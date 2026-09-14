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અમદાવાદમાં સતત ભારે વરસાદ, અનેક વિસ્તારોમાં પાણી ભરાયા, તસવીરોમાં જુઓ શહેરની સ્થિતિ

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 14, 2026, 12:07 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 12:07 PM IST

અમદાવાદમાં છેલ્લા બે દિવસથી સતત વરસાદ પડી રહ્યો છે. આજે સવારથી પણ સતત વરસાદ વરસી રહ્યો છે. ભારે વરસાદને કારણે અમદાવાદના અનેક વિસ્તારોમાં પાણી ભરાયા છે. કેટલાક અન્ડરપાસ બંધ કરી દેવામાં આવ્યા છે. સતત વરસાદને કારણે લોકો મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે. રોડ પર ટ્રાફિક જામ થઈ ગયો છે. 

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અમદાવાદના અનેક વિસ્તારોમાં સતત વરસાદ પડી રહ્યો છે. અમદાવાદમાં અનેક રોડ બેટમાં ફરવાયા છે. શહેરના સિંધુ ભવન રોડ, સેટેલાઈટ, આનંદનગર, પ્રહ્લાદનગર, નિકોલ, ઓઢવ, ખોખરા, હાટકેશ્વર સહિત અનેક જગ્યાએ પાણી ભરાયા છે. સતત વરસાદને કારણે રસ્તાઓ પર ભારે ટ્રાફિક જામ જોવા મળી રહ્યો છે. તેવામાં તસવીરોમાં જુઓ અમદાવાદમાં સતત વરસાદથી કેવી સ્થિતિ છે.   

અમદાવાદ પૂર્વમાં વરસાદી માહોલ2/8

અમદાવાદ પૂર્વમાં વરસાદી માહોલ

અમદાવાદના પૂર્વ વિસ્તારમાં સવારથી મેઘમહેર જોવા મળી છે. શહેરના પૂર્વ વિસ્તાર વસ્ત્રાલ, હાથીજણ, ઓઢવ, નિકોલ, ઈસનપુર, મણિનગર, નારોલ, વટવા, ન્યૂ મણિનગરમાં સવારથી વરસાદી માહોલ જામ્યો છે. ભારે વરસાદને કારણે ઠેર-ઠેર પાણી ભરાયા છે.  

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અમદાવાદ શહેરમાં ભારે વરસાદને પગલે મીઠાખળી અન્ડરપાસ બંધ કરાયો.

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અમદાવાદના ખોખરા વિસ્તારમાં સવારથી ટ્રાફિક જામના દ્રશ્યો, રોડ પર પાણી ભરાતા વાહન ચાલકો પરેશાન.

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અમદાવાદના પૂર્વ વિસ્તાર હાટકેશ્વરમાં રસ્તા પર ભારે ટ્રાફિક જામ.

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શહેરમાં સતત પડી રહેલા વરસાદને કારણે દાણીલીમડા વિસ્તારમાં પાણી ભરાતાં લોકો પરેશાન થયા છે. 

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અમદાવાદના અટલ બ્રિજ, રિવરફ્રંટ વિસ્તારમાં વરસાદી પાણી ભરાયા. 

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અમદાવાદના આનંદનગર વિસ્તારમાં ભારે વરસાદને કારણે પાણી ભરાયા છે. સીમા હોલ, શ્યામલ નજીક પાણી ભરાતા વાહન ચાલકો પરેશાન થયા છે. 

TAGS:
Ahmedabad Rain today

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