અમદાવાદમાં આજે IPL 2026ની પહેલી મેચ... જો ગુજરાતે RRને આટલો ટાર્ગેટ આપ્યો તો જીત પાક્કી !
Narendra Modi Stadium Pitch Report : IPL 2026ની 9મી મેચ ગુજરાત ટાઇટન્સ અને રાજસ્થાન રોયલ્સ વચ્ચે અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ રમાશે. ત્યારે આ મેચમાં જો ગુજરાતની પહેલી બેટિંગ આવે તો મેચ જીતવા માટે કેટલા રનનો ટાર્ગેટ આપશે તો જીત સુનિશ્ચિત કરી શકાય, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
Narendra Modi Stadium Pitch Report : IPL 2026ની 9મી મેચ આજે 4 એપ્રિલના રોજ અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે ગુજરાત ટાઇટન્સ અને રાજસ્થાન રોયલ્સ વચ્ચે રમાશે. અમદાવાદમાં યોજાનારી IPL 2026ની આ પહેલી મેચ હશે.
અમદાવાદનું નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમની પરિસ્થિતિ બેટ્સમેન અને બોલર બંનેને મદદ કરે છે. જોકે, એમ કહી શકાય કે પિચ બોલરો કરતાં બેટ્સમેનોને થોડી વધુ અનુકૂળ છે. સારા ઉછાળાને કારણે બોલ બેટ પર સારી રીતે આવે છે. ગુજરાત અને રાજસ્થાન વચ્ચેની મેચ હાઇ-સ્કોરિંગ મુકાબલો થવાની શક્યતા છે.
અત્યાર સુધીમાં IPLમાં અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં કુલ 44 મેચ રમાઈ છે, જેમાંથી પહેલા બેટિંગ કરનારી ટીમે 22 મેચ જીતી છે, જ્યારે બીજી બેટિંગ કરનારી ટીમે પણ 22 મેચ જીતી છે.
અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં IPLમાં સૌથી સફળ રન ચેઝનો રેકોર્ડ કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ (KKR)ના નામે છે, જેણે 2023ની સીઝન દરમિયાન ગુજરાત ટાઇટન્સ (GT) સામે 205 રનના ટાર્ગેટનો સફળતાપૂર્વક પીછો કર્યો હતો. આ મેચમાં પ્રથમ બેટિંગ કરતાં ગુજરાતે 205 રન બનાવ્યા હતા. જવાબમાં KKRએ 207 રન બનાવીને મેચ જીતી લીધી હતી. રિંકુ સિંહે તે યાદગાર મેચના છેલ્લા પાંચ બોલમાં પાંચ છગ્ગા ફટકાર્યા હતા.
જો 4 એપ્રિલે રમાનારી મેચમાં રાજસ્થાન રોયલ્સ સામે ગુજરાત ટાઈટન્સની પહેલી બેટિંગ આવે છે અને ટીમ 208 કે તેથી વધુ રનનો સ્કોર બનાવે છે, તો ટીમ માટે આ વિનિંગ સ્કોર ગણી શકાય. કારણ કે આજ સુધી IPLના ઈતિહાસમાં નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં 207થી વધુનો ટાર્ગેટ ચેઝ થયો નથી. જો કે ક્રિકેટ અનિશ્ચિતાનો ખેલ છે, ગમે ત્યારે ગમે તે થઈ શકે છે.
