આ પરિવાર અમદાવાદના રામોલ પરત ફરી રહ્યો હતો. ત્યારે ઉનાવા નજીક ગાડી ડિવાઇડર સાથે અથડાતા અકસ્માત સર્જાયો હતો. લગ્નની ખુશીઓમાં ગરકાવ પરિવારમાં આ અકસ્માતને પગલે માતમ છવાઈ ગયો છે.
આ અકસ્માતમાં રામલાલ કુમાવત, કોમલ કુમાવત, કૈલાશ કુમાવત, સહિત એક બાળકનું ઘટના સ્થળે મોત નિપજ્યું છે. ઉનાવા પોલીસ ઘટના સ્થળે પહોંચી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી
