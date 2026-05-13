આ સુંદર યુવતી કરોડોના દાગીના ચોરી રફૂચક્કર! ચકરાવે ચઢાવી એવી છે અમદાવાદના શો-રૂમમાં બનેલી આ ઘટના...

Written ByKinjal PatelUpdated byKinjal Patel
Published: May 13, 2026, 03:19 PM IST|Updated: May 13, 2026, 03:19 PM IST

Ahmedabad News: કહેવાય છે કે 'દેખાવે દરેક વસ્તુ સોનું નથી હોતી', પરંતુ અમદાવાદના નિકોલ વિસ્તારમાં એક યુવતીએ આ કહેવતને ઉંધી સાબિત કરી દીધી છે. જે યુવતીના સ્મિત અને કામ પર જ્વેલર્સના માલિકને અતૂટ ભરોસો હતો, એ જ યુવતી રાતોરાત કરોડોના દાગીના તિજોરીમાંથી સાફ કરી રફુચક્કર થઈ ગઈ છે.

સેલ્સ ગર્લનો 'માસ્ટર પ્લાન': 1.66 કરોડના દાગીનાની લૂંટ1/13

અમદાવાદના નિકોલ વિસ્તારમાં આવેલા 'આભૂષણ' નામના પ્રખ્યાત શો-રૂમમાં આ ફિલ્મી ઢબે ચોરીની ઘટના બની છે. શો-રૂમમાં છેલ્લા 11 મહિનાથી સેલ્સ ગર્લ તરીકે કામ કરતી હર્ષિદા શેટ્ટી નામની યુવતીએ માલિકની ગેરહાજરીનો લાભ ઉઠાવી રૂ. 1.66 કરોડના સોનાના દાગીના પર હાથ સાફ કર્યો છે.  

ચોરીની સમગ્ર ઘટના: કેવી રીતે આપ્યો અંજામ?2/13

ઘટનાની વિગતવાર વાત કરીએ તો, 11 મે 2026ના રોજ બપોરના સમયે શો-રૂમના માલિક દર્શનભાઈ શાહ જમવા માટે ઘરે ગયા હતા. આ સમયે શો-રૂમમાં અન્ય સ્ટાફ હાજર હતો. સાંજે 4:00 થી 4:30 ના ગાળામાં હર્ષિદાએ પોતાની ચાલ ચાલી. 

સીસીટીવી ફૂટેજમાં સ્પષ્ટ દેખાય છે કે હર્ષિદા બેઠકની પાછળના કબાટમાંથી એક પછી એક સોનાની ચેઈન, લકી, બુટ્ટી, મંગળસૂત્ર અને વીંટીઓ કાઢીને પોતાના યુનિફોર્મ (શૂટ-પેન્ટ) ના ખિસ્સામાં ભરી રહી છે. ત્યારબાદ તે ઉપરના માળેથી પોતાની બેગ લઈને, 'શેઠે રજા આપી છે' તેવું ખોટું બહાનું બતાવી શો-રૂમમાંથી નીકળી ગઈ હતી.

ચોરીનો ખુલાસો કેવી રીતે થયો?4/13

સાંજે જ્યારે દર્શનભાઈ શો-રૂમ પર પરત આવ્યા ત્યારે એક ગ્રાહકને દાગીના બતાવતી વખતે સ્ટાફને ધ્યાને આવ્યું કે ટ્રેમાંથી સોનાની લકી ઓછી છે. તપાસ કરતા માલુમ પડ્યું કે હર્ષિદા હાજર નથી. સ્ટાફે જણાવ્યું કે તે રજા લઈને ગઈ છે, પરંતુ દર્શનભાઈએ કોઈ રજા આપી નહોતી. શંકા જતા સીસીટીવી ચેક કરવામાં આવ્યા અને સમગ્ર 'કાંડ' સામે આવ્યો.

શું શું ચોરી થયું?5/13

હર્ષિદા શેટ્ટી નામની યુવતીએ સોનાની લકી અને ચેન, કિંમતી ઘડિયાળ, બુટ્ટી અને મંગળસૂત્ર, પેન્ડલ અને વીંટીઓ મળી કુલ કિંમત આશરે ₹1,66,00,000 (1.66 કરોડ)ની ચોરી કરી છે.

સોશિયલ મીડિયા પર 'Stay Loyal' નું સ્ટેટસ, પણ અસલમાં દગો!6/13

આશ્ચર્યની વાત એ છે કે આરોપી યુવતી સોશિયલ મીડિયા પર ખૂબ જ પ્રોફેશનલ દેખાતી હતી. શૂટ-પેન્ટમાં સજ્જ અને ચહેરા પર નિર્દોષ સ્મિત રાખતી હર્ષિદાએ તેના સ્ટેટસમાં "Stay Loyal" જેવા મેસેજ રાખ્યા હતા, પરંતુ વાસ્તવિક જીવનમાં તેણે પોતાના જ માલિકનો વિશ્વાસઘાત કર્યો.

પોલીસ તપાસ તેજ7/13

હાલમાં હર્ષિદાનો ફોન સ્વીચ ઓફ આવી રહ્યો છે. નિકોલ પોલીસે દર્શનભાઈ શાહની ફરિયાદના આધારે ગુનો નોંધીને અલગ-અલગ ટીમો બનાવી આરોપી મહિલાની શોધખોળ હાથ ધરી છે. આ ઘટનાએ શહેરના વેપારીઓમાં ફફડાટ ફેલાવી દીધો છે અને કર્મચારીઓની ભરતી વખતે 'બેકગ્રાઉન્ડ ચેક' કેટલું જરૂરી છે તે ફરી એકવાર સાબિત કર્યું છે.  

ઐતિહાસિક નિર્ણય: અ'વાદ-ધોલેરા વચ્ચે દોડશે દેશની પ્રથમ 'સ્વદેશી' સેમી હાઈ-સ્પીડ ટ્રેન

